Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Γνωριμία με τέχνες και παραδόσεις άλλων χωρών μέσα από ένα φεστιβάλ

Έναν χώρο συνάντησης, έκφρασης και συνεργασίας, όπου το κοινό γνωρίζει διαφορετικές κουλτούρες και συμμετέχει ενεργά σε κοινές εμπειρίες αποτελεί το διαπολιτισμικό φεστιβάλ Common Grounds
του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
που θα πραγματοποιηθεί, για δεύτερη χρονιά φέτος, από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου. Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνει διαδραστικά εργαστήρια, μουσικές και χορευτικές performances, αφηγήσεις, καθώς και pop-up δράσεις στον δημόσιο χώρο.
Στο ανοιχτό κάλεσμα (open call) που απηύθυνε το ΚΠΙΣΝ ανταποκρίθηκαν πρεσβείες ή/και σύλλογοι από 16 χώρες (Αιθιοπία, Αλβανία, Βραζιλία, Γεωργία, Ινδία, Ιρλανδία, Κίνα, Κονγκό, Μεξικό, Μολδαβία, Νορβηγία, Ουκρανία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλιππίνες, Φινλανδία) καθώς και πολλές ομάδες από την Αφρική. Διαμορφώθηκε, έτσι, ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με πλήθος δράσεων.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία, ανάμεσα σε άλλα, να δημιουργήσουν παραδοσιακές μεξικάνικες πινιάτες, να γνωρίσουν την κινεζική τεχνική τυπώματος σε ύφασμα, να συμμετάσχουν σε εργαστήριο αφρικανικών κρουστών, να ταξιδέψουν στον κόσμο των φινλανδικών Moomins, να κατασκευάσουν ουκρανικές χειροποίητες κούκλες, να ανακαλύψουν διαφορετικά αλφάβητα, παιχνίδια και χειροτεχνικές πρακτικές που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, αλλά και να απολαύσουν τον κινέζικο Χορό του Δράκου και του Λιονταριού και να χορέψουν σε ινδικούς ρυθμούς Bollywood.
Πληροφορίες
15-17 Ιουλίου
19:00–23:00 (Εργαστήρια: 19:00–21:00 | Performances: 20:30–23:00)
Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος