Οι «Πέρσες» στέλνουν ένα οικουμενικό αντιπολεμικό μήνυμα από την Επίδαυρο
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου Πέρσες Μαρία Ναυπλιώτου Δημήτρης Καταλειφός

Οι «Πέρσες» στέλνουν ένα οικουμενικό αντιπολεμικό μήνυμα από την Επίδαυρο

Τι θα δούμε στην παράσταση του Χρήστου Θεοδωρίδη, απόψε και αύριο, στο αργολικό θέατρο

Οι «Πέρσες» στέλνουν ένα οικουμενικό αντιπολεμικό μήνυμα από την Επίδαυρο
Αναστασία Κουκά
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Με ένα έργο – δυνατή αντιπολεμική κραυγή, που παρότι έχει τις ρίζες του βαθιά μέσα στους αιώνες παραμένει διαχρονικό και εξόχως επίκαιρο, τους «Πέρσες» του Αισχύλου συνεχίζεται, το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου, το πρόγραμμα του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου.

Οι «Πέρσες» στέλνουν ένα οικουμενικό αντιπολεμικό μήνυμα από την Επίδαυρο
Ο σκηνοθέτης Χρήστος Θεοδωρίδης

Ο Θεσσαλονικιός Χρήστος Θεοδωρίδης, από τους πιο ταλαντούχους της νεότερης γενιάς σκηνοθετών, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από εξαιρετικές παραστάσεις όπως οι «Σ’ εσάς που με ακούτε», «Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου» κ.α., επέλεξε για το θεατρικό του βάπτισμα στον ιερό χώρο της Επιδαύρου το αρχαιότερο σωζόμενο έργο της αρχαιοελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα την πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων.

Οι «Πέρσες» στέλνουν ένα οικουμενικό αντιπολεμικό μήνυμα από την Επίδαυρο

Η Μαρία Ναυπλιώτου ως Άτοσσα, ο Δημήτρης Καταλειφός ως Δαρρείος, ο Αναστάσης Ροϊλός ως Ξέρξης και ο Σταύρος Σβήγκος στον ρόλο του Αγγελιοφόρου, πλαισιωμένοι από έναν 17μελή Χορό έχουν αναλάβει να δώσουν φωνή, κίνηση και συναίσθημα στο έργο αυτό του Αισχύλου στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται ο άνθρωπος απέναντι στην απώλεια.
Γραμμένοι το 472 π.Χ οι Πέρσες αποτελούν ένα σκηνικό ρεπορτάζ πολέμου που γράφτηκε οκτώ χρόνια μετά την ιστορική Ναυμαχία της Σαλαμίνας στην οποία ο Αισχύλος συμμετείχε ως στρατιώτης των Αθηναίων. Κι είναι εντυπωσιακός ο βαθιά ανθρώπινος τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το δράμα των ηττημένων εχθρών παραδίδοντας έναν ύμνο για την ελευθερία του ατόμου και αντιπαραθέτοντας τα δημοκρατικά ιδεώδη απέναντι στη δεσποτική μοναρχία και την τυφλή υποταγή στην εξουσία.

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Οι «Πέρσες» στέλνουν ένα οικουμενικό αντιπολεμικό μήνυμα από την Επίδαυρο

Στα Σούσα, την πρωτεύουσα των Περσών, όλοι περιμένουν με ανυπομονησία νέα από την έκβαση της πολεμικής αποστολής του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδας. Το δυσοίωνο όνειρο της Άτοσσας, της μητέρας του Ξέρξη, δεν αργεί να επιβεβαιωθεί.

Όταν καταφθάνει ο αγγελιοφόρος η αγωνία κορυφώνεται, όλοι ρωτούν με αγωνία για τους ανθρώπους τους. Τα μαντάτα όμως είναι τραγικά: ολόκληρος ο περσικός στρατός εξοντώθηκε.
Οι «Πέρσες» στέλνουν ένα οικουμενικό αντιπολεμικό μήνυμα από την Επίδαυρο

Κι έπειτα πρωταγωνιστής γίνεται ο θρήνος, ο απόλυτος πόνος της ανθρώπινης απώλειας που κατέστρεψε κάθε ευτυχία του παρελθόντος. Είκοσι ένας ηθοποιοί, σε μια σκηνή σχεδόν γυμνή, συγκροτούν έναν Χορό-πρωταγωνιστή. Με εργαλεία τον λόγο, την κίνηση και τη μουσική, αποτυπώνουν το συλλογικό τραύμα μιας κοινωνίας που στέκεται μουδιασμένη μπροστά στην καταστροφή.

Στον θρήνο των Περσών κλείνεται ο βαθύς πόνος των απανταχού ηττημένων, όλων των εποχών, όλων εκείνων που είδαν τους δικούς τους ανθρώπους να θυσιάζονται στον βωμό της εξουσίας και του πολέμου.
Οι «Πέρσες» στέλνουν ένα οικουμενικό αντιπολεμικό μήνυμα από την Επίδαυρο

Μετά την πρεμιέρα τους στην Επίδαυρο οι «Πέρσες» θα ξεκινήσουν μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία η οποία θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει σταθμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ 

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΟΝ - ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΛΑΡΙΣΑ – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΒΟΛΟΣ – ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΣΠΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟ ΦΛΟΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΠΑΤΡΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΠΑΓΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΒΕΑΚΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΑΚΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΒΥΡΩΝΑΣ – ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΒΥΡΩΝΑΣ – ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Αναστασία Κουκά
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