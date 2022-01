Ο κορωνοϊός «αγαπά» τους καλλιτέχνες - Ποιοι έκαναν Πρωτοχρονιά σε καραντίνα και ποιοι νοσούν τώρα

Σκληρά έχει χτυπήσει ο κορωνοϊός, μεταξύ άλλων, και τον καλλιτεχνικό χώρο τις τελευταίες ημέρες. Από την υψηλή μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Όμικρον δεν κατάφεραν να ξεφύγουν πολλοί ηθοποιοί και τραγουδιστές με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να υποδεχτούν το νέο χρόνο σε καραντίνα στο σπίτι τους και άλλοι να αναγκαστούν να διακόψουν προσωρινά την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε θέατρα, τηλεοπτικές σειρές – εκπομπές και συναυλιακούς χώρους.

#staysafe Posted by Mihalis Hatzigiannis on Monday, December 27, 2021

Τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς διαγνώστηκαν θετικοί στον Covid – 19 o Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Δέσποινα Βανδή, που δεν κατάφερε να δώσει το ζωντανό «παρών» στον τελικό του «Just the two of us» αλλά τώρα πλέον είναι αρνητική, όπως και ο Χάρης Βαρθακούρης, που ήταν ανάμεσα στα διαγωνιζόμενα ζευγάρια.

Στα Πρωτοχρονιάτικα κρούσματα προσμετρώνται επίσης ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κόνι Μεταξά που νόσησε για δεύτερη φορά μέσα σε ενάμιση μήνα, o τραγουδιστής Θοδωρής Φέρρης ο οποίος διέκοψε τις εμφανίσεις του, οι ηθοποιοί Μαρία Λεκάκη Μιχάλης, Λεβεντογιάννης αλλά και η Ναταλία Δραγούμη η οποία παραδέχτηκε πως κάποια στιγμή φοβήθηκε πολύ για την πορεία της υγείας της αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Οι περισσότεροι ήταν τριπλά εμβολιασμένοι και ευτυχώς πέρασαν την ασθένεια σχετικά ήπια στο σπίτι τους, χωρίς έντονα συμπτώματα ενώ φρόντισαν να ενημερώσουν άμεσα όλα τα άτομα με τα οποία είχαν έρθει σε επαφή τις προηγούμενες ημέρες αλλά και να καθησυχάσουν τους θαυμαστές τους μέσω μηνυμάτων που δημοσίευσαν στα social media,

Κάποιους άλλους ωστόσο ο κορωνοϊός τούς «χτύπησε» τις πρώτες ημέρες του νέου χρόνου. Ανάμεσά τους η ηθοποιός Τζένη Μπότση η οποία νόσησε αμέσως μετά την περιπέτεια υγείας που είχε η μικρή κορούλα της και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για κάποιες ημέρες.

Σε καραντίνα βρίσκεται και η τραγουδίστρια Ζόζεφιν η οποία ενημέρωσε για την κατάστασή της τους διαδικτυακούς της φίλους με ένα βίντεο ενώ προέτρεψε τους πάντες, ακόμη και τους τριπλά εμβολιασμένους όπως είναι και η ίδια, να προσέχουν πολύ αυτές τις ημέρες, ειδικά όταν έρχονται σε επαφή με άτομα νεαρής ηλικίας που είναι και τα πλέον ευάλωτα.



Δεύτερη φορά χτύπησε ο κορωνοϊος τη γνωστή τραγουδίστρια Χριστίνα Μαραγκόζη, ευτυχώς με πιο ήπια συμπτώματα από την πρώτη.

Δεύτερη φορά covid ευτυχώς αυτή την φορά πιό ανώδυνα…. Posted by Christina Maragozi on Monday, January 3, 2022

Δυστυχώς, πιο δύσκολη είναι η κατάσταση του νεαρού τραγουδιστή και συντρόφου της ηθοποιού Ματίνας Νικολάου, Βασίλη Πορφυράκη που χρειάστηκε μάλιστα και παροχή οξυγόνου προκειμένου να αντιμετωπίσει την δύσπνοια που τον ταλαιπωρούσε. Ο ίδιος, μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram συνέστησε σε όλους να προσέχουν πολύ καθώς, όπως νόημα υπογράμμισε «Δεν παίζει αυτό το πράγμα που λέγεται Covid»

Ο Βασίλης Πορφυράκης

Η Covid – 19 χτύπησε όμως και την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του Alpha «Σασμός» καθώς ένας από τους ηθοποιούς που παίζουν σε αυτήν, ο Σπύρος Σαραφιανός, που υποδύεται τον πατέρα της τηλεοπτικής Στέλλας (Ευγενία Σαμαρά) διαγνώστηκε χθες θετικός. Δεδομένου μάλιστα ότι προσφάτως η σύντροφός του έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, είναι αναγκασμένος να μείνει μακριά τους για ένα διάστημα.

Ο Σπύρος Σαραφιανός



