Η Lamborghini Urus της ABT «τα σπάει»

Η ABT Sportsline γνωρίζει πολύ καλά πώς να κάνει ένα μοντέλο της Lamborghini ακόμη πιο ξεχωριστό. Αυτή τη φορά καταπιάνεται με την Urus SE και παρουσιάζει την ABT Urus Scatenato, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση που συνδυάζει διακριτικές αισθητικές επεμβάσεις με σημαντική αύξηση ισχύος.





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Το όνομα Scatenato προέρχεται από τα ιταλικά και σημαίνει «απελευθερωμένο» ή «ασυγκράτητο» και, στην περίπτωση της συγκεκριμένης Urus, περιγράφει με ακρίβεια την προσπάθεια της ABT να απελευθερώσει ακόμη περισσότερη δύναμη από το θηριώδες SUV της LamborghiniΗ βάση είναι η Urus SE, η οποία πλέον έχει αντικατασταθεί από την ισχυρότερη Urus SE Performante. Η ABT, ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε μια απλή αναβάθμιση του κινητήρα. Η Scatenato αποκτά ένα αεροδυναμικό πακέτο από ανθρακονήματα, σχεδιασμένο με τη χαρακτηριστική διακριτικότητα του γερμανικού οίκου.Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν οι νέες carbon προσθήκες στο καπό και στον προφυλακτήρα, με το splitter να διαθέτει επιπλέον πτερύγια στα άκρα. Νέοι είναι και οι θόλοι, οι οποίοι κάνουν οπτικά την Urus να δείχνει ακόμη πιο φαρδιά, ενώ τα πλευρικά μαρσπιέ διατηρούν ουσιαστικά τη σχεδίαση του εργοστασιακού μοντέλου.Πίσω, η ABT έχει τοποθετήσει νέο διαχύτη και ένα διαφορετικό τελείωμα της οροφής, ενώ διατηρείται η χαρακτηριστική ducktail αεροτομή. Το διακριτικό λογότυπο της ABT στην πόρτα του χώρου αποσκευών είναι ίσως η μοναδική υπενθύμιση ότι αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη UrusΗ εικόνα συμπληρώνεται από τις νέες ζάντες της ABT, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την επιβλητική παρουσία του SUV, ενώ δεν λείπει και οι εξατμίσεις από τιτάνιο.Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι μαύρες και κίτρινες δερμάτινες επενδύσεις που συνδυάζονται με κίτρινες ραφές και αντίστοιχες λεπτομέρειες στα πατάκια. Το τιμόνι διαθέτει μεταλλική ένδειξη στη θέση «12», ενώ τα μαρσπιέ των θυρών είναι κατασκευασμένα από carbon και φέρουν την ένδειξη «1 of 99», καθώς η παραγωγή της Scatenato θα περιοριστεί σε μόλις 99 αυτοκίνητα.