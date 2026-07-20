Ιστορική απόφαση για την αποκατάσταση του Κτηρίου Γκίνη στο ΕΜΠ

Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 από τους Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συμμετοχή των Πρυτάνεων των τριών Ιδρυμάτων, Καθηγητών, Γεράσιμου Σιάσου, Κυριάκου Αναστασιάδη και Ιωάννη Χατζηγεωργίου.Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕ «Κτιριακές Υποδομές» Θανάσης Γιάνναρης, ο Πρόεδρος της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος, εκπροσωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Eurobank Φωκίων Καραβίας και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης, εκπροσωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, καθώς και η Acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη.Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων υποδομών στα τρία ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων στο ΕΚΠΑ, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στο ΑΠΘ με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτηρίου Γκίνη στο ΕΜΠ.Από το σύνολο της δωρεάς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο λαμβάνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στην αποκατάσταση και επανάχρηση του Ιστορικού και εμβληματικού Κτηρίου Γκίνη γεγονός το οποίο θα επιδράσει καταλυτικά στην ανάπλαση και αναβάθμιση μίας ιδιαίτερα επιβαρυμένης περιοχής στο κέντρο της Αθήνας.«Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου, καθώς τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.«Είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προστεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Νομίζω ότι πια ανατέλλει μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθροισης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι’ αυτό θα εργαστούμε όλοι», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Σημαντική ημέρα, Πρόεδρε, σε συνέχεια των ενεργειών που ούτως ή άλλως και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κάνει τα τελευταία χρόνια. Με ιδιαίτερη έμφαση από τις δύο προηγούμενες θητείες, από τους προκατόχους, τη Νίκη Κεραμέως, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και την παρούσα πολιτική ηγεσία τώρα μαζί με τον Νίκο Παπαϊωάννου, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, με πολύ σημαντική αύξηση της δημόσιας επιχορήγησης».Και συμπλήρωσε λέγοντας «Σήμερα, λοιπόν, έρχεται αυτό να συνοδευθεί με μία εξαιρετική πρωτοβουλία και των τραπεζών, για να ενισχυθούν τρία ιστορικά ιδρύματα, τα οποία όμως έχουν και μεγάλη έκθεση σε μεγάλο κτηριακό απόθεμα και μάλιστα, θα έλεγα, ταλαιπωρημένο από τον χρόνο».

Στην τοποθέτηση του, ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ευχαρίστησε την Κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των τραπεζών υπογραμμίζοντας ότι η δωρεά αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών. Αναφερόμενος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τόνισε ότι πρόκειται για το αρχαιότερο και μεγαλύτερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας, το οποίο ιδρύθηκε το 1837 και το 2027 συμπληρώνει 190 χρόνια συνεχούς προσφοράς. Επισήμανε ότι οι απόφοιτοί του συνέβαλαν καθοριστικά στην οικοδόμηση της σύγχρονης Ελλάδας, ενώ παράλληλα, αναφέρθηκε στον διαχρονικό συμβολισμό του Ιδρύματος, το οποίο έχει ταυτιστεί με τους αγώνες του Ελληνικού λαού για δημοκρατία και ελευθερία.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη θεαματική αλλαγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο ΕΜΠ, επισημαίνοντας ότι το Ίδρυμα ξεπέρασε οριστικά τα προβλήματα υποβάθμισης του παρελθόντος, χάρη στην αποφασιστικότητα της Πολιτείας και τη στενή συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Υπενθύμισε ότι το ΕΜΠ πρωτοστάτησε στην εκκένωση καταλήψεων, αποδίδοντας ξανά στην ακαδημαϊκή κοινότητα περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένων χώρων, οι οποίοι σήμερα αποκαθίστανται. Όπως υπογράμμισε, τόσο η Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου όσο και το Ιστορικό Συγκρότημα της οδού Πατησίων αποτελούν πλέον απολύτως ασφαλείς πανεπιστημιακούς χώρους.Παρουσιάζοντας τη σημερινή εικόνα του Ιδρύματος, σημείωσε ότι το ΕΜΠ διανύει μία περίοδο σημαντικής ανάπτυξης, ενώ αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται στις υποδομές, αναφέροντας ως παράδειγμα, μεταξύ άλλων, την πολύ ικανοποιητική εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολική ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Ζωγράφου.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ακόμη στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΕΜΠ στην ανάπτυξη των εθνικών υπολογιστικών υποδομών, επισημαίνοντας ότι ο υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» εγκαθίσταται στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ, και τόνισε ότι στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου είναι έτοιμος και ο υπερυπολογιστής «ΙΚΑΡΟΣ» η ισχυρότερη υπολογιστική υποδομή που λειτουργεί σε Ελληνικό ΑΕΙ. Όπως υπογράμμισε, οι δύο αυτές υποδομές θα υποστηρίξουν το εμβληματικό έργο «ΦΑΡΟΣ» με την εξασφάλιση της σχετικής χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ανέδειξε ως κορυφαία προτεραιότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου την αποκατάσταση του Ιστορικού Συγκροτήματος, με στόχο την αναβάθμιση και την επανένταξή του στον αστικό ιστό ως χώρου εκπαίδευσης, πολιτισμού και δημιουργίας. «Δεν προτείνουμε απλά την αποκατάσταση ενός κτηρίου. Προτείνουμε την αναβάθμιση μίας ολόκληρης περιοχής στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα επιβαρυμένης, μέσω της επανενσωμάτωσης του ιστορικού και εμβληματικού κτηρίου Γκίνη στον αστικό ιστό, το οποίο θα λειτουργήσει ως χώρος πολιτισμού, εκπαίδευσης και καινοτομίας υποδεχόμενο όχι μόνο την κοινότητα του ΕΜΠ αλλά ολόκληρη την κοινωνία», ανέφερε. Υπενθύμισε ότι το ΕΜΠ έχει ήδη αποκαταστήσει, με ίδιους πόρους που προέρχονται από την ερευνητική του δραστηριότητα, το ιστορικό Κτήριο της Πρυτανείας του 1870 και προσκάλεσε τον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Ιστορική Πρυτανεία του ΕΜΠ, προκειμένου να του παρουσιαστεί η πολύτιμη καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά του Ιδρύματος.Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκληση του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να επισκεφθεί την Ιστορική Πρυτανεία του ΕΜΠ. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ενίσχυσης της ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους, της εφαρμογής του ελεγχόμενου τρόπου εισόδου και της αναβάθμισης της φοιτητικής μέριμνας, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για νέες φοιτητικές εστίες, εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και επιτάχυνση των έργων υποδομής.Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ευχαριστώντας τον Πρύτανη του Ιδρύματος για την αναφορά του στον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια επένδυση που ενισχύει τη σύνδεση της τεχνολογίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης και αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ιδρύματος στους τομείς αιχμής. Παράλληλα, συνεχάρη το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έθεσε ως προτεραιότητα την αποκατάσταση του Κτηρίου Γκίνη, χαρακτηρίζοντας την επένδυση αυτή ως στρατηγικής σημασίας τόσο για το Ίδρυμα όσο και για τη συνολική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Όπως επεσήμανε, η αποκατάσταση του Κτηρίου Γκίνη, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που προωθούνται στην περιοχή, θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.Τέλος στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς ανέφερε εκ μέρους των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών: «Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Alpha, η Eurobank, η Εθνική και η Πειραιώς, αποφάσισαν να ανταποκριθούν στη νέα πρόσκληση, τη δική σας και της πολιτείας ευρύτερα, ώστε να συμβάλλουν στη ριζική αναβάθμιση τριών ελληνικών εμβληματικών πανεπιστημίων. Tα δύο από αυτά είναι και τα μεγαλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πως η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης που γίνεται στα πανεπιστήμια, θα μπορέσει να ενισχυθεί περαιτέρω.Με τη δωρεά αυτή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποκτά ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο για την υλοποίηση ενός μακρόπνοου σχεδίου της Πρυτανείας που συνδυάζει τον σεβασμό στην ιστορική του κληρονομιά με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, αντάξιων του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας και του διεθνούς ακαδημαϊκού του ρόλου.