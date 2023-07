Η μυστική ιστορία: Το κορυφαίο ψυχολογικό θρίλερ της Ντόνα Ταρτ επανακυκλοφορεί σε νέα μετάφραση

Κλείσιμο

Το κορυφαίο ψυχολογικό θρίλερ της, «» επανακυκλοφορεί σε νέα μετάφραση του, από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Με έντονο λυρισμό, η επιτυχημένη συγγραφέας, συνθέτει ένα σκοτεινό δράμα γεμάτο μυστήριο, εξαπάτηση και διαφθορά.Στην υπόθεση του βιβλίου, μια συντροφιά έξυπνων, εκκεντρικών και απροσάρμοστων νεαρών που σπουδάζουν σε ένα κορυφαίο κολέγιο της Νέας Αγγλίας ανακαλύπτουν, κάτω από την επιρροή του χαρισματικού καθηγητή τους κλασικής φιλολογίας, έναν τρόπο σκέψης και ζωής που δεν έχει καμία σχέση με την ανιαρή καθημερινότητα των συνομηλίκων τους.Όταν, όμως, ξεπερνούν τα όρια της καθιερωμένης ηθικής, καταλαμβάνονται από εμμονές και ολισθαίνουν σταδιακά από τη διαφθορά στην προδοσία, με αναπόφευκτη κατάληξη την κυριαρχία του κακού πάνω τους.Η Ντόνα Ταρτ είναι Αμερικανίδα συγγραφέας που έχει κερδίσει την αναγνώριση κοινού και κριτικών για τα μυθιστορήματά της, τα οποία έχουν εκδοθεί σε σαράντα γλώσσες. Το πρώτο της μυθιστόρημα «Η μυστική ιστορία» εκδόθηκε το 1992. Το 2003 έλαβε το λογοτεχνικό βραβείο WH Smith για το μυθιστόρημά της «Ο μικρός φίλος», το οποίο ήταν επίσης υποψήφιο για το Orange Prize for Fiction. Κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ και το Andrew Carnegie Medal for Fiction για το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά της «Η καρδερίνα».Φωτογραφία συγγραφέως: Associated Press