Pink Floyd: Τα τραγούδια του «Dark Side of the Moon» με συμφωνικό ήχο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά που θα «παντρεύει» τον ροκ με τον συμφωνικό ήχο θα φιλοξενηθεί την Πέμπτη 28 Ιουλίου στο Ξέφωτο τουστο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Parklife. Ένας από τους σημαντικότερους ροκ δίσκους όλων των εποχών, το αριστουργηματικό» των, θα παρουσιαστεί συμφωνικά από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΡΤ.Οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το «Dark Side of the Moon», πριν από σχεδόν μισό αιώνα, τον Μάρτιο του 1973, μπαίνοντας στη μετά-τον-Syd Barrett φάση της καριέρας τους, παραδίδοντας έναν δίσκο που έχει πουλήσει περισσότερα από 45 εκατομμύρια αντίτυπα και θεωρείται πλέον κλασικός. Το θρυλικό εξώφυλλο των Hipgnosis, αλλά και τα διαχρονικά κομμάτια του άλμπουμ, όπως τα «Money», «The Great Gig in the Sky» και «Us and Them», συνεχίζουν μέχρι σήμερα να ακούγονται φανατικά και να εμπνέουν.Τη συναυλία, η οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα διευθύνει ο Στάθης Σούλης.