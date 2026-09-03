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Θα έρθει Ευρώπη το VW Tukan;
Θα έρθει Ευρώπη το VW Tukan;
Η Volkswagen παρουσίασε ένα νέο κόμπακτ pick-up για τις αγορές της Νότιας Αμερικής με τις εύχρηστες διαστάσεις του να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο έλευσης και στην Ευρώπη.
Το νέο Tukan θα μπορούσε να θεωρηθεί και διάδοχος του πρώτου Caddy του 1978, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως μικρό pickup έχοντας ως βάση το Golf πρώτης γενιάς σημειώνοντας μάλιστα μια αξιόλογη εμπορική πορεία στην Ευρώπη.
Αντίστοιχα το Tukan εκτός από τις σχετικά κόμπακτ διαστάσεις έχει και μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα κλασσικά pick-up καθώς χρησιμοποιεί την πλατφόρμα MQB. Η βάση προέρχεται από το T-Cross, αλλά έχει τροποποιηθεί εκτενώς ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού οχήματος.
Μεταξύ άλλων, το μεταξόνιο έχει επιμηκυνθεί προκειμένου να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την καρότσα και την καμπίνα. Η γκάμα θα ξεκινά με το Tukan Robust, σε διαμόρφωση με μονή καμπίνα και θα κορυφώνεται με το Tukan Extreme με διπλή καμπίνα.
Στον πίσω άξονα χρησιμοποιείται ειδικά εξελιγμένη ανάρτηση με φύλλα σούστας, η οποία προορίζεται να διαχειρίζεται αυξημένα φορτία. Η καρότσα διαθέτει, μάλιστα, ενσωματωμένο χώρο για εργαλεία.
Παρότι η τεχνική συγγένεια με το T-Cross είναι δεδομένη, σχεδιαστικά το Tukan είναι πλήρως διαφοροποιημένο. Η εμπρός όψη χαρακτηρίζεται από ψηλότερα τοποθετημένους LED προβολείς και ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή, ενώ τα μαύρα στοιχεία και οι μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα στον προφυλακτήρα ενισχύουν την πιο «σκληροτράχηλη» εικόνα.
Στο πλάι ξεχωρίζουν τα τετραγωνισμένα φτερά, η υψηλότερη γραμμή των παραθύρων και οι έντονες ακμές του αμαξώματος, με ένα χαρακτηριστικό μοτίβο σε σχήμα «Χ» να δημιουργείται στο κέντρο.
Η παραγωγή του Tukan θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στη Βραζιλία, στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Sao Jose dos Pinhais, στην πολιτεία Parana.
Προς το παρόν, η Volkswagen δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τον κινητήρα, την ισχύ, το κιβώτιο ταχυτήτων, το ωφέλιμο φορτίο ή τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές του Tukan. Το λανσάρισμά του στη Βραζιλία έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές της Νότιας Αμερικής.
Προς το παρόν, η Volkswagen δεν έχει ανακοινώσει ευρωπαϊκό λανσάρισμα και το Tukan, ωστόσο η χρήση της πλατφόρμας MQB, η οποία αποτελεί τη βάση πολλών ευρωπαϊκών μοντέλων της μάρκας, αφήνει θεωρητικά ανοιχτό ένα παράθυρο για μελλοντική αξιοποίησή του και εκτός Νότιας Αμερικής.
Αντίστοιχα το Tukan εκτός από τις σχετικά κόμπακτ διαστάσεις έχει και μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα κλασσικά pick-up καθώς χρησιμοποιεί την πλατφόρμα MQB. Η βάση προέρχεται από το T-Cross, αλλά έχει τροποποιηθεί εκτενώς ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού οχήματος.
Μεταξύ άλλων, το μεταξόνιο έχει επιμηκυνθεί προκειμένου να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την καρότσα και την καμπίνα. Η γκάμα θα ξεκινά με το Tukan Robust, σε διαμόρφωση με μονή καμπίνα και θα κορυφώνεται με το Tukan Extreme με διπλή καμπίνα.
Στον πίσω άξονα χρησιμοποιείται ειδικά εξελιγμένη ανάρτηση με φύλλα σούστας, η οποία προορίζεται να διαχειρίζεται αυξημένα φορτία. Η καρότσα διαθέτει, μάλιστα, ενσωματωμένο χώρο για εργαλεία.
Παρότι η τεχνική συγγένεια με το T-Cross είναι δεδομένη, σχεδιαστικά το Tukan είναι πλήρως διαφοροποιημένο. Η εμπρός όψη χαρακτηρίζεται από ψηλότερα τοποθετημένους LED προβολείς και ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή, ενώ τα μαύρα στοιχεία και οι μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα στον προφυλακτήρα ενισχύουν την πιο «σκληροτράχηλη» εικόνα.
Στο πλάι ξεχωρίζουν τα τετραγωνισμένα φτερά, η υψηλότερη γραμμή των παραθύρων και οι έντονες ακμές του αμαξώματος, με ένα χαρακτηριστικό μοτίβο σε σχήμα «Χ» να δημιουργείται στο κέντρο.
Η παραγωγή του Tukan θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στη Βραζιλία, στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Sao Jose dos Pinhais, στην πολιτεία Parana.
Προς το παρόν, η Volkswagen δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τον κινητήρα, την ισχύ, το κιβώτιο ταχυτήτων, το ωφέλιμο φορτίο ή τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές του Tukan. Το λανσάρισμά του στη Βραζιλία έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές της Νότιας Αμερικής.
Προς το παρόν, η Volkswagen δεν έχει ανακοινώσει ευρωπαϊκό λανσάρισμα και το Tukan, ωστόσο η χρήση της πλατφόρμας MQB, η οποία αποτελεί τη βάση πολλών ευρωπαϊκών μοντέλων της μάρκας, αφήνει θεωρητικά ανοιχτό ένα παράθυρο για μελλοντική αξιοποίησή του και εκτός Νότιας Αμερικής.
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