Η Lexus στο 1000 Miglia Experience Greece 2026

Στη διαδρομή συμμετέχουν πληρώματα από όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας την ιστορική αυτοκίνηση με το ελληνικό τοπίο και τους προορισμούς της Πελοποννήσου.Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Lexus παρουσιάζει την εξηλεκτρισμένη γκάμα της, η οποία περιλαμβάνει τα LBX, UX, NX, RX, RZ και το νέο ES, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες και τεχνολογίες, από υβριδικά και plugin hybrid έως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.Το LBX αποτελεί το compact SUV της μάρκας και διατίθεται ως Hybrid Electric με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς, ενώ το UX αποτελεί την crossover πρόταση της Lexus για την πόλη, επίσης με υβριδικό σύστημα κίνησης και επιλογή FWD ή AWDΣτην κατηγορία των μεγαλύτερων SUV, το NX προσφέρεται ως NX 350h Hybrid Electric και ως NX 450h+ Plugin Hybrid Electric, ενώ το RX διατίθεται με υβριδική, plugin hybrid και υψηλών επιδόσεων υβριδική τεχνολογία.Το RZ είναι το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Lexus, με εκδόσεις RZ 350e FWD, RZ 500e AWD και RZ 550e F SPORT AWD. Στην ίδια ηλεκτρική κατεύθυνση κινείται και το νέο ES, το οποίο διατίθεται τόσο ως Hybrid Electric όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

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Παράλληλα με την εξηλεκτρισμένη τεχνολογία, η Lexus αναδεικνύει στο 1000 Miglia Experience Greece δύο στοιχεία που αποτελούν μέρος της ταυτότητάς της: το Takumi και το OmotenashiΤο Takumi αφορά την ιαπωνική προσέγγιση στην κατασκευή και τη χειροτεχνία, με έμφαση στην ακρίβεια και στη λεπτομέρεια. Η Lexus συνδέει τη φιλοσοφία αυτή με τη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής των μοντέλων της, μέσα από την εμπειρία των Takumi Master CraftsmenΤο Omotenashi, από την άλλη, αφορά την προσέγγιση της μάρκας στη φιλοξενία και την εμπειρία οδηγού και επιβατών. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Lexus θα προσφέρει στους συμμετέχοντες, τους επισκέπτες και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης μια αντίστοιχη εμπειρία φιλοξενίας.Το 1000 Miglia ξεκίνησε το 1927 ως αγώνας αντοχής και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους θεσμούς της ιστορικής αυτοκίνησης. Το 1000 Miglia Experience Greece μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία σε ελληνικό έδαφος, συνδυάζοντας την οδήγηση με την ιστορία και τον πολιτισμό των περιοχών από τις οποίες περνά η διαδρομή.Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ).Για τη Lexus, η παρουσία ως Official Automotive Partner συνδέεται με τη στρατηγική της στον εξηλεκτρισμό, αλλά και με την προσπάθεια να συνδυάσει την τεχνολογία των σύγχρονων αυτοκινήτων με την οδηγική εμπειρία και την ιαπωνική προσέγγιση στην κατασκευή.