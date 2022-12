«My Heart Will Go On» (Η καρδιά μου θα συνεχίσει): Ο παραπάνω στίχος από την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τηςέμελλε να γίνει το μότο της πολυτάραχης ζωής της. Μιας ζωής η οποία σημαδεύτηκε από μεγάλους επαγγελματικούς θριάμβους αλλά και αρκετές προσωπικές τραγωδίες τις οποίες η ίδια προσπαθεί, κάθε φορά, να αντιμετωπίσει με δύναμη και αξιοπρέπεια.Η μοίρα, ωστόσο, την χτύπησε για μία ακόμη φορά και οι αντοχές της δοκιμάζονται και πάλι καθώς,(Stiff Person Syndrome-SPS), εξαιτίας του οποίου αναγκάστηκε, ακολουθώντας τις εντολές των γιατρών της, να ακυρώσει την προγραμματισμένη για το καλοκαίρι του 2023 ευρωπαϊκή περιοδεία της, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και μία μεγάλη συναυλία, στις 9 Ιουνίου στην Αθήνα.Φανερά καταβεβλημένη και μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της η διάσημη 54χρονη Καναδή τραγουδίστρια μοιράστηκε με τα εκατομμύρια των απανταχού θαυμαστών της, μέσα από ένα βίντεο, τον νέο Γολγοθά που ανεβαίνει τον τελευταία καιρό. «Όπως γνωρίζετε, ήμουν πάντα ανοιχτό βιβλίο και δεν ήμουν έτοιμη να πω τίποτα πριν, αλλά είμαι έτοιμη τώρα» είπε με την έντονη συναισθηματική φόρτιση να είναι εμφανή στο βλέμμα της για να αποκαλύψει αμέσως μετά: «Πρόσφατα διαγνώστηκα με μια πολύ σπάνια νευρολογική διαταραχή που ονομάζεται Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου και επηρεάζει 1/1.000.000. Ενώ ακόμα μαθαίνουμε για αυτή τη σπάνια πάθηση, τώρα ξέρουμε ότι αυτό είναι που προκαλεί όλους τους σπασμούς που είχα. Δυστυχώς, αυτοί οι σπασμοί επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μου, προκαλώντας μερικές φορές δυσκολίες όταν περπατάω και δεν μου επιτρέπουν να χρησιμοποιώ τις φωνητικές μου χορδές για να τραγουδάω όπως είχα συνηθίσει». Και ολοκλήρωσε την προσωπική της αυτή δημόσια εξομολόγηση δίνοντας μια υπόσχεση, στο κοινό αλλά και στον ίδιο τον εαυτό της λέγοντας: «Κάνω ό,τι μπορώ για να αναρρώσω.»Η νέα αυτή περιπέτεια υγείας ήρθε να προστεθεί στα μεγάλα εμπόδια που έχει κληθεί να υπερπηδήσει κατά το παρελθόν η πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια που έχει χαρίσει στη διεθνή δισκογραφία πολλές και μεγάλες επιτυχίες μεταξύ των οποίων τα τραγούδια «All by Myself», «That's the Way It Is», «Just Walk Away», «The Power Of Love», «A New Day Has Come» και φυσικά το υπέροχο κομμάτι – σήμα κατατεθέν του κινηματογραφικού «Τιτανικού», « My Heart Will Go On», το οποίο απογείωσε με την συγκλονιστική ερμηνεία της καθιστώντας το ως μια από τις πλέον διαχρονικές μπαλάντες όλων των εποχών.Κι όμως πίσω από τη μεγάλη αυτή καριέρα, τη λάμψη, τα χρήματα, τα βραβεία και τις εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις κρύβεται μια γυναίκα η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «τραγική ηρωίδα». Ως η μικρότερη από τα 14 συνολικά παιδιά της οικογένειά της η Σελίν, που πήρε το όνομά της από το ομώνυμο τραγούδι του Γάλλου τραγουδιστή Hugues Aufray , αναγκάστηκε να δίνει μάχες από πολύ νωρίς. Ακόμη και για ένα βρεφικό κρεβάτι που δεν περίσσευε στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας με αποτέλεσμα η ίδια να κοιμάται, για αρκετό καιρό μέσα σε ένα μεγάλο... συρτάρι!Τα εφηβικά της χρόνια ήταν επίσης δύσκολα. Η ψηλόλιγνη φιγούρα της και τα πεταχτά δόντια της τήν έβαλαν στο στόχαστρο των συμμαθητών της, οι οποίοι την αποκαλούσαν συχνά «φρικιό»: «Απεχθανόμουν το σχολείο» έχει αποκαλύψει η ίδια στην αυτοβιογραφία της. Η μουσική ήταν η μοναδική της διέξοδος. Γι’ αυτό και όταν χτυπούσε το τελευταίο κουδούνι, έφευγε τρέχοντας και πήγαινε στο υπόγειο του σπιτιού της για να παίξει μουσική μαζί με τα μεγαλύτερα αδέλφια της. Ούτως ή άλλως η παιδική και εφηβική της της ηλικία συνδυάστηκε με συναναστροφές με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από εκείνη, γεγονός που τήν ανάγκασε να μεγαλώσει πριν την ώρα της. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως όταν εκείνη γεννιόταν, η μεγαλύτερη αδελφή της ήταν ήδη παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού!