Η Tesla ανανεώνει το Model 3

Η Tesla ανανέωσε το Model 3, προκειμένου να διατηρηθεί ανταγωνιστικό, ενώ οι εμφανισιακές αλλαγές είναι λίγες, με την εταιρεία να επικεντρώνεται στον τομέα της τεχνολογίας.





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Στο εσωτερικό, η οθόνη του συστήματος infotainment είναι πιο μεγάλη, διάστασης 16 ιντσών, και θα είναι αντίστοιχη του Model Y. Εκτός από τη διάσταση, βελτίωση έχουμε και στην ανάλυση, η οποία τώρα είναι 2560x1440, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την υπάρχουσα οθόνη των 15,4 ιντσών, που έχει ανάλυση 1920x1200.Παράλληλα, το νέο Tesla Model 3 θα έχει τεχνολογία V2L, με την οποία το αυτοκίνητο θα μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές, κάτι που υπήρχε μόνο σε συγκεκριμένες εκδόσεις του Model YΟι διαφορές στον εξοπλισμό έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις που μέχρι τώρα ήταν γκρι, τώρα είναι μαύρες, ενώ νέας σχεδίασης είναι και οι ζάντες των 19 ιντσών.Το ανανεωμένο Tesla Model 3 θα κάνει το ντεμπούτο του αρχικά στις αγορές της Κίνας, της Νοτίου Κορέας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Σε σύντομο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, όπου το μοντέλο αναμένεται να έρθει στο τέλος Οκτωβρίου.