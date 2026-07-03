Η Κέιτι Πέρι φόρεσε ξανά το εμβληματικό της πουά σύνολο 17 χρόνια μετά, δείτε εικόνες
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Κέιτι Πέρι Τραγουδίστρια Φόρεμα

Η Κέιτι Πέρι φόρεσε ξανά το εμβληματικό της πουά σύνολο 17 χρόνια μετά, δείτε εικόνες

Η 41χρονη τραγουδίστρια έκανε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο και ανέβηκε ξανά στη σκηνή με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύνολα της καριέρας της ενθουσιάζοντας τους ακολούθους της

Η Κέιτι Πέρι φόρεσε ξανά το εμβληματικό της πουά σύνολο 17 χρόνια μετά, δείτε εικόνες
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Η Κέιτι Πέρι αποφάσισε να ανοίξει την... ντουλάπα των αναμνήσεων και να χαρίσει στους θαυμαστές της μια στιγμή βγαλμένη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της στην ποπ.

Η 41χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή του Cardiff Castle στην Ουαλία, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Out of Office», φορώντας ξανά το κόκκινο και λευκό πουά σύνολο που είχε επιλέξει το 2009 για το Capital Summertime Ball στο Λονδίνο.

Το τότε και το τώρα σε εικόνες

Μόνο που αυτή τη φορά το look επέστρεψε με... αναβάθμιση.

Η Κέιτι Πέρι άφησε στην άκρη τις μπαλαρίνες και το pin-up χτένισμα της εποχής και έδωσε στο outfit έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα, συνδυάζοντάς το με λευκές κάλτσες μέχρι τους μηρούς, μαύρα δερμάτινα παπούτσια με λουράκι και μακριές μπούκλες με έναν εντυπωσιακό φιόγκο στα μαλλιά.

Η Κέιτι Πέρι φόρεσε ξανά το εμβληματικό της πουά σύνολο 17 χρόνια μετά, δείτε εικόνες

Λίγο πριν βγει στη σκηνή, η pop star μοιράστηκε το throwback moment με τους followers της στο Instagram, ανεβάζοντας ένα βίντεο από το καμαρίνι της όπου χορεύει φορώντας το γνώριμο σύνολο.

Η Κέιτι Πέρι φόρεσε ξανά το εμβληματικό της πουά σύνολο 17 χρόνια μετά, δείτε εικόνες
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Η εμφάνιση δεν ήταν τυχαία, καθώς η Πέρι έχει επιλέξει να ξαναφορέσει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά κοστούμια της καριέρας της κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής της περιοδείας.

Τα κομμάτια αυτά θα δημοπρατηθούν για καλό σκοπό, στηρίζοντας το «Firework Foundation», τον οργανισμό που ίδρυσε το 2018 για την πρόσβαση παιδιών σε καλλιτεχνικά προγράμματα.
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