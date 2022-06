Release Athens: Ποιος ευθύνεται για το χθεσινό φιάσκο της συναυλίας των Bauhaus - Δείτε βίντεο

Τον Οκτώβριο του 2020, όταν η Microsoft ανακοίνωσε τη μεγάλη επενδυτική της πρωτοβουλία Gr for Growth, δεσμεύθηκε να συμβάλλει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας και να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης για ανθρώπους, επιχειρήσεις και οργανισμούς, με όχημα την τεχνολογία

Επεισοδιακά και σίγουρα όχι με το...δεξί έγινε το βράδυ της Πέμπτης η έναρξη του φετινού μουσικού φεστιβάλ, στην Πλατεία Νερού. Τα πολλαπλά ηχητικάπου προέκυψαν κατά την διάρκεια τηςτωνοδήγησαν στην πρόωρη ολοκλήρωση της εμφάνισης του βρετανικού ροκ συγκροτήματος με τον τραγουδιστή τους Peter Murphy θα πετά επιδεικτικά το μικρόφωνο και να αποχωρεί φανερά εκνευρισμένος από τη σκηνή προς μεγάλη απογοήτευση βεβαίως του κοινού.Τις επόμενες ώρες ακολούθησε ένα πινγκ πονγκ απόδοσης ευθυνών ανάμεσα στο τεχνικό προσωπικό της μπάντας και τους διοργανωτές του φεστιβάλ. Λίγες ώρες μετά το πρόωρο τέλος της συναυλίας ο ηχολήπτης τους, Κρις Ρόλεϊ, αφού ζήτησε συγγνώμη στο κοινό εκ μέρους τους, επιχείρησε να χρεώσει το φιάσκο σε διάφορους απροσδιόριστους παράγοντες αποποιώντας επί της ουσίας τις ευθύνες του ίδιου και των συνεργατών του.«Αυτά τα προβλήματα που είχαμε κατά τη διάρκεια του σόου, με βάση την εμπειρία μου, δεν μπορούσαμε να τα περιμένουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά για να προσθέσει αμέσως μετά: «Κάθε κανάλι ασύρματου δικτύου που μας είχε προσφερθεί άρχισε να δημιουργεί προβλήματα από την έναρξη του σετ. Τέσσερα ασύρματα συστήματα στα πρώτα πέντε τραγούδια. Δεν μου έχουν τύχει τέτοια προβλήματα σε όλα αυτά τα χρόνια. Λειτουργούσαν όλα, όμως δεν έδιναν καλό σήμα. Οι περισσότεροι πιθανόν να μην μπορούσαν να καταλάβουν ότι είχαμε αυτά τα προβλήματα γιατί τα περισσότερα τα κάλυψα μέσα στο mix του FOH. Αλλά όλα τα ασύρματα In Ear μόνιτορ κατέρρευσαν και δημιούργησαν προβλήματα στη μπάντα που δεν μπορούσαν να ακούσουν τους εαυτούς τους επί σκηνής.Τσεκάραμε τα συστήματα πολλές φορές το διήμερο που ήμασταν εκεί. Κάτι πολύ περίεργο έγινε με το ασύρματο δίκτυο. Θα ήθελα να καταλάβω τι έγινε, αλλά νομίζω ότι έχει συμβεί ξανά στην Αθήνα; Κάποιο τοπικό πρόβλημα εξαιτίας παρεμβολών;Θα μπορούσε να είναι και πρόβλημα ισχύος, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να τα ελέγξω κατά τη διάρκεια του σόου. Ίσως οι προηγούμενες μπάντες άφησαν τους πομπούς τους ανοιχτούς; Αυτό θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα, αλλά δεν θα ήταν η κύρια αιτία».Για να καταλήξει λέγοντας: «Θα προσπαθήσω να το μελετήσω τις επόμενες ημέρες και ίσως να έχω περισσότερες απαντήσεις γιατί συνέβη αυτό. Αλλά προς το παρόν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ήταν μια καταστροφική αποτυχία στο ασύρματο δίκτυο που έκανε αδύνατη την επιδιόρθωση εξαιτίας της πολυπλοκότητας των προβλημάτων».Από την πλευρά τους, οιτου Release Athens οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στα συναυλιακά δρώμενα, διέψευσαν κατηγοριματικά τους παραπάνω ισχυρισμούς αποδίδοντας ξεκάθαρα τις ευθύνες για τα προβλήματα στο τεχνικό προσωπικό της συγκροτήματος: «Διαβάζοντας την «ανακοίνωση» που βγήκε τόσο στο επίσημο προφίλ της μπάντας όσο και σε εκείνο του Peter Murphy, διαπιστώνουμε πως» σημειώνουν στην απάντησή του η οποία ήρθε σήμερα και συμπληρώνουν: «Η αλήθεια, όμως, είναι πως κανένας τυφώνας, κανένα μαγνητικό πεδίο και κανένα περίεργο φυσικό φαινόμενο δεν αποτέλεσε την αιτία για τα χθεσινά προβλήματα. Δυστυχώς, αυτό που τα δημιούργησε ήταν η ανικανότητα ορισμένων από τους τεχνικούς που οι ίδιοι έχουν επιλέξει ως συνεργάτες τους. Οι συνεχείς αρνητικές, έως οργισμένες, αντιδράσεις από τη μεριά του ίδιου του Peter Murphy κατά τη διάρκεια του show, ξεκάθαρα απευθυνόμενες προς το δικό τους crew, αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα. Έχουμε καταγράψει τουλάχιστονν 12 τέτοιες μέσα στα λιγότερα από 55 λεπτά που διήρκεσε η εμφάνιση ενός συγκροτήματος, που είχε προπληρωθεί τη συμφωνηθείσα αμοιβή του στο ακέραιο, έχοντας αναλάβει τη συμβατική υποχρέωση να διαρκέσει το set του όχι λιγότερα από 90 λεπτά. Όμως, με ύβρεις δεν λύνονται τα προβλήματα».Στην ανακοίνωση του Release Festival επισημαίνεται επίσης πως «η διοργανώτρια εταιρεία παρέχει στο σύνολο των καλλιτεχνών τον εξοπλισμό τον οποίο χρειάζονται για να αποδώσουν το 100% του show τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που οι ίδιοι τους έχουν δώσει και που περιγράφονται αναλυτικά στις προϋπάρχουσες συμφωνίες και τα συμβόλαια και λίγο πριν την έναρξη του set και μέχρι τη λήξη του, όλος ο έλεγχος αυτού του εξοπλισμού παραδίδεται στους τεχνικούς του εκάστοτε καλλιτέχνη ή της εκάστοτε μπάντας, μαζί με τα απαραίτητα backup options ώστε να διασφαλιστεί η σωστή ροή του show. Ήχος (ακόμα και η έντασή του), φώτα, visuals, όλα είναι ευθύνη των συγκεκριμένων συνεργατών των καλλιτεχνών. Και όλα αυτά, εννοείται πως έχουν δοκιμαστεί, ξανά και ξανά, στη διάρκεια των προηγηθέντων sound / line & light checks».Εν συνεχεία αναφέρεται πως «η χθεσινή ημέρα, πρώτη του Release Athens 2022, δεν αποτέλεσε εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα καθώς οι τεχνικοί των συγκροτημάτων είχαν τον έλεγχο σε όλα τα σημεία που προαναφέραμε και σε ολόκληρη τη διάρκεια των εμφανίσεών τους».Παράλληλα οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν το κοινό πως μετά από ενδελεχή έρευνα που έγινε οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως «δεν προέκυψε ούτε ένα τεχνικό πρόβλημα» καθώς «αν υπήρχε το οποιοδήποτε, το πιθανότερο είναι πως δεν θα ξεκινούσε ποτέ το show». Αντιθέτως, όπως υποστηρίζουν, «διαπιστώθηκαν (ακόμα και μέσα από διαλόγους μεταξύ μελών της μπάντας και τεχνικών τους) προβλήματα και κακή συνεννόηση στη δική τους πλευρά, με αποκορύφωμα την αποχώρηση του Peter Murphy από τη σκηνή, λέγοντας τη φράση "it's your fault", απευθυνόμενος στον stage ηχολήπτη τους».Μετά από αυτή το δυσάρεστο ομολογουμένων ξεκίνημα το Release Athens συνεχίζει κανονικά την προγραμματισμένη διαδρομή του η οποία περιλαμβάνει πολλές και μεγάλες συναυλίες μεταξύ των οποίων και αυτές του(15/6), των(30/6) και του(2/7).