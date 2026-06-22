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Αλλαγή στο δρομολόγιο του Blue Star Paros λόγω προβλήματος υγείας μέλους του πληρώματος
Αλλαγή στο δρομολόγιο του Blue Star Paros λόγω προβλήματος υγείας μέλους του πληρώματος
Το πλοίο αναγκάστηκε να προσεγγίσει στο Καρλόβασι της Σάμου για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο 63χρονος μέλος του πληρώματος
Παρέκκλιση από το προγραμματισμένο δρομολόγιό του πραγματοποίησε το πλοίο «Blue Star Paros», προκειμένου να αποβιβαστεί ασθενής, μέλος του πληρώματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Βαθύ Σάμου προς την Πάτμο, όταν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά 63χρονου μέλους του πληρώματος.
Για τον λόγο αυτό το «Blue Star Paros» κατευθύνθηκε στο λιμάνι του Καρλοβασίου Σάμου, όπου πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση του 63χρονου ασθενούς.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Βαθύ Σάμου προς την Πάτμο, όταν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά 63χρονου μέλους του πληρώματος.
Για τον λόγο αυτό το «Blue Star Paros» κατευθύνθηκε στο λιμάνι του Καρλοβασίου Σάμου, όπου πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση του 63χρονου ασθενούς.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
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