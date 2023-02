Βραβεία Ίρις 2023: Οι υποψήφιες ταινίες της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Κλείσιμο

- Φαντάσματα της Επανάστασης, του Θάνου Αναστόπουλου- Black Stone, του Σπύρου Ιακωβίδη- Broadway, του Χρήστου Μασσαλά- Dodo του Πάνου, Χ. Κούτρα- Αποχαιρετισμός: Η μνήμη του τόπου, του Σταύρου Ψυλλάκη- Οι Γάμοι της Τήλου του Παναγιώτη Ευαγγελίδη- Θόδωρος Αγγελόπουλος - Νίκος Παναγιωτόπουλος: Ο καθένας και η μουσική του, των Αντώνη Κόκκινου και Γιάννη Σολδάτου- Ο Καραγκιοζοπαίχτης της Νιόν, της Ιρίνα Μπόικο- Λιτή Αφθονία, των Φραντζέσκας Ρωμάνου και Γιώργου και Σαβόγλου- Οι Μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο, της Αλεξάνδρας Μαϊολέτι- Μαλάνας: Η ανείπωτη ιστορία του Αλέξανδρου, της Ελένης Βλάσση- Ο Παππούς μου ο Παπαφλέσσας, της Κλεώνης Φλέσσα- Η Πόλη και η Πόλη, των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα- Τα Ρόδια του Ναγκόρνο Καραμπάχ, του Θωμά Σιδέρη- Το Στοίχημα, της Μαρίας Λεωνίδα- Τέλος Χρόνου, του Λουκά Παλαιοκρασά- Χειροπαλαιστής, του Γιώργου Γούση- Arcadia 1900, Champagne D'Orient, του Κώστα Σπυρόπουλου- Into the Land of Ice and Fire, της Δήμητρας Ζήρου- The Greek Bar Jacket, της Μαριάννας Οικονόμου- The Other Half, του Γιώργου Μουτάφη- Προς τον Βορρά, του Mihai Mincan (Studio Bauhaus)- Μέρες Ξηρασίας, του Εμίν Αλπέρ (Horsefly)- Kerr, του Tayfun Pirsemoglou (Bad Crowd)- 11:20, του Δημήτρη Νάκου- Γιάμα, του Ανδρέα Βακαλιού- Εν τη κιβωτώ ή όλα εκείνα που χάνονται, της Νοεμής Βασιλειάδου- Ευτοπία, του Οδυσσέα Σπυρόπουλου- Ο Ήλιος Ενέχυρο, του Χρύσανθου Μαργώνη- Στο Θρόνο του Ξέρξη, της Εύης Καλογηροπούλου- Ιππόκαμπος, του Βασίλη Δημόπουλου- Καλοκαιρινό Αεράκι, του Αλέξανδρου Ρέλλου- Ο Καλύτερος, του Ηλία Δούλη- Κάκτος, του Δημήτρη Ζούρα- Το Καπρί, του Κωνσταντίνου Τσιόδουλου- Μάγμα, της Λίας Τσάλτα- Να τους Διαβάσω Ποιήματα, του Αλέξη Χατζηγιάννη- Όχι Αύριο, της Αμέρισσας Μπάστα- Παπαρούνες και Πάπιες, της Χρηστίνας Καλλιρρόης Γαρμπή- Το Πέταγμα του Πιγκουίνου, της Στέλλας Σερέφογλου- Συνεχίζω, του Αντώνη Ρενιέρη- Τελευταία Πνοή, του Χάρη Ραφτογιάννη- Τζιτζιπόγκο, του Παύλου Σηφάκη- Η Ψίχα στο Κουκούτσι, του Γιώργου Χρυσανθακόπουλου- 5pm Seaside, του Βάλεντιν Στέισκαλ- Airhostess-737, του Θανάση Νεοφώτιστου- Homo Perfectus, της 'Αλκης Πολίτη- Kiddo, του Μιχάλη Κίμωνα- Meetings, του Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη- Memoir of a Veering Storm, της Σοφίας Γεωργοβασίλη- Nothing Holier Than a Dolphin, της Ισαβέλλας Μαργάρα- The Last Journey, του Στηβ Κρικρή- Shooting, του Νίκου Παναγιωτόπουλου- tokakis ή What's My Name, του Θάνου Τοκάκη- Under the Lake, του Θανάση Τρουμπούκη- Βούτες, του Τάσου Γκινοσάτη- Δωμάτια με Θέα, των Νικόλα Παπαδημητρίου και Νικολέτας Παράσχη- Έλευσις, του Τάκη Μπαρδάκου- Ιωάννης Τράγγαλος του Δημητρίου, του Δημήτρη Τράγγαλου- Μνήμη με Ουρά, του Δημήτρη Ινδαρέ- Το Σπίτι με τις Ροδιές, των Ειρήνης Βαχλιώτη και Παναγιώτη Κλειδαρά- IODINE: Η Ελλάδα στα Ερείπια του Μεσολογγίου, του Ορφέα Περετζή- Θερμή Αγκαλιά Μέσα στο Μπλε, του 'Αγγελου Σπάρταλη- Μια Νύχτα στο Νεκροταφείο, του Στέλιου Πολυχρονάκη- Ροζ Βουνό, του Thomas Künstler- Ο Σούπερ Ήρωας Σύζυγος μου, της Αλεξάνδρας Ταγκαλή- Cat Postale, του Ζαχαρία Μαυροειδή- Travel Bugs, του Φωκίωνα ΞένουΠηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ