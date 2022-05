Η μεγάλη γιορτή του design και της αρχιτεκτονικής επιστρέφει στις 15 Ιουνίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 στις 16:00, η 10η ημερίδα ΕΣΩ επιστρέφει στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση με τίτλο “” και θέμα τη “διάβαση”. Η δέκατη διοργάνωση της ημερίδας ΕΣΩ πραγματοποιείται σε στρατηγική συνεργασία και συνεπιμέλεια του Archisearch με το Ίδρυμα Mies Van Der Rohe ως συμπαραγωγή της Design Ambassador, του +Design Magazine και της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.Το ΈΣΩ 2022, είναι πιο κοσμοπολίτικο από ποτέ. Υπάρχει σε συνεργασία και επιμέλεια του ιδρύματος Mies Van Der Rohe, αυτού που διοργανώνει τα πιο έγκυρα και ταυτόχρονα δημοφιλή βραβεία αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη. Είναι επίσης μια συμπαραγωγή της Design Ambassador και του +Design Magazine με το Ίδρυμα Ωνάση.Το φετινό σλόγκαν είναι το πλέον επίκαιρο, “Crossing Territories”. Το να διασχίζεις περιοχές σημαίνει ότι είσαι διατεθειμένος να βρεθείς στον τόπο του ενδιάμεσου, άρα της αβεβαιότητας, εκεί που δεν μπορείς να αποδείξεις, τι είναι παράξενο ή διαφορετικό. Η διάβαση αυτή, αν τη θεωρήσουμε γενικότερα, μας τοποθετεί στα όρια της ιδιότητας του πολίτη, αυτού που καταλαβαίνουμε από την ανθρωπότητα και την αρχιτεκτονική ότι μπορούμε να τα πάρουμε όλες αυτές τις παραμέτρους που παράγει το άγνωστο και να τις μετατρέψουμε σε δύναμη, θέτοντας έναν πρώτο χάρτη μιας κοινωνίας με νέους τρόπους συμπεριφοράς.Το Crossing Territories θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου στη ΣΤΕΓΗ ιδρύματος Ωνάση, ως καταλύτης των εμπειριών που ζούμε τα τελευταία χρόνια που στοχεύουν σε αβέβαιους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς: κάτι που προκαλεί από επιβεβλημένο μέχρι και πραγματικό τρόμο μπροστά στην αβεβαιότητα. Μπορείτε να το ζήσετε χωρίς προκαταλήψεις;Το Crossing Territories θα επωφεληθεί από την εμπειρία του Fundació Mies van der Rohe και το βραβείο EU Mies με την πάντα ανοιχτή και φιλόξενη κοινότητα ανθρώπων που το διοργανώνουν. Παράλληλα θα παρευρεθούν πολιτιστικοί ακτιβιστές, κριτικοί και καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες, που βρίσκονται όλοι σε αυτό το “μεθοριακό” σημείο διέλευσης. Άρα ξέρουν καλά τη σημασία του.Η “διάβαση” θα ξεκινήσει με τον Joel Sanders να κάνει ορατά τα ερωτήματα φύλου και σεξουαλικότητας στον τομέα της αρχιτεκτονικής, ενός τομέα παραδοσιακά ανατρεπτικού σε τέτοια ερωτήματα.Συνεχίζεται με τον, αυτόν που επιμελείται ως επικεφαλής το φεστιβάλ αρχιτεκτονικής New London Architecture. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο πανεπιστήμιο του Bristol. O Murray αγαπούσε το αντικείμενο των σπουδών του, την αρχιτεκτονική αλλά ήθελε περισσότερο να γράφει ή να τη σχολιάζει παρά να την ασκεί. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων άρχισε να εκδηλώνει το εκδοτικό μικρόβιο που τον είχε καταλάβει, πάντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Έτσι, κυκλοφορούσε πανεπιστημιακά περιοδικά που έμοιαζαν περισσότερο με fanzine. “Το ένα λεγόταν “Μegascope” και το άλλο “Clipkit” στο οποίο δώσαμε αυτήν την ονομασία γιατί ήταν σαν kit στο οποίο μέσα στο μήνα κάναμε updating προσθέτοντας σελίδες με καινούργια άρθρα” μας είπε ο ίδιος.Όπως οι κωπηλάτες, ενώ προχωράμε μπροστά και διασχίζουμε αβέβαιες καταστάσεις, πρέπει να κοιτάμε εμπρός και πίσω. Το γραφείο NLarchitecture + XVWarchitectuur και η Μαρία Λανγκαρίτα έχουν κερδίσει και οι δύο το βραβείο Mies της ΕΕ και σύμφωνα με το διδακτορικό της Μαρίας, η καινοτομία στην αρχιτεκτονική έγκειται στον εκτοπισμό: φέρνοντας τους τροπικούς στη Δανία, ένα υπερωκεάνιο στο κέντρο της πόλης, το παρελθόν στο σήμερα, το παρόν στο μέλλον και επίσης το “βέβηλο” στην ακαδημαϊκή ζωή. Και οι δύο έχουν μεγάλη εμπειρία να δουλεύουν με ό,τι ήδη υπάρχει και να φέρνουν νέες ζωές σε αυτό, μερικές φορές ακολουθώντας αυστηρούς οικολογικούς κανονισμούς και σεβόμενοι τις ισχυρές τοπικές ταυτότητες, μερικές φορές αφήνοντας τους ανθρώπους να αποφασίσουν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μεταμόρφωσης.Διασχίζουμε περιοχές γιατί πολλές φορές μας το επιβάλει το φυσικό ένστικτο αυτοσυντήρησης. Η δική μας ευθραυστότητα εξαρτάται από αυτή του πλανήτη και οι διασταυρούμενες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αφηγήσεις σήμερα έχουν ισχυρή φωνή μέσα από τις σκέψεις και την υλοποίηση του σχεδιασμού ανθρώπων όπως ο Θωμάς Δοξιάδης, ο Ανδρέας Θεοδωρίδης και η Λυδία Ξυνογαλά, που εργάζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μεταμόρφωση των τοπίων και επίσης συμμετέχουν σε κρίσιμες συζητήσεις που κι αυτές “διασχίζουν περιοχές”.Ακολουθώντας αυτό το ίδιο φυσικό ένστικτο, υπάρχει επίσης η ανάγκη να δώσουμε νέα ζωή στα πεταμένα υλικά μέσω του σχεδιασμού, της τεχνολογίας αλλά και της απαιτούμενης δεξιοτεχνίας. Νέα εργαλεία μας έφεραν νέες δυνατότητες που θα συζητηθούν από τους The New Raw, New Affiliates και AREA, που εργάζονται σε διαφορετικά γεωγραφικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα.Εκεί που ζούμε, τα σπίτια μας, είναι οι χώροι στους οποίους αποδώσαμε τεράστια εκτίμηση τα τελευταία δύο χρόνια. Το «Housing - Forms of Living & Sustainability through Transformation» θα συγκεντρώσει δύο από τις πιο λογικές φωνές για το θέμα στην Ευρώπη σήμερα, τις ομάδες των αρχιτεκτόνων Lacaton & Vassal + Frédéric Druot και Peris Toral. Πώς σχεδιάζουμε τη στέγαση και πώς αυτό μεταμορφώνει τους ανθρώπους και την περιοχή; Πώς μεταμορφώνουμε αυτό που υπάρχει και πώς εμπλέκουμε αυτούς που το κάνουν σπίτι τους; Υπάρχουν ήδη απαντήσεις, αλλά σίγουρα χρειάζεται περισσότερη εμπιστοσύνη και συμμετοχή, σε πολιτικό επίπεδο.Όλοι διασχίζουμε εδάφη και περιοχές και πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι και να εμπλακούμε στο πώς θέλουμε να ζήσουμε: κάτοικοι, σχεδιαστές και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων. Έχουν γίνει πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα και είναι στο χέρι μας. «Κατανοούμε τον κόσμο καλύτερα», λέει ο Édouard Glissant, «όταν τρέμουμε μαζί του, γιατί ο κόσμος δονείται προς όλες τις κατευθύνσεις». Η διέλευση περιοχών είναι καταλύτης αλλαγής στη ΣΤΕΓΗ.Για εισιτήρια πατήστε