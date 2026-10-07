Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Η Tesla ανανεώνει το Model 3
Η Tesla ανανεώνει το Model 3
Το μικρότερο μοντέλο της αμερικάνικης φίρμας ανανεώνεται, με τις αλλαγές να είναι περιορισμένες μεν, αλλά να δίνουν μια φρεσκάδα στο αυτοκίνητο.
Η Tesla ανανέωσε το Model 3, προκειμένου να διατηρηθεί ανταγωνιστικό, ενώ οι εμφανισιακές αλλαγές είναι λίγες, με την εταιρεία να επικεντρώνεται στον τομέα της τεχνολογίας.
Παράλληλα, το νέο Tesla Model 3 θα έχει τεχνολογία V2L, με την οποία το αυτοκίνητο θα μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές, κάτι που υπήρχε μόνο σε συγκεκριμένες εκδόσεις του Model Y.
Οι διαφορές στον εξοπλισμό έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις που μέχρι τώρα ήταν γκρι, τώρα είναι μαύρες, ενώ νέας σχεδίασης είναι και οι ζάντες των 19 ιντσών.
Το ανανεωμένο Tesla Model 3 θα κάνει το ντεμπούτο του αρχικά στις αγορές της Κίνας, της Νοτίου Κορέας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Σε σύντομο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, όπου το μοντέλο αναμένεται να έρθει στο τέλος Οκτωβρίου.
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