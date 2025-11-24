Σημαντικές βραβεύσεις για την Volkswagen

Για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία με σημαντική παγκόσμια παρουσία, η διάκριση αυτή αποτελεί ισχυρήκαι της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι οδηγοί στα μοντέλα της.Τοκυριάρχησε στην compact κατηγορία, τοξεχώρισε στην upper mid-range, ενώ το νέοαναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία “Family Car”. Παράλληλα, το νέοαπέσπασε την ειδική διάκριση “Best Car under €40,000”, αποδεικνύοντας τη σταθερή εμπορική και τεχνολογική δυναμική της Volkswagen σε όλες τις κατηγορίες.Το Golden Steering Wheel,από το 1976, αξιολογεί νέα μοντέλα με βάση επιδόσεις, ποιότητα, σχεδιασμό, τεχνολογία, περιβαλλοντική απόδοση, ασφάλεια και συνολική αξία.Το 2025, συνολικάμε την τελική κρίση να πραγματοποιείται σε απαιτητικές δοκιμές από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων.Τα τέσσερα Golden Steering Wheels αποτελούνως κατασκευαστή που υπερέχει σε τεχνολογία, ασφάλεια και συνολική οδηγική εμπειρία, εξελίσσει την αυτοκίνηση και καθορίζει τις τάσεις σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά.