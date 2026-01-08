Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Αυτό είναι το ανανεωμένο hypercar της Red Bull
Αναβαθμισμένη σε αεροδυναμική και απόδοση είναι η ανανεωμένη RB17 v2, το hypercar της Red Bull που δημιούργησε ο Άντριαν Νιούι πριν φύγει από την ομάδα της Formula 1.
Ο Άντριαν Νιούι μπορεί να έχει φύγει αρκετό διάστημα πλέον από την Red Bull όμως όλα δείχνουν πως πριν την μεταγραφή του στην Aston Martin όχι μόνο είχε ολοκληρώσει την εξέλιξη της RB17, αλλά είχε έτοιμη και μια αναβάθμιση του εντυπωσιακού hypercar της Red Bull.
H Red Bull RB17 v2 (version 2) είναι μια βελτιωμένη εκδοχή της RB17 με αλλαγές τόσο στο αμάξωμά του όσο και στα μηχανικά μέρη. Η RB17 v2 έχει διαφορετικά φώτα LED εμπρός, περισσότερους και πιο αποδοτικούς αεραγωγούς για καλύτερη ψύξη και απαγωγή θερμότητας και μεγαλύτερη πίσω αεροτομή.
Όπως ανακοινώθηκε, η μερική επανασχεδίασή είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι διαστάσεις συγκριτικά με αυτές του αρχικού μοντέλου. Επίσης, η RB17 v2 διαθέτει κανονικούς και χρηστικούς εξωτερικούς καθρέφτες καθώς και μονό υαλοκαθαριστήρα. Οι πόρτες ανοίγουν προς τα επάνω και υπό γωνία προς τα εμπρός, για να διευκολύνεται η είσοδος και η έξοδος των δύο επιβατών προς και από το όχημα.
Σε ό,τι αφορά στον κινητήρα, ο V10 της Cosworth με χωρητικότητα 4,5 λίτρα συνεργάζεται με ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα. Ο θερμικός συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα ο οποίος αποδίδει περίπου 203 ίππους και αναλαμβάνει να τον συνδράμει στην επιτάχυνση αλλά και να κινεί το όχημα ο οδηγός επιλέξει την όπισθεν. Η μέγιστη συνδυαζόμενη ισχύς φθάνε περίπου τους 1.015 ίππους και έχει «κόφτη» στις 15.000 σ.α.λ.!
Το εσωτερικό του έχει κατασκευαστεί και διαμορφωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας που ισχύουν στα πρωτότυπα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αγώνων Αντοχής, παρά το γεγονός ότι το RB17 v2 δεν θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία αντίστοιχου αγωνιστικού για τον συγκεκριμένο θεσμό.
Η διαμόρφωση του ταμπλό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη αλλά έγινε γνωστό ότι θα υπάρχουν φυσικοί διακόπτες για την ενεργοποίηση των επιμέρους συστημάτων και όχι επιφάνειες αφής. Η RB17 v2 θα κατασκευαστεί μόλις σε 50 αριθμημένες μονάδες και η παραγωγή θα πραγματοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία.
