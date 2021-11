Οι διακεκριμένοι επιστήμονες Γεώργιος Γιαννάκης και Sadis Matalon νέα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών

Δύο καταξιωμένους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού εξέλεξε η Ακαδημία Αθηνών ως αντεπιστέλλοντα μέλη της κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 11ης Νοεμβρίου 2021.

O Γεώργιος Γιαννάκης

Ο πρώτος είναι ο Γεώργιος Γιαννάκης, διακεκριμένος Καθηγητής Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών και Διευθυντής του Κέντρου Ψηφιακής Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα των Η.Π.Α

Ο Γεώργιος Γιαννάκης έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1981 και στη συνέχεια μετέβη στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές όπου έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 1983 και MSc στα Μαθηματικά το 1986, από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) στο Λος Άντζελες. Από το ίδιο Πανεπιστήμιο έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα (PhD) το 1986.

Από το 1987 έως το 1998 υπηρέτησε ως Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Από το 1999 έως σήμερα είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα, στη Μιννεάπολη των ΗΠΑ. Στο εν λόγω Πανεπιστήμιο κατέχει την Έδρα ADC (ADC Endowed Chair in Wireless Communications), καθώς και την Έδρα McKnight in ECE (the University of Minnesota McKnight Presidential Chair). Επίσης, είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου “Digital Technology Center” του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εστιάζονται σε περιοχές των επικοινωνιών, της επιστήμης των δικτύων, της στατιστικής επεξεργασίας σήματος, της μηχανικής μάθησης, της επιστήμης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης. Στις περιοχές αυτές έχει εκτεταμένο δημοσιευμένο έργο που περιλαμβάνει περισσότερα από 470 άρθρα σε κορυφαία περιοδικά (κατά βάση σε IEEE Transactions), περισσότερες από 780 ανακοινώσεις σε υψηλού κύρους συνέδρια, 25 κεφάλαια σε βιβλία, δύο βιβλία, δύο ερευνητικές μονογραφίες και 34 διεθνείς πατέντες.

Ο Καθηγητής Γεώργιος Γιαννάκης είναι ενεργό μέλος της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του από διάφορες θέσεις(συντακτικές επιτροπές περιοδικών, οργάνωση κορυφαίων συνεδρίων, θέσεις διοίκησης στην IEEE Signal Processing Society και ΙΕΕΕ Communications Society, κλπ).

Το έργο του έχει τύχει μεγάλης αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα όπως αποδεικνύεται από τα παρακάτω στοιχεία: περισσότερες από 75000 αναφορές (Google Scholar), h-index 145, κάτοχος ενός από τα κορυφαία βραβεία του ΙΕΕΕ, του “Fourier Technical Field Award” (2015), κάτοχος του IEEE “Norbert Wiener Signal Processing Society Award” (2019), Μέλος της Academia Europaea (foreign member, 2020), Fellow Member της National Academy of Inventors (2019), Fellow member της European Academy of Sciences and Arts (2020), εννέα Best Paper Awards σε περιοδικά (Transactions) της IEEE Signal Processing Society και της ΙΕΕΕ Communications Society (όπως το σημαντικότατο G. Marconi Prize Paper Award in Wireless Communications), επτά Best Paper Awards σε κορυφαία συνέδρια της περιοχής, Technical Achievement Award από την IEEE Signal Processing Society, Technical Achievement Award από την European Association for Signal Processing (EURASIP), European Assoc. for Signal Proc. (EURASIP) “Athanasios Papoulis Society Award” (2020), Young Faculty Teaching Award από το Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα, G. W. Taylor Award for Distinguished Research από το Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα, McKnight Presidential Endowed Chair at the University of Minnesota (από το 2016), Fellow Member of the IEEE (από το1997), Fellow Member of EURASIP (από το 2008), Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, συγκεκριμένα των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, (2018), Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγκεκριμένα του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, (2018), Professorships: Zhejiang U. (Distinguished); Fudan U. (Fellow); BIT (Advising), China.

Sadis Matalon

Eπιπλέον, ως αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών, από επιστήμονες του εξωτερικού στον κλάδο της «Φυσιολογίας», εξελέγει ο Sadis Matalon , διακεκριμένος Καθηγητής Αναισθησιολογίας και Αντιπρόεδρο Έρευνας στο Τμήμα Αναισθησιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ των ΗΠΑ και Διευθυντή του Τομέα Μοριακής και Μεταφραστικής Βιοϊατρικής του ίδιου Τμήματος.

Ο Καθηγητής Sadis Matalon γεννήθηκε στην Αθήνα και αφού περάτωσε τις γενικές σπουδές του στην Ελλάδα, μετοίκισε στις ΗΠΑ όπου ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα. Είναι Φυσικός (Β. Α. Macalester College, St. Paul, Minnesota – 1970; Μ.S. University of Minnesota, Minneapolis – 1973) και έλαβε διδακτορικό στη Φυσιολογία (PhD. University of Minnesota, Minneapolis – 1975).

Έχει διατελέσει ένα εξαιρετικά ποιοτικό και πλούσιο ερευνητικό, διδακτικό και διοικητικό έργο και είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα των μολυσμένων πνευμονικών τραυματισμών και των μηχανισμών επιδιόρθωσης αυτών, καθώς και της εκκαθάρισης των πνευμόνων. Εκπόνησε πρωτοποριακές μελέτες για την κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών και την θεραπεία του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας (ARDS), τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Βασικό επίτευγμα της ομάδας του, πάνω στο οποίο βασίστηκαν και οι μεταγενέστερες μελέτες του, ήταν η ανάδειξη του ρόλου των επιφανειοδραστικών παραγόντων (surfactants) στη θεραπεία πνευμονοπαθειών όπως το ARDS. Πιο πρόσφατες μελέτες του εστιάζουν στο ρόλο του χλωρίου που βρίσκεται σε πληθώρα βιομηχανικών αλλά και οικιακών προϊόντων, στις πνευμονικές βλάβες. Οι τομείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν επίσης τη μελέτη του ιού της γρίπης, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού και την COVID-19.

Πέραν των επιστημονικών του διακρίσεων, ο Καθηγητής Matalon πέτυχε να συνδέσει την επιστημονική του έρευνα με την εφαρμογή των ερευνητικών του αποτελεσμάτων στη βιομηχανία. Έχει πέντε διεθνείς πατέντες, ενώ τα ευρήματά του έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Αμερικάνικο Στρατό για την καταπολέμηση των επιδράσεων των τοξικών αερίων στους πνεύμονες.

Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευτεί στα εγκυρότερα περιοδικά της Ιατρικής και έχει πάνω από 360 δημοσιεύσεις και 16.000 βιβλιογραφικές μνείες (Η-index: 72).

Ο Καθηγητής Matalon είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος, χαρισματικός επιστήμονας με συνεχή και σημαντική συμβολή στην πρόοδο του επιστημονικού πεδίου που υπηρετεί. Διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται συχνά, και συνεργάζεται στενά με την Ελληνική επιστημονική κοινότητα, συμβάλλοντας ενεργά στη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Ο εκλεγείς έχει λάβει σειρά επιστημονικών διακρίσεων και βραβείων, όπως: Dean’s Excellence Award for Research, University of Alabama School of Medicine (2021), Bραβείο George Kotzias, M.D. από την Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας (2019), Eπίτιμος Διδάκτωρ Hororis Causa, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2010) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2019), Distinguished Julius H. Comroe, Jr. Lecturer, American Physiological Society (2019), ΝΙΗ Merritt Award (1997-2007), Recognition Award for Scientific Accomplishment, American Thoracic Society (2002), Career Investigator Award, American Lung Association (1987-1992) και άλλα.