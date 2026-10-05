Geely και Nio ενώνουν δυνάμεις στις μπαταρίες

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Σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει πλέον περάσει σε άλλο επίπεδο, ηπου μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στις υποδομές φόρτισης και ανταλλαγής μπαταριών.Η Geelyστη Nio, αποκτώντας ποσοστό 30% στη Nio Power, τον βραχίονα της εταιρείας που δραστηριοποιείται στην(battery swapping).Η συμφωνία δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική ενίσχυση της Nio. Προβλέπει και τηνμε τις υπηρεσίες ανταλλαγής μπαταριών, YiYi Power, να συγκεντρώνονται υπό τη Nio Power, ενώ οι υποδομές ταχείας φόρτισης DC θα ενσωματωθούν στην Haohan Energy της Geely. Η Nio θα αποκτήσει παράλληλα ποσοστό 10% στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ηγια τις ανταλλάξιμες μπαταρίες. Η Geely σκοπεύει να εξελίξει νέα ηλεκτρικά μοντέλα που θα είναι συμβατά με τα κοινά standards, ενώ η Nioκαι σε άλλους κατασκευαστές και παρόχους υποδομών.Η ανταλλαγή μπαταριών δεν είναι καινούργια ιδέα. Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, όταν τα ηλεκτρικά αυτοκίνηταστην παραγωγή, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου πέραν του ότι ήταν ακριβές, είχαν μικρότερη ενεργειακή πυκνότητα και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για φόρτιση. Η δυνατότητα αντικατάστασης μιας άδειας μπαταρίας με μιαέμοιαζε τότε ιδιαίτερα ελκυστική.Ακόμη και η Tesla είχε εξετάσει σοβαρά την τεχνολογία, πριν τελικά εγκαταλείψει την ιδέα όταν παρουσίασε το Model S το 2012. Έκτοτε, η εξέλιξη των μπαταριών και η εντυπωσιακή αύξηση των ταχυτήτων φόρτισης έκαναν πολλούς να θεωρήσουν ότι το «battery swapping» θα περνούσε σταδιακά στην ιστορία.Η Κίνα, όμως, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Οι κατασκευαστές έχουν επιδοθεί σε ένανγια την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων ταχυφόρτισης DC, μενα κάνουν πλέον την εμφάνισή τους. Παράλληλα, αρκετά νέα ηλεκτρικά μοντέλα μπορούν να ανακτήσουν σημαντική αυτονομία μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.Και όμως το «battery swapping» όχι μόνο επιβιώνει, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κινεζικής αγοράς., έχοντας δημιουργήσει ένα δίκτυο με περισσότερους από 4.000 σταθμούς αντικατάστασης μπαταριών.Με τη στήριξη της Geely,σε περισσότερα από 10.000 σημεία έως το 2030. Παράλληλα, διαθέτει περισσότερους από 5.300 σταθμούς φόρτισης, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο δίκτυο ταχείας φόρτισης της Geely.