Αυτό είναι το ανανεωμένο hypercar της Red Bull

Κλείσιμο

Ο Άντριαν Νιούι μπορεί ναόμως όλα δείχνουν πως πριν την μεταγραφή του στην Aston Martin όχι μόνο είχε ολοκληρώσει την εξέλιξη της RB17, αλλά είχε έτοιμη και μια αναβάθμιση τουH Red Bull RB17 v2 (version 2) είναι μιαμε αλλαγές τόσο στο αμάξωμά του όσο και στα μηχανικά μέρη. Η RB17 v2 έχει διαφορετικά φώτα LED εμπρός, περισσότερους και πιο αποδοτικούς αεραγωγούς για καλύτερη ψύξη και απαγωγή θερμότητας και μεγαλύτερη πίσω αεροτομή.Όπως ανακοινώθηκε, η μερική επανασχεδίασή είχε ως αποτέλεσμασυγκριτικά με αυτές του αρχικού μοντέλου. Επίσης, η RB17 v2 διαθέτει κανονικούς και χρηστικούς εξωτερικούς καθρέφτες καθώς και μονό υαλοκαθαριστήρα. Οι πόρτεςπρος τα εμπρός, για να διευκολύνεται η είσοδος και η έξοδος των δύο επιβατών προς και από το όχημα.Σε ό,τι αφορά στον κινητήρα, οσυνεργάζεται με ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα. Ο θερμικός συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα ο οποίος αποδίδει περίπου 203 ίππους και αναλαμβάνει να τον συνδράμει στην επιτάχυνση αλλά και να κινεί το όχημα ο οδηγός επιλέξει την όπισθεν. Η μέγιστη συνδυαζόμενη ισχύςκαι έχει «κόφτη» στις 15.000 σ.α.λ.!Το εσωτερικό του έχει κατασκευαστεί και διαμορφωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας που ισχύουν στα πρωτότυπα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αγώνων Αντοχής, παρά το γεγονός ότι το RB17 v2 δεν θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία αντίστοιχου αγωνιστικού για τον συγκεκριμένο θεσμό.Η διαμόρφωση του ταμπλό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη αλλά έγινε γνωστό ότιγια την ενεργοποίηση των επιμέρους συστημάτων και όχι επιφάνειες αφής. Η RB17 v2και η παραγωγή θα πραγματοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία.