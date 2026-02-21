H VW ξεκαθαρίζει το μέλλον του Golf GTI

Κλείσιμο

Τα έντονα σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν να κάνουν με το, με την VW να επιβεβαιώνει ότι ο γνώριμος 2.0 TSI κινητήρας θα παραμείνει στην παραγωγή, τουλάχιστον έως το 2030.Στέλεχος της εταιρείας επιβεβαιώνει ότι, όπως ακριβώς ελπίζουν και οι φίλοι του μοντέλου. «Όσοι μιλούν απλώς για να μιλούν, συνήθως έχουν κάποιον άλλο σκοπό», σχολιάζει χαρακτηριστικά.Τους τελευταίους μήνες αρκετές πηγές, πληροφορίες που συχνά βασίζονται σε αποσπασματικές φήμες χωρίς σαφή τεκμηρίωση.Και αυτό είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θέλει η εταιρεία να πιστέψουν δηλαδή οι aficionados του μοντέλου ότι δεν θα υπάρξει σπορ έκδοση της 9ης γενιάς Golf, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.Πηγές από την εταιρεία, ξεκαθαρίζοντας ότι το ενδεχόμενο ενός GTI με plug-in υβριδική τεχνολογία είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων προϊόν μυθοπλασίας. Η VW, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές,χωρίς να φτάσει στη λύση ενός PHEV.Η μετατροπή του εμβληματικού Golf GTI σε plug-in hybrid μοντέλο θα αποτελούσε πολύ πιθανόν εμπορική αποτυχία., θα μπορούσε να χειροτερέψει, ελέω επιπλέον βάρους από τον ηλεκτροκινητήρα και την μπαταρία ιόντων λιθίου. Πρόκειται για, ούτε καν στην περίπτωση του πιο ακραίου Golf R, όπως επιβεβαιώνει και έγκυρη πηγή σε συνέντευξη σε μεγάλο βρετανικό μέσο.Αναφερόμαστε στον Sebastian Willmann, επικεφαλής του τμήματος ανάρτησης και δυναμικής οδήγησης της VW, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότικαι στη συνέχεια θα υποστεί μια σειρά από αλλαγές. Αν και δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, η κατεύθυνση είναι ήδη γνωστή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, το οποίο θα χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα σε συνδυασμό με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Το συγκεκριμένο SUVπου θα συμβάλλει στη μείωση κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων, προσφέροντας παράλληλα επιπλέον ισχύ που θα αγγίζει τους 333 ίππους.Σύμφωνα με πληροφορίες, το όριο του θερμικού συνόλου EA888 είναι σημαντικά υψηλότερο, καθώς, κάτι που καθιστά την ήπια ηλεκτρική υποβοήθηση ιδανική λύση ώστε να μην πιεστεί υπερβολικά ο κινητήρας. Ο ίδιος ο Willmann επιβεβαιώνει ότικαι ότι ο κινητήρας μπορεί να ξεπεράσει τους 333 ίππους του σημερινού Golf R, χωρίς όμως να μπει η VW σε έναν «πόλεμο ισχύος» με μοντέλα όπως η Mercedes-AMG A 45 S ή το Audi RS 3, το οποίο οδεύει προς το τέλος του κύκλου ζωής του.