Συνεργασία Alfa Romeo και Maserati

Η Alfa Romeo και η Maserati ενώνουν τις δυνάμεις τους σεμε την ονομασία Bottegafuoriserie, η οποία θα λειτουργεί ως εργαστήριο δημιουργίας υπερπολυτελών, περιορισμένης παραγωγής μοντέλων.Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στηνστα πρότυπα των πρόσφατων, ενώ παράλληλα θα προσφέρει εκτεταμένη εξατομίκευση σε υπάρχοντα μοντέλα, με δυνατότητα επιλογής υλικών, χρωματισμών και λεπτομερειών που θα καθιστούν κάθε αυτοκίνητο απόλυτα μοναδικό.Επιπλέον, το Bottegafuoriserie θα αξιοποιείγια την ανάπτυξη ειδικών powertrains, αεροδυναμικών λύσεων και ρυθμίσεων πλαισίου,στην παραγωγή.Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς, με δυνατότητα αποκατάστασης και πιστοποίησης κλασικών μοντέλων, αλλά καιΣύμφωνα με τον επικεφαλής των δύο εταιρειών, Santo Ficili, το Bottegafuoriserie αποτελείμε έμφαση στην ιταλική δεξιοτεχνία, design και υψηλή συναισθηματική αξία.