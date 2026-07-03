Οι «Πέρσες» στέλνουν ένα οικουμενικό αντιπολεμικό μήνυμα από την Επίδαυρο

Κι έπειτα πρωταγωνιστής γίνεται ο θρήνος, ο απόλυτος πόνος της ανθρώπινης απώλειας που κατέστρεψε κάθε ευτυχία του παρελθόντος. Είκοσι ένας ηθοποιοί, σε μια σκηνή σχεδόν γυμνή, συγκροτούν έναν Χορό-πρωταγωνιστή. Με εργαλεία τον λόγο, την κίνηση και τη μουσική, αποτυπώνουν το συλλογικό τραύμα μιας κοινωνίας που στέκεται μουδιασμένη μπροστά στην καταστροφή.Στον θρήνο των Περσών κλείνεται ο βαθύς πόνος των απανταχού ηττημένων, όλων των εποχών, όλων εκείνων που είδαν τους δικούς τους ανθρώπους να θυσιάζονται στον βωμό της εξουσίας και του πολέμου.Μετά την πρεμιέρα τους στην Επίδαυρο οι «Πέρσες» θα ξεκινήσουν μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία η οποία θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει σταθμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΟΝ - ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΛΑΡΙΣΑ – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΒΟΛΟΣ – ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΣΠΑΡΤΗΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟ ΦΛΟΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΠΑΤΡΑΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΠΑΤΡΑΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΠΑΓΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΒΕΑΚΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΑΚΕΙΟΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΙΓΑΛΕΩΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΒΥΡΩΝΑΣ – ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΒΥΡΩΝΑΣ – ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ