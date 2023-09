Συλλογή στίχων που έγραψε ο μυθιστοριογράφοςγια την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζπρόκειται να εκδοθεί τον επόμενο χρόνο.«Έχω χτίσει μια φήμη με τα χρόνια ως συγγραφέας ιστοριών, αλλά άρχισα γράφοντας τραγούδια» είπε ο Ισιγκούρο, βραβευμένος μεκαισυγγραφέας οκτώ μυθιστορημάτων, μεταξύ των οποίων, τα έργα «Never Let Me Go», «The Remains of the Day» και «Klara and the Sun».Η συλλογήθα κυκλοφορήσει στις 7 Μαρτίου 2024 από τον Faber, μαζί με ειδικά παραγγελθείσες εικονογραφήσεις από την Ιταλίδα καλλιτέχνιδακαι πρόλογο του Καζούο Ισιγκούρο, σύμφωνα με τον Guardian.Η Κεντ και ο Ισιγκούρο συναντήθηκαν όταν ο μυθιστοριογράφος διάλεξε ένα από τα τραγούδια της τραγουδίστριας, την ηχογράφηση του «They Can't Take That Away from Me», ως μέρος της συνέντευξής του στο BBC Radio 4 Desert Island Discs το 2002. Η Κεντ είχε διαβάσει δύο από τα μυθιστορήματα του Ισιγκούρο και ήταν θαυμάστριά του, οπότε του έγραψε ένα ευχαριστήριο σημείωμα.Η αλληλογραφία των δύο οδήγησε τελικά τον Ισιγκούρο να γράψει στίχους για το άλμπουμ της Κεντ που ήταν υποψήφιο για Grammy το 2007πηγή: