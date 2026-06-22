Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στην εξιχνίαση της δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά, το βίντεο-κλειδί, οι αντιφάσεις και η τελευταία διαδρομή



Έπεσε σε αντιφάσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιολόγηση και διασταύρωση των μαρτυρικών καταθέσεων.Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, εξετάζοντας κάθε πληροφορία και κάθε αναφερόμενη επαφή της παθούσας κατά τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνισή της.Όπως διαπιστώθηκε απ’ την συστηματική αστυνομική έρευνα, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισής της και το οποίο, σταδιακά, τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαίτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος.Μιλάμε φυσικά για τον 43χρονο Σκοπιανό, ενοικιαστή της 45χρονης Σταυρούλας.Οι αστυνομικοί προχώρησαν, συγχρόνως, στη συλλογή και ανάλυση μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.«Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακριβή ανασύνθεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στην οικία του την ημέρα της εξαφάνισής της και αποκαλύπτοντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας» ανέφερε ο κ. Νικολάου.Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων , υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η Σταυρούλα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξονυχιστική εξερεύνηση τόσο της οικίας όσο και του οχήματος που χρησιμοποιούσε ο φερόμενος δράστης.Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Διερεύνησης Εγκλημάτων και Εξέτασης Αποτυπωμάτων, αξιοποιώντας αρχικά ειδικές πηγές φωτισμού και στη συνέχεια εφαρμόζοντας εξειδικευμένες εγκληματολογικές μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar), εντόπισαν κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία των εξεταζόμενων χώρων.Ο κ. Νικολάου υπογράμμισε συγκεκριμένα: «Τα ευρήματα συλλέχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εγκληματολογικά πρωτόκολλα, διασφαλίστηκαν ως πειστήρια και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα γενετικού υλικού από στενούς συγγενείς της αγνοούμενης, καθώς και από τον βασικό ύποπτο της υπόθεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συγκριτικές αναλύσεις.Οι επιστημονικές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών απέδωσαν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Το γενετικό υλικό που απομονώθηκε από τις κηλίδες ταυτοποιήθηκε ως προερχόμενο από γυναίκα και, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης με δείγματα των γονέων της αγνοούμενης, προέκυψε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι ανήκε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη».Η συνδυαστική αξιοποίηση των μαρτυρικών καταθέσεων, των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων, των αποτελεσμάτων της εγκληματολογικής έρευνας, των εργαστηριακών αναλύσεων DNA και του βιντεοληπτικού υλικού επέτρεψε στους αστυνομικούς να σχηματίσουν ένα πλήρες, συνεκτικό και απολύτως τεκμηριωμένο αποδεικτικό πλαίσιο.Υπό το βάρος των αδιάσειστων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σορό της παθούσας, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο σε περιοχή Βαθύλακκο των Χανίων.Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων. Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σορός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς σφιγκτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.Παρόντες στη συνέντευξη ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου και ο Υποδιευθυντής Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, Γιάννης Σγουρός