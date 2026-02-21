Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
H VW ξεκαθαρίζει το μέλλον του Golf GTI
Τέλος στις φήμες σχετικά με το μέλλον του Golf GTI βάζει η VW ξεκαθαρίζοντας πως η θρυλική έκδοση του διάσημου χάτσμπακ θα διατηρήσει τις προδιαγραφές και τον χαρακτήρα της για πολλά χρόνια ακόμα.
Τα έντονα σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν να κάνουν με το εάν η επόμενη γενιά του Golf GTI θα είναι πλήρως εξηλεκτρισμένη, με την VW να επιβεβαιώνει ότι ο γνώριμος 2.0 TSI κινητήρας θα παραμείνει στην παραγωγή, τουλάχιστον έως το 2030.
Στέλεχος της εταιρείας επιβεβαιώνει ότι το Golf GTI έχει μπροστά του μακρύ μέλλον, όπως ακριβώς ελπίζουν και οι φίλοι του μοντέλου. «Όσοι μιλούν απλώς για να μιλούν, συνήθως έχουν κάποιον άλλο σκοπό», σχολιάζει χαρακτηριστικά.
Τους τελευταίους μήνες αρκετές πηγές προσπάθησαν να πείσουν το κοινό ότι η επόμενη γενιά του Golf GTI θα διαθέτει plug-in hybrid τεχνολογία, πληροφορίες που συχνά βασίζονται σε αποσπασματικές φήμες χωρίς σαφή τεκμηρίωση.
Και αυτό είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θέλει η εταιρεία να πιστέψουν δηλαδή οι aficionados του μοντέλου ότι δεν θα υπάρξει σπορ έκδοση της 9ης γενιάς Golf, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Πηγές από την εταιρεία διαψεύδουν κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα, ξεκαθαρίζοντας ότι το ενδεχόμενο ενός GTI με plug-in υβριδική τεχνολογία είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων προϊόν μυθοπλασίας. Η VW, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, διαθέτει τα τεχνολογικά μέσα για να ανταποκριθεί στα όρια εκπομπών Euro 7 χωρίς να φτάσει στη λύση ενός PHEV.
Η μετατροπή του εμβληματικού Golf GTI σε plug-in hybrid μοντέλο θα αποτελούσε πολύ πιθανόν εμπορική αποτυχία. Η οδηγική συμπεριφορά του, που θεωρείται σημείο αναφοράς στην κατηγορία, θα μπορούσε να χειροτερέψει, ελέω επιπλέον βάρους από τον ηλεκτροκινητήρα και την μπαταρία ιόντων λιθίου. Πρόκειται για ένα ρίσκο που η VW δεν μπορεί να πάρει, ούτε καν στην περίπτωση του πιο ακραίου Golf R, όπως επιβεβαιώνει και έγκυρη πηγή σε συνέντευξη σε μεγάλο βρετανικό μέσο.
Αναφερόμαστε στον Sebastian Willmann, επικεφαλής του τμήματος ανάρτησης και δυναμικής οδήγησης της VW, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι ο 2.0 TSI βενζινοκινητήρας, γνωστός εσωτερικά ως EA888, θα παραμείνει στην παραγωγή έως το 2030 και στη συνέχεια θα υποστεί μια σειρά από αλλαγές. Αν και δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, η κατεύθυνση είναι ήδη γνωστή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νέα γενιά του T-Roc R, το οποίο θα χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα σε συνδυασμό με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Το συγκεκριμένο SUV θα διαθέτει επικουρικά έναν ηλεκτροκινητήρα που θα συμβάλλει στη μείωση κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων, προσφέροντας παράλληλα επιπλέον ισχύ που θα αγγίζει τους 333 ίππους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όριο του θερμικού συνόλου EA888 είναι σημαντικά υψηλότερο, καθώς μπορεί να φτάσει τους 400 ίππους, κάτι που καθιστά την ήπια ηλεκτρική υποβοήθηση ιδανική λύση ώστε να μην πιεστεί υπερβολικά ο κινητήρας. Ο ίδιος ο Willmann επιβεβαιώνει ότι υπάρχει περιθώριο εξέλιξης και ότι ο κινητήρας μπορεί να ξεπεράσει τους 333 ίππους του σημερινού Golf R, χωρίς όμως να μπει η VW σε έναν «πόλεμο ισχύος» με μοντέλα όπως η Mercedes-AMG A 45 S ή το Audi RS 3, το οποίο οδεύει προς το τέλος του κύκλου ζωής του.
Την ίδια στιγμή, η μείωση των εκπομπών ρύπων για το σύνολο της γκάμας θα έρθει από τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα. Το ID. Polo GTI αναμένεται στο τέλος της χρονιάς με ισχύ 220 ίππων, ενώ νωρίτερα θα λανσαριστούν τα ID. Polo και ID. Cross.
Αυτά τα μοντέλα θα αναλάβουν τον ρόλο της ηλεκτρικής μετάβασης, επιτρέποντας σε εμβληματικές εκδόσεις όπως τα Golf GTI και Golf R να διατηρήσουν τον χαρακτήρα τους.
