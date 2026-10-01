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Η Lexus στο 1000 Miglia Experience Greece 2026
Η Lexus στο 1000 Miglia Experience Greece 2026
Η Lexus Greece αναλαμβάνει τον ρόλο του Official Automotive Partner του 1000 Miglia Experience Greece 2026, στηρίζοντας τη διοργάνωση που μεταφέρει στην Ελλάδα το πνεύμα του ιστορικού αγώνα.
Η φετινή διοργάνωση 1000 Miglia Experience Greece πραγματοποιείται από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2026, με αφετηρία την Αθήνα και διαδρομή που περνά από την Αρχαία Ολυμπία, τον Μυστρά και το Πόρτο Χέλι, πριν επιστρέψει στην Αθήνα και την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Lexus παρουσιάζει την εξηλεκτρισμένη γκάμα της, η οποία περιλαμβάνει τα LBX, UX, NX, RX, RZ και το νέο ES, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες και τεχνολογίες, από υβριδικά και plug-in hybrid έως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.
Το LBX αποτελεί το compact SUV της μάρκας και διατίθεται ως Hybrid Electric με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς, ενώ το UX αποτελεί την crossover πρόταση της Lexus για την πόλη, επίσης με υβριδικό σύστημα κίνησης και επιλογή FWD ή AWD.
Στην κατηγορία των μεγαλύτερων SUV, το NX προσφέρεται ως NX 350h Hybrid Electric και ως NX 450h+ Plug-in Hybrid Electric, ενώ το RX διατίθεται με υβριδική, plug-in hybrid και υψηλών επιδόσεων υβριδική τεχνολογία.
Το RZ είναι το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Lexus, με εκδόσεις RZ 350e FWD, RZ 500e AWD και RZ 550e F SPORT AWD. Στην ίδια ηλεκτρική κατεύθυνση κινείται και το νέο ES, το οποίο διατίθεται τόσο ως Hybrid Electric όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.
Παράλληλα με την εξηλεκτρισμένη τεχνολογία, η Lexus αναδεικνύει στο 1000 Miglia Experience Greece δύο στοιχεία που αποτελούν μέρος της ταυτότητάς της: το Takumi και το Omotenashi.
Το Takumi αφορά την ιαπωνική προσέγγιση στην κατασκευή και τη χειροτεχνία, με έμφαση στην ακρίβεια και στη λεπτομέρεια. Η Lexus συνδέει τη φιλοσοφία αυτή με τη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής των μοντέλων της, μέσα από την εμπειρία των Takumi Master Craftsmen.
Το Omotenashi, από την άλλη, αφορά την προσέγγιση της μάρκας στη φιλοξενία και την εμπειρία οδηγού και επιβατών. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Lexus θα προσφέρει στους συμμετέχοντες, τους επισκέπτες και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης μια αντίστοιχη εμπειρία φιλοξενίας.
Το 1000 Miglia ξεκίνησε το 1927 ως αγώνας αντοχής και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους θεσμούς της ιστορικής αυτοκίνησης. Το 1000 Miglia Experience Greece μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία σε ελληνικό έδαφος, συνδυάζοντας την οδήγηση με την ιστορία και τον πολιτισμό των περιοχών από τις οποίες περνά η διαδρομή.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ).
Για τη Lexus, η παρουσία ως Official Automotive Partner συνδέεται με τη στρατηγική της στον εξηλεκτρισμό, αλλά και με την προσπάθεια να συνδυάσει την τεχνολογία των σύγχρονων αυτοκινήτων με την οδηγική εμπειρία και την ιαπωνική προσέγγιση στην κατασκευή.
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