Απόδοση supercar για την νέα Mercedes-AMG GLC

Τρείς ηλεκτροκινητήρες και περισσότερους από 900 ίππους αναμένεται να έχει η έκδοση AMG της νέας ηλεκτρικής Mercedes-Benz GLC που θα δούμε μέσα στο 2026.
Η νέα Mercedes-AMG GLC βρίσκεται στο τελικό στάδιο εξέλιξης και ετοιμάζεται να επαναπροσδιορίσει τα ηλεκτρικά performance SUV. Βασισμένη στη νέα πλατφόρμα AMG.EA και αξιοποιώντας τεχνολογία από το εντυπωσιακό GT XX των 1.341 ίππων, η AMG έκδοση της GLC θα παρουσιαστεί μέσα στο 2026 ως το πιο ισχυρό ηλεκτρικό SUV που έχει κατασκευάσει ποτέ η μάρκα.
Η Mercedes-AMG GLC θα χρησιμοποιεί τρία μοτέρ αξονικής ροής – ένα μπροστά και δύο πίσω – αποδίδοντας πάνω από 900 ίππους, σχεδόν διπλάσια ισχύ από το ηλεκτρικό GLC παραγωγής. Με αυτά τα δεδομένα, στοχεύει ευθέως την επερχόμενη Porsche Cayenne Turbo EV των περίπου 980 ίππων.
Οι επιδόσεις θα είναι εκρηκτικές: λιγότερα από 3 δευτερόλεπτα για το 0–100 χλμ./ώρα και τελική ταχύτητα περιορισμένη στα 250 χλμ./ώρα. Θα αποτελέσει το τρίτο πιο ισχυρό μοντέλο στην ιστορία της AMG και το κορυφαίο SUV της – μέχρι να λανσαριστεί το 1000+ ίππων GT SUV το 2027.
Καθοριστικό ρόλο στην απόδοση παίζει η εντελώς νέα μπαταρία με κυλινδρικά στοιχεία και 800V αρχιτεκτονική. Κάθε κυψέλη ψύχεται απευθείας, διατηρώντας ιδανική θερμοκρασία, εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή ισχύος και επιτρέποντας φόρτιση έως 400 kW – 70 kW περισσότερα από την κανονικό ηλεκτρικό GLC. Αυτή η λύση αντιμετωπίζει και το μεγάλο «αγκάθι» των πολύ ισχυρών EV: την υπερθέρμανση σε παρατεταμένη πίεση, όπως σε οδήγηση πίστας. Η νέα Mercedes-AMG GLC θα διαθέτει επίσης προσομοιωμένη λειτουργία αλλαγών ταχυτήτων και ένα νέο ηλεκτρικό «ηχόχρωμα» εμπνευσμένο από V8, ενισχύοντας τον σπορ χαρακτήρα της.