Συνεργασία Alfa Romeo και Maserati
CAR
Alfa Romeo Maserati

Συνεργασία Alfa Romeo και Maserati

Οι δύο ιταλικές μάρκες ανακοίνωσαν την συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος Bottegafuoriserie, που αφορά τη δημιουργία εξαιρετικά περιορισμένων και πλήρως εξατομικευμένων δημιουργιών.

Συνεργασία Alfa Romeo και Maserati
Η Alfa Romeo και η Maserati ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια νέα, κοινή σχεδιαστική και κατασκευαστική φιλοσοφία με την ονομασία Bottegafuoriserie, η οποία θα λειτουργεί ως εργαστήριο δημιουργίας υπερπολυτελών, περιορισμένης παραγωγής μοντέλων.
Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην παραγωγή high-emotion αυτοκινήτων, στα πρότυπα των πρόσφατων Alfa Romeo 33 Stradale και Maserati MCXtrema, ενώ παράλληλα θα προσφέρει εκτεταμένη εξατομίκευση σε υπάρχοντα μοντέλα, με δυνατότητα επιλογής υλικών, χρωματισμών και λεπτομερειών που θα καθιστούν κάθε αυτοκίνητο απόλυτα μοναδικό.
Συνεργασία Alfa Romeo και Maserati
Επιπλέον, το Bottegafuoriserie θα αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Maserati Corse για την ανάπτυξη ειδικών powertrains, αεροδυναμικών λύσεων και ρυθμίσεων πλαισίου, φέρνοντας τεχνολογία από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην παραγωγή.
Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς, με δυνατότητα αποκατάστασης και πιστοποίησης κλασικών μοντέλων, αλλά και με σύγχρονες αναγεννήσεις θρυλικών ονομάτων.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής των δύο εταιρειών, Santo Ficili, το Bottegafuoriserie αποτελεί «το σημείο εκκίνησης μιας νέας εποχής για Alfa Romeo και Maserati», με έμφαση στην ιταλική δεξιοτεχνία, design και υψηλή συναισθηματική αξία.
Συνεργασία Alfa Romeo και Maserati

