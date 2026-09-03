Θα έρθει Ευρώπη το VW Tukan;

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Το νέο Tukan θα μπορούσε να θεωρηθεί καιτου 1978, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως μικρό pickup έχοντας ως βάση το Golf πρώτης γενιάςΑντίστοιχα το Tukan εκτός από τιςέχει και μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα κλασσικά pick-up καθώςΗ βάση προέρχεται από το T-Cross, αλλά έχει τροποποιηθεί εκτενώς ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού οχήματος.Μεταξύ άλλων,προκειμένου να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την καρότσα και την καμπίνα. Η γκάμα θα ξεκινά με τοκαι θα κορυφώνεται με τοΣτον πίσω άξονα χρησιμοποιείται ειδικά, η οποία προορίζεται να διαχειρίζεται αυξημένα φορτία. Η καρότσα διαθέτει, μάλιστα, ενσωματωμένο χώρο για εργαλεία.Παρότιείναι δεδομένη, σχεδιαστικά το Tukan είναι πλήρως διαφοροποιημένο. Η εμπρός όψη χαρακτηρίζεται από ψηλότερα τοποθετημένους LED προβολείς και ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή, ενώ τα μαύρα στοιχεία και οι μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα στον προφυλακτήραΣτο πλάι ξεχωρίζουν τα τετραγωνισμένα φτερά, η υψηλότερη γραμμή των παραθύρων και οι έντονες ακμές του αμαξώματος, με ένα χαρακτηριστικό μοτίβο σε σχήμα «Χ» να δημιουργείται στο κέντρο.στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Sao Jose dos Pinhais, στην πολιτεία Parana.Προς το παρόν, η Volkswagenγια τον κινητήρα, την ισχύ, το κιβώτιο ταχυτήτων, το ωφέλιμο φορτίο ή τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές του Tukan. Το λανσάρισμά του στη Βραζιλία έχει προγραμματιστεί για τοενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές της Νότιας Αμερικής.Προς το παρόν, η Volkswagen δεν έχει ανακοινώσει ευρωπαϊκό λανσάρισμα και το Tukan, ωστόσο η χρήση της πλατφόρμας MQB, η οποία αποτελεί τη βάση πολλών ευρωπαϊκών μοντέλων της μάρκας,για μελλοντική αξιοποίησή του και εκτός Νότιας Αμερικής.