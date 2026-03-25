Έρχεται το Fiat Giga Panda

Tο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού έχει επιλέξει η Fiat για την πρεμιέρα του Giga Panda, του μεγάλου SUV που να σηματοδοτήσει την επέκταση της γκάμας της σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Το Giga Panda αναμένεται να αποτελέσει την έκδοση παραγωγής του ομώνυμου concept και θα βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το μικρότερο Grande Panda, αλλά σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Στόχος είναι να καλύψει τις ανάγκες οικογενειακής χρήσης, τοποθετούμενο απέναντι σε προτάσεις όπως το Dacia Bigster.
Παράλληλα, η Fiat σχεδιάζει να αποκαλύψει και ένα δεύτερο μοντέλο, εμπνευσμένο από το concept Fastback, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στα SUV.
Το νέο Giga Panda αναμένεται να δώσει έμφαση στην πρακτικότητα και την προσιτή τιμή, στοιχεία που αποτελούν βασικό DNA της μάρκας, ενώ δεν αποκλείεται να προσφέρεται με πολλαπλές επιλογές κινητήρων.
Η εμπορική του πορεία αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2027, με την πρεμιέρα στο Παρίσι να αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα για τη νέα αυτή πρόταση της Fiat στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία.
