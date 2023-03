Ιόλη Ανδρεάδη: Η Ελληνίδα σκηνοθέτρια κατακτά τη Νέα Υόρκη

Στηταξιδεύει η δουλειά της καταξιωμένης Ελληνίδας σκηνοθέτρια και θεατρικής συγγραφέα. Δύο παραστάσεις της που παρουσιάστηκαν με επιτυχία το Υπόγειο του, οι», με τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό Gene Gillette, και «», με τον Γεράσιμο Γεννατά και τον μουσικό περφόρμερ Γιώργο Παλαμιώτη, επιλέχθηκαν από το επιδραστικότερο Off-off Broadway θέατρο του Μανχάταν, τογια να ενταχθούν στο ρεπερτόριό του και θα παρουσιαστούν στην Κεντρική Σκηνή του για τρία βράδια, στις 13, 14 και 15 Απριλίου, κάτω από τον ενιαίο τίτλο «The Artaud Diptych».Μετά τις παραστάσεις «ION» του 2019 και «FILIKI ETAIREIA: The Brotherhood behind the Revolution» του 2022 αυτή είναι η τρίτη συνεχή θεατρική σεζόν που το συγκεκριμένο θέατρο επιλέγει έργα της Ελληνίδας σκηνοθέτριας με τη σταθερή διεθνή παρουσία, για να τα παρουσιάσει στο αμερικανικό κοινό.Τα δύο αυτά πρωτότυπα θεατρικά έργα που βασίζονται στην πολυτάραχη ζωή του ρηξικέλευθου καλλιτέχνη και διανοητή Αντονέν Αρτώ, με την ελληνική καταγωγή και την παγκόσμια φήμη, υπογράφουν οι συγγραφείς Ιόλη Ανδρεάδη και Άρης Ασπρούλης και αποτελούν μέρος της θεατρικής τους τριλογίας «The Artaud Trilogy» που κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική.Η 15ετής έρευνα της Ιόλης Ανδρεάδη πάνω στον σπουδαιότερο και επιδραστικότερο διανοητή και καλλιτέχνη του θεάτρου στον 20ο αιώνα επισφραγίζεται και με το γεγονός πως οι δύο αυτές παραστάσεις τελούν υπό την αιγίδα του «International Center for Artistic and Academic Research on Antonin Artaud» ανήκοντας και επίσημα πλέον στο παγκόσμιο σώμα της έρευνας γύρω από το έργο του Αντονέν Αρτώ.Η παρουσίαση των παραστάσεων στη Νέα Υόρκη πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.