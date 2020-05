Luke Elliot: Ο μουσικός που οι κριτικοί συγκρίνουν με τον Νικ Κέιβ επέστρεψε με νέο άλμπουμ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σαν τον άνεμο της ανανέωσης και της αλλαγής, με όχημα την μουσική, φτάνει στα μέρη μας ο τραγουδοποιόςμε το νέο του άλμπουμ του,. Η έμπνευση έρχεται από το μοιραίο 1839, όταν ξέσπασε μια καταστροφική θύελλα στις 6 Ιανουαρίου στην Ιρλανδία που έχει μείνει (στην ποίηση και την πεζογραφία) γνωστή ως,The Night of the Big Wind. Κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν η καταστροφικότερη θύελλα που είχε χτυπήσει την Ιρλανδία για 300 χρόνια.Τον ακούσαμε πρώτη φορά να τραγουδά μαζί με τοντο Somebody's Man και η φωνή του εντυπωσίασε.. Μια ευχάριστη έκπληξη που ξάφνιασε ευχάριστα το ελληνικό κοινό με τη μαγευτική του εμφάνιση και την υπέροχη φωνή του. Ένα χρόνο αργότερα, ο Luke Elliot επιστρέφει για να παρουσιάσει περήφανα τη νέα δισκογραφική του δουλειά, The Big Wind και το φθινόπωρο που έρχεται ελπίζουμε να απολαύσουμε ολοκληρωμένα και ζωντανά τη δουλειά του.«Αυτά τα τραγούδια έχουν να κάνουν με την προσπάθεια μου να ισορροπήσω στη ζωή. Ενώ τα έγραφα, δεν είχα κάποια μόνιμη κατοικία, όμως εκείνη την περίοδο βγήκα από αυτό το χάος. Γνώρισα τη γυναίκα μου και πήρα την σοβαρή απόφαση να ολοκληρώσω αυτόν τον δίσκο», αποκαλύπτει ο καλλιτέχνης, από το Νιου Τζέρσεϋ. «Όλοι πρέπει κάποια στιγμή να μεγαλώσουν και να ωριμάσουν» δηλώνει με νόημα ο ίδιος..Οι κριτικοί συγκρίνουν τον Luke Elliot με καλλιτέχνες της folk και rock μουσικής, σαν τους Hank Williams, Big Joe Turner, Bob Dylan, Elmore James, PJ Harvey και Nick Cave.Πρόκειται για έναν σκοτεινό crooner, που τραγουδά με μία φωνή μελωδική και μελαγχολική ταυτόχρονα. Η μουσικότητα της φωνής του μετατρέπει τον ήχο σε εικόνες, γεμίζει το χώρο με στιγμιότυπα, όπως το σάουντρακ κινηματογραφικής ταινίας, είναι σύγχρονη, κομψή, «γήινη» και σημερινή, οι στίχοι του είναι ποιητικοί, γεμάτη συναισθηματικότητα, οι ιστορίες τους στοιχειώνουν το μυαλό και την ψυχή. Η φωνή του Luke Elliot είναι η φωνή ενός άνδρα ώριμου, έμπειρου, που ο τραυματικός χρόνος άφησε το σημάδι του πάνω του αλλά που ο ίδιος δεν έχασε την ευαισθησία και την αισθαντικότητά του.Ο Luke Elliot γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϋ, αλλά, ως καλλιτέχνης, διαμορφώθηκε ζώντας ανάμεσα στις τρεις πολιτείες της Νέας Υόρκης, Κονέκτικατ και Νιου Τζέρσεϋ και αυτήν την εποχή κατοικεί στη Νορβηγία.Το The Big Wind, είναι το δεύτερο άλμπουμ του Luke Elliot και κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου με 10 τραγούδια. Το άλμπουμ ανοίγει με το «All On Board» που με την πανέμορφη ορχηστρική ευαισθησία και την περιπετειώδη μουσικότητά του θέτει τον τόνο για ολόκληρο το άλμπουμ, και φυσικά εκφράζει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά την επιθυμία του να διαφοροποιηθεί αισθητικά από το προηγούμενο. Είναι ένα γλυκόπικρο ποπ τραγούδι με μία αξέχαστη μελωδία στο οποίο πρωταγωνιστεί η μοναδική φωνή του Elliot.«Όταν το τραγούδι ήταν έτοιμο, ήταν και το υπόλοιπο άλμπουμ. Η όλη διαδικασία σηματοδοτήθηκε από αυτό το τραγούδι, ξεκίνησε και τελείωσε με αυτό το κομμάτι» αναφέρει.. Για να μας ταξιδέψει στον οπτικο-ακουστικό κόσμο του. Για να μας δονήσει και να μας συγκινήσει.