Πώς έγινε η τραγωδία στη Μεσσηνία με τον πνιγμό του 6χρονου σε πισίνα, η μητέρα του εργαζόταν στο σπίτι που συνέβη το μοιραίο
Πώς έγινε η τραγωδία στη Μεσσηνία με τον πνιγμό του 6χρονου σε πισίνα, η μητέρα του εργαζόταν στο σπίτι που συνέβη το μοιραίο
Συγκλονίζει η τραγωδία στη Μεσσηνία με τον θάνατο ενός 6χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα κατοικίας στη Γιάλοβα
Θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, όπου ένα αγοράκι μόλις έξι ετών έχασε τη ζωή του, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα κατοικίας.
Όπως έχει γίνει γνωστό, το παιδί είχε μεταβεί στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στη διώροφη κατοικία της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο εξάχρονος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της, την ώρα που εκείνη πραγματοποιούσε εργασίες καθαριότητας στον επάνω όροφο.
Λίγη ώρα αργότερα εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές, όταν η μητέρα εντόπισε το παιδί μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσε σε βοήθεια.
Παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, ο εξάχρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, με τον θάνατό του να σκορπά θλίψη στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου του μικρού αγοριού.
Όπως έχει γίνει γνωστό, το παιδί είχε μεταβεί στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στη διώροφη κατοικία της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο εξάχρονος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της, την ώρα που εκείνη πραγματοποιούσε εργασίες καθαριότητας στον επάνω όροφο.
Λίγη ώρα αργότερα εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές, όταν η μητέρα εντόπισε το παιδί μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσε σε βοήθεια.
Οι προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωήΣτο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου.
Παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, ο εξάχρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, με τον θάνατό του να σκορπά θλίψη στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία.
Σε κατάσταση σοκ η μητέραΗ μητέρα του παιδιού παραμένει συντετριμμένη μετά την ανείπωτη απώλεια, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου του μικρού αγοριού.
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