ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κασσελάκης ανακοίνωσε το πρώτο think tank - Δείτε ποιοι επτά επιστήμονες θα ασχοληθούν με την Παιδεία

Σας έχω μιλήσει για τα think tank που φτιάχνουμε, με ανθρώπους που προέρχονται όχι από το στενό κομματικό πλαίσιο αλλά από εσάς, από την κοινωνία.

Με ιδιαίτερη χαρά σάς παρουσιάζω το πρώτο, το Think Tank Παιδείας.



Οι άριστοι της κοινωνίας θα βρίσκονται δίπλα μου, για να… pic.twitter.com/mF3n4tpv0g — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 6, 2024

Το πρώτο think tank του ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει αντικείμενο την Παιδεία ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ο Στέφανος Κασσελάκης Όπως λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο βίντεο στο οποίο ανακοίνωσε τα ονόματα των επτά επιστημόνων που αποτελούν το think tank «οι άριστοι της κοινωνίας θα βρίσκονται δίπλα μου, για να φτιάξουμε ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα δημόσιας παιδείας».«Γιατί η πραγματική παιδεία είναι αυτό που δε θέλει το σύστημα Μητσοτάκη. Γιατί η πραγματική παιδεία δίνει τα εφόδια σε μία κοινωνία να αντισταθεί στην προπαγάνδα, να ρωτήσει, να μάθει, να διεκδικήσει μία καλύτερη ζωή» καταλήγει ο Στέφανος Κασσελάκης.Αναλυτικά τα βιογραφικά των μελών του Think Tank Παιδείας:είναι ομότιμος καθηγητής στο ΤΕΑΠΗ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Φυσικός με διδακτορικό στη Φυσική Στερεού Σώματος και εξειδίκευση στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Ενδιαφέρεται για τις κοινωνικές διαστάσεις της διδασκαλίας και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Διαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο με περίπου 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά βιβλία, περιοδικά και συνέδρια. Επίσης, έχει διδάξει επίσης στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Τέλος διαθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία από θέσεις ευθύνης στη διοίκηση του ΤΕΑΠΗ και άλλων εκπαιδευτικών θεσμών (ΔΕΠΠΣ, ΠΙ).είναι Κλινική και Αναπτυξιακή Ψυχολόγος και ήταν Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει Διδακτορικό στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Paris XIII με εξειδίκευση στην Ψυχολογία της Ανάπτυξης και τις Αποκλίσεις. Με πλούσιο ακαδημαϊκό έργο που περιλαμβάνει συγγραφή βιβλίων, επιμέλεια, μεταφράσεις, άρθρα σε περιοδικά και συμμετοχή σε συνέδρια, έχει διατελέσει Πρόεδρος του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας και του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Έχει επίσης διδάξει στα Τµήµατα Ψυχολογίας του Παντείου, του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Πανεπιστηµίου του Montpellier. Διετέλεσε Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος "Κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών" στο Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ, του οποίου υπήρξε Πρόεδρος επί 8 έτη.είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με διδακτορικό στη Διδακτική των Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Michigan. Παράλληλα διευθύνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» και το «Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης» στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ακαδημαϊκή του εμπειρία περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια και συνεισφορές στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών, επιβλέπει διδακτορικές διατριβές και υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.