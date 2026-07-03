«Ζότα, αυτή η νίκη είναι για σένα»: Συγκίνησε ο Ρονάλντο μετά την πρόκριση της Πορτογαλίας, δείτε βίντεο

Σκόραρε πριν αποχωρήσει με αλλαγή





Μετά τα δραματικό παιχνίδι ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία, οι "θρύλοι" των δύο χωρών και πολύ γνώριμοι μεταξύ τους, Κριστιάνο Ρονάλντο και Λούκα Μόντριτς, είχαν μια πολύ όμορφη στιγμή. Οι δύο 40άρηδες ποδοσφαιριστές αγκαλιάστηκαν θερμά και μίλησαν μεταξύ τους, σε μια από τις πολύ όμορφες στιγμές του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.





Μετά τα δραματικό παιχνίδι ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία, οι "θρύλοι" των δύο χωρών και πολύ γνώριμοι μεταξύ τους, Κριστιάνο Ρονάλντο και Λούκα Μόντριτς, είχαν μια πολύ όμορφη στιγμή. Οι δύο 40άρηδες ποδοσφαιριστές αγκαλιάστηκαν θερμά και μίλησαν μεταξύ τους, σε μια από τις πολύ όμορφες στιγμές του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Άλλος χρήστης ανέφερε: «Πραγματικά μου έφερε δάκρυα στα μάτια. Η ηγετική στάση και ο βαθύς σεβασμός που έδειξε σήμερα ο Ρονάλντο είναι ασύγκριτα. Κρατά ζωντανή τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα στη μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ».Νωρίτερα στον αγώνα, ο Ρονάλντο είχε ισοφαρίσει για την Πορτογαλία από το σημείο του πέναλτι, έπειτα από υπόδειξη του VAR. Ο CR7, ο οποίος έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε νοκ άουτ αναμέτρηση Μουντιάλ, κατάφερε έτσι να βάλει τέλος σε μια εκκρεμότητα που τον συνόδευε σε όλη τη διεθνή καριέρα του. Παρά τη συμμετοχή του σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, δεν είχε βρει ποτέ δίχτυα πέρα από τη φάση των ομίλων.Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας αντικαταστάθηκε εννέα λεπτά πριν από τη συμπλήρωση του 90λεπτου, λίγο πριν το δραματικό φινάλε που χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.