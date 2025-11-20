Απόδοση supercar για την νέα Mercedes-AMG GLC

Η νέα Mercedes-AMG GLC βρίσκεται στοκαι ετοιμάζεται να επαναπροσδιορίσει τα ηλεκτρικά performance SUV.και αξιοποιώντας τεχνολογία από το εντυπωσιακό GT XX των 1.341 ίππων, η AMG έκδοση της GLC θα παρουσιαστεί μέσα στο 2026 ωςπου έχει κατασκευάσει ποτέ η μάρκα.Η Mercedes-AMG GLC θα χρησιμοποιεί– ένα μπροστά και δύο πίσω – αποδίδονταςσχεδόν διπλάσια ισχύ από το ηλεκτρικό GLC παραγωγής. Με αυτά τα δεδομένα, στοχεύει ευθέως την επερχόμενη Porsche Cayenne Turbo EV των περίπου 980 ίππων.Οι επιδόσεις θα είναι εκρηκτικές:και τελική ταχύτητα περιορισμένη στα 250 χλμ./ώρα. Θα αποτελέσεικαι το κορυφαίο SUV της – μέχρι να λανσαριστεί το 1000+ ίππων GT SUV το 2027.Καθοριστικό ρόλο στην απόδοση παίζει ηκαι 800V αρχιτεκτονική. Κάθε κυψέλη ψύχεται απευθείας, διατηρώντας ιδανική θερμοκρασία, εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή ισχύος και επιτρέποντας φόρτιση έως 400 kW – 70 kW περισσότερα από την κανονικό ηλεκτρικό GLC. Αυτή η λύση αντιμετωπίζει και το: την υπερθέρμανση σε παρατεταμένη πίεση, όπως σε οδήγηση πίστας. Η νέα Mercedes-AMG GLC θα διαθέτει επίσης προσομοιωμένη λειτουργία αλλαγών ταχυτήτων και ένα νέο ηλεκτρικό «ηχόχρωμα» εμπνευσμένο από V8, ενισχύοντας τον σπορ χαρακτήρα της.