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Geely και Nio ενώνουν δυνάμεις στις μπαταρίες
Geely και Nio ενώνουν δυνάμεις στις μπαταρίες
Μια ιδιαίτερα ισχυρή συμμαχία προκύπτει στο χώρο των μπαταριών καθώς η Geely θα προχωρήσει σε μια σημαντική επένδυση στη Nio Power, ενώ θέλει να ενοποιήσει τα δίκτυα ανταλλαγής μπαταριών και ταχυφόρτισης στην Κίνα.
Σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει πλέον περάσει σε άλλο επίπεδο, η Geely και η Nio προχωρούν σε μια συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στις υποδομές φόρτισης και ανταλλαγής μπαταριών.
Η Geely επενδύει περισσότερα από 2 δισ. δολάρια στη Nio, αποκτώντας ποσοστό 30% στη Nio Power, τον βραχίονα της εταιρείας που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία αντικατάστασης μπαταριών (battery swapping).
Η συμφωνία δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική ενίσχυση της Nio. Προβλέπει και την ενοποίηση των δραστηριοτήτων των δύο ομίλων, με τις υπηρεσίες ανταλλαγής μπαταριών, YiYi Power, να συγκεντρώνονται υπό τη Nio Power, ενώ οι υποδομές ταχείας φόρτισης DC θα ενσωματωθούν στην Haohan Energy της Geely. Η Nio θα αποκτήσει παράλληλα ποσοστό 10% στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια δημιουργίας ενός κοινού τεχνικού προτύπου για τις ανταλλάξιμες μπαταρίες. Η Geely σκοπεύει να εξελίξει νέα ηλεκτρικά μοντέλα που θα είναι συμβατά με τα κοινά standards, ενώ η Nio επιδιώκει να διευρύνει το σύστημα και σε άλλους κατασκευαστές και παρόχους υποδομών.
Η ανταλλαγή μπαταριών δεν είναι καινούργια ιδέα. Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, όταν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα άρχισαν να περνούν από το στάδιο των πειραματικών εφαρμογών στην παραγωγή, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου πέραν του ότι ήταν ακριβές, είχαν μικρότερη ενεργειακή πυκνότητα και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για φόρτιση. Η δυνατότητα αντικατάστασης μιας άδειας μπαταρίας με μια πλήρως φορτισμένη μέσα σε λίγα λεπτά έμοιαζε τότε ιδιαίτερα ελκυστική.
Ακόμη και η Tesla είχε εξετάσει σοβαρά την τεχνολογία, πριν τελικά εγκαταλείψει την ιδέα όταν παρουσίασε το Model S το 2012. Έκτοτε, η εξέλιξη των μπαταριών και η εντυπωσιακή αύξηση των ταχυτήτων φόρτισης έκαναν πολλούς να θεωρήσουν ότι το «battery swapping» θα περνούσε σταδιακά στην ιστορία.
Η Κίνα, όμως, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Οι κατασκευαστές έχουν επιδοθεί σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων ταχυφόρτισης DC, με φορτιστές ισχύος άνω του 1 MW να κάνουν πλέον την εμφάνισή τους. Παράλληλα, αρκετά νέα ηλεκτρικά μοντέλα μπορούν να ανακτήσουν σημαντική αυτονομία μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.
Και όμως το «battery swapping» όχι μόνο επιβιώνει, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κινεζικής αγοράς. Η Nio είναι ο σημαντικότερος εκφραστής αυτής της τεχνολογίας, έχοντας δημιουργήσει ένα δίκτυο με περισσότερους από 4.000 σταθμούς αντικατάστασης μπαταριών.
Με τη στήριξη της Geely, η Nio θέλει να αυξήσει το δίκτυο ανταλλαγής μπαταριών σε περισσότερα από 10.000 σημεία έως το 2030. Παράλληλα, διαθέτει περισσότερους από 5.300 σταθμούς φόρτισης, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο δίκτυο ταχείας φόρτισης της Geely.
Η Geely επενδύει περισσότερα από 2 δισ. δολάρια στη Nio, αποκτώντας ποσοστό 30% στη Nio Power, τον βραχίονα της εταιρείας που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία αντικατάστασης μπαταριών (battery swapping).
Η συμφωνία δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική ενίσχυση της Nio. Προβλέπει και την ενοποίηση των δραστηριοτήτων των δύο ομίλων, με τις υπηρεσίες ανταλλαγής μπαταριών, YiYi Power, να συγκεντρώνονται υπό τη Nio Power, ενώ οι υποδομές ταχείας φόρτισης DC θα ενσωματωθούν στην Haohan Energy της Geely. Η Nio θα αποκτήσει παράλληλα ποσοστό 10% στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια δημιουργίας ενός κοινού τεχνικού προτύπου για τις ανταλλάξιμες μπαταρίες. Η Geely σκοπεύει να εξελίξει νέα ηλεκτρικά μοντέλα που θα είναι συμβατά με τα κοινά standards, ενώ η Nio επιδιώκει να διευρύνει το σύστημα και σε άλλους κατασκευαστές και παρόχους υποδομών.
Η ανταλλαγή μπαταριών δεν είναι καινούργια ιδέα. Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, όταν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα άρχισαν να περνούν από το στάδιο των πειραματικών εφαρμογών στην παραγωγή, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου πέραν του ότι ήταν ακριβές, είχαν μικρότερη ενεργειακή πυκνότητα και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για φόρτιση. Η δυνατότητα αντικατάστασης μιας άδειας μπαταρίας με μια πλήρως φορτισμένη μέσα σε λίγα λεπτά έμοιαζε τότε ιδιαίτερα ελκυστική.
Ακόμη και η Tesla είχε εξετάσει σοβαρά την τεχνολογία, πριν τελικά εγκαταλείψει την ιδέα όταν παρουσίασε το Model S το 2012. Έκτοτε, η εξέλιξη των μπαταριών και η εντυπωσιακή αύξηση των ταχυτήτων φόρτισης έκαναν πολλούς να θεωρήσουν ότι το «battery swapping» θα περνούσε σταδιακά στην ιστορία.
Η Κίνα, όμως, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Οι κατασκευαστές έχουν επιδοθεί σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων ταχυφόρτισης DC, με φορτιστές ισχύος άνω του 1 MW να κάνουν πλέον την εμφάνισή τους. Παράλληλα, αρκετά νέα ηλεκτρικά μοντέλα μπορούν να ανακτήσουν σημαντική αυτονομία μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.
Και όμως το «battery swapping» όχι μόνο επιβιώνει, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κινεζικής αγοράς. Η Nio είναι ο σημαντικότερος εκφραστής αυτής της τεχνολογίας, έχοντας δημιουργήσει ένα δίκτυο με περισσότερους από 4.000 σταθμούς αντικατάστασης μπαταριών.
Με τη στήριξη της Geely, η Nio θέλει να αυξήσει το δίκτυο ανταλλαγής μπαταριών σε περισσότερα από 10.000 σημεία έως το 2030. Παράλληλα, διαθέτει περισσότερους από 5.300 σταθμούς φόρτισης, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο δίκτυο ταχείας φόρτισης της Geely.
Η Haohan Energy, από την πλευρά της, έχει θέσει ως στόχο να φτάσει τα 22.000 σημεία φόρτισης έως το τέλος του 2027, συμπεριλαμβανομένων των νέων φορτιστών ισχύος έως και 2,2 MW.
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