Σημαντικές βραβεύσεις για την Volkswagen
CAR
Volkswagen vw

Σημαντικές βραβεύσεις για την Volkswagen

Με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο κλείνει η χρονιά για την Volkswagen καθώς έλαβε τέσσερις βραβεύσεις στον ευρωπαϊκό θεσμό Golden Steering Wheel.

Σημαντικές βραβεύσεις για την Volkswagen
Για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία με σημαντική παγκόσμια παρουσία, η διάκριση αυτή αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της τεχνολογικής της υπεροχής και της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι οδηγοί στα μοντέλα της.
Το Golf GTI EDITION 50 κυριάρχησε στην compact κατηγορία, το ID.7 GTX Tourer ξεχώρισε στην upper mid-range, ενώ το νέο Tayron αναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία “Family Car”. Παράλληλα, το νέο T-Roc απέσπασε την ειδική διάκριση “Best Car under €40,000”, αποδεικνύοντας τη σταθερή εμπορική και τεχνολογική δυναμική της Volkswagen σε όλες τις κατηγορίες.
Σημαντικές βραβεύσεις για την Volkswagen
Το Golden Steering Wheel, ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς αυτοκίνησης από το 1976, αξιολογεί νέα μοντέλα με βάση επιδόσεις, ποιότητα, σχεδιασμό, τεχνολογία, περιβαλλοντική απόδοση, ασφάλεια και συνολική αξία.
Το 2025, συνολικά 72 νέα μοντέλα διεκδίκησαν την κορυφαία διάκριση, με την τελική κρίση να πραγματοποιείται σε απαιτητικές δοκιμές από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων.
Τα τέσσερα Golden Steering Wheels αποτελούν μια επιτυχία που ενισχύει ακόμη περισσότερο το προφίλ της Volkswagen ως κατασκευαστή που υπερέχει σε τεχνολογία, ασφάλεια και συνολική οδηγική εμπειρία, εξελίσσει την αυτοκίνηση και καθορίζει τις τάσεις σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά.
Σημαντικές βραβεύσεις για την Volkswagen

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης