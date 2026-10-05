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Η Lamborghini Urus της ABT «τα σπάει»
Η Lamborghini Urus της ABT «τα σπάει»
Η γερμανική εταιρεία βελτιώσεων «πειράζει» το ιταλικό uber SUV, προσδίδοντάς του περισσότερη ισχύ και πιο δυναμική εμφάνιση.
Η ABT Sportsline γνωρίζει πολύ καλά πώς να κάνει ένα μοντέλο της Lamborghini ακόμη πιο ξεχωριστό. Αυτή τη φορά καταπιάνεται με την Urus SE και παρουσιάζει την ABT Urus Scatenato, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση που συνδυάζει διακριτικές αισθητικές επεμβάσεις με σημαντική αύξηση ισχύος.
Η βάση είναι η Urus SE, η οποία πλέον έχει αντικατασταθεί από την ισχυρότερη Urus SE Performante. Η ABT, ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε μια απλή αναβάθμιση του κινητήρα. Η Scatenato αποκτά ένα αεροδυναμικό πακέτο από ανθρακονήματα, σχεδιασμένο με τη χαρακτηριστική διακριτικότητα του γερμανικού οίκου.
Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν οι νέες carbon προσθήκες στο καπό και στον προφυλακτήρα, με το splitter να διαθέτει επιπλέον πτερύγια στα άκρα. Νέοι είναι και οι θόλοι, οι οποίοι κάνουν οπτικά την Urus να δείχνει ακόμη πιο φαρδιά, ενώ τα πλευρικά μαρσπιέ διατηρούν ουσιαστικά τη σχεδίαση του εργοστασιακού μοντέλου.
Πίσω, η ABT έχει τοποθετήσει νέο διαχύτη και ένα διαφορετικό τελείωμα της οροφής, ενώ διατηρείται η χαρακτηριστική ducktail αεροτομή. Το διακριτικό λογότυπο της ABT στην πόρτα του χώρου αποσκευών είναι ίσως η μοναδική υπενθύμιση ότι αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη Urus.
Η εικόνα συμπληρώνεται από τις νέες ζάντες της ABT, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την επιβλητική παρουσία του SUV, ενώ δεν λείπει και οι εξατμίσεις από τιτάνιο.
Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι μαύρες και κίτρινες δερμάτινες επενδύσεις που συνδυάζονται με κίτρινες ραφές και αντίστοιχες λεπτομέρειες στα πατάκια. Το τιμόνι διαθέτει μεταλλική ένδειξη στη θέση «12», ενώ τα μαρσπιέ των θυρών είναι κατασκευασμένα από carbon και φέρουν την ένδειξη «1 of 99», καθώς η παραγωγή της Scatenato θα περιοριστεί σε μόλις 99 αυτοκίνητα.
Κάθε ένα από αυτά θα εξοπλίζεται με το κιτ ABT Power R, αλλά και με το νέο σύστημα εξαγωγής, με αποτέλεσμα η ισχύς να φτάνει τους 840 ίππους και η ροπή τα 1.000 Nm. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, η νέα Lamborghini Urus SE Performante αποδίδει 812 ίππους, με τη ροπή να φτάνει επίσης τα 1.000 Nm. Η εργοστασιακή Urus SE Performante χρειάζεται 3,3 δευτερόλεπτα για τα 0-100 χλμ./ώρα και η τελική της ταχύτητα φτάνει τα 312 χλμ./ώρα. Η ABT δεν έχει ανακοινώσει επισήμως τις επιδόσεις της Scatenato, όμως οι επιπλέον 28 ίπποι αφήνουν περιθώριο για βελτιωμένα νούμερα.
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