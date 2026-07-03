Η Κέιτι Πέρι φόρεσε ξανά το εμβληματικό της πουά σύνολο 17 χρόνια μετά, δείτε εικόνες

Η 41χρονη τραγουδίστρια έκανε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο και ανέβηκε ξανά στη σκηνή με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύνολα της καριέρας της ενθουσιάζοντας τους ακολούθους της