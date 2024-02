«Animal»: Πότε βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες η πολυβραβευμένη νέα ταινία της Σοφίας Εξάρχου

Κλείσιμο

Στις 8 Φεβρουαρίου θα βγει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες η νέατηςμε τίτλο «». Η ταινία, η οποία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου η πρωταγωνίστριά της, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, κέρδισε το Βραβείο Ερμηνείας έχει αποσπάσει διακρίσεις και σε άλλα διεθνή φεστιβάλ ενώ βραβεύτηκε και με τον Χρυσό Αλέξανδρο του τελευταίουΣτη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της μετά το επίσης πολυβραβευμένο «Park», γυρισμένη το φθινόπωρο του 2022 σε Αττική και Κρήτη, η Σοφία Εξάρχου επιστρέφει στην κινηματογραφική δράση με την καθηλωτική Δήμητρα Βλαγκοπούλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μαζί της η πρωτοεμφανιζόμενη Φλομαρία Παπαδάκη και μια εκλεκτή ομάδα ηθοποιών, χορευτών και performers.Κάτω από τον καυτό ελληνικό ήλιο, οι ανιματέρς ενός παραθαλάσσιου θέρετρου ετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Η Κάλια είναι η αρχηγός της ομάδας, η πιο «παλιά», και δίπλα της ο Σίμος, η μικρή του κόρη Μαίρη, η νεοφερμένη Εύα, ο Θωμάς, ο Vladimir, η Φανή, όλοι τους μέλη μιας ιδιότυπης, παράταιρης οικογένειας. Χάρτινα ντεκόρ, νάυλον κοστούμια, κωμικά σκετς και φάλτσα καραόκε γεμίζουν την υπαίθρια σκηνή του ξενοδοχείου κάθε βράδυ. Καθώς το καλοκαίρι συνεχίζεται και η πίεση της δουλειάς αυξάνεται, οι νύχτες τους γίνονται ολοένα πιο σκοτεινές. Όταν όμως τα φώτα ανάψουν ξανά, το σόου πρέπει να συνεχιστεί.Η σκηνοθέτις σημειώνει σχετικά: «Με φόντο ένα καλοκαιρινό θέρετρο, εκεί που ορδές τουριστών συρρέουν κάθε καλοκαίρι και το «κέφι» δεν σταματάει ποτέ, το Animal ακολουθεί τους ήρωές του μπροστά και πίσω από τα φώτα της σκηνής. Πώς είναι να φοράς το ίδιο κοστούμι, να παίζεις τους ίδιους ρόλους και να εκτελείς το ίδιο πρόγραμμα με ενέργεια και χαμόγελο κάθε μέρα; Εκεί που γυρίζουν τα γρανάζια της “Live your myth in Greece” φαντασίωσης και που, αν δεν προσέξει κανείς, μπορεί να καεί ακόμα και τη νύχτα...»Η Σοφία Εξάρχου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου και θέατρο στο Stella Adler Studio of Acting στη Νέα Υόρκη. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη σχολή ESAV στην Τουλούζη. Τo 2014, επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Sundance Screenwriters& Directors’ Lab. Το Park, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο και στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, όπου απέσπασε το Βραβείο New Directors. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ όπου απέσπασε διάφορα βραβεία (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Εuropean Film Festival Palic, Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη & Βραβείο Ήχου της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου κλπ).Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινίας της, Animal, συμμετείχε στο L'Atelier του Φεστιβάλ των Καννών και στο Mia Roma Market. Τον Αύγουστο του 2023, το Animal έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας. Το Animal επίσης απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ του Βανκούβερ και στο Φεστιβάλ του Κορκ (Ιρλανδία) καθώς και πολυάριθμα άλλα βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, όπως Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στο Φεστιβάλ του Les Arcs (Γαλλία) και της Θεσσαλονίκης, το Βραβείο Fipresci στο Φεστιβάλ του Μανχάιμ κ.ά.