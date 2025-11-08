Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Συνεργασία Alfa Romeo και Maserati
Συνεργασία Alfa Romeo και Maserati
Οι δύο ιταλικές μάρκες ανακοίνωσαν την συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος Bottegafuoriserie, που αφορά τη δημιουργία εξαιρετικά περιορισμένων και πλήρως εξατομικευμένων δημιουργιών.
Η Alfa Romeo και η Maserati ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια νέα, κοινή σχεδιαστική και κατασκευαστική φιλοσοφία με την ονομασία Bottegafuoriserie, η οποία θα λειτουργεί ως εργαστήριο δημιουργίας υπερπολυτελών, περιορισμένης παραγωγής μοντέλων.
Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην παραγωγή high-emotion αυτοκινήτων, στα πρότυπα των πρόσφατων Alfa Romeo 33 Stradale και Maserati MCXtrema, ενώ παράλληλα θα προσφέρει εκτεταμένη εξατομίκευση σε υπάρχοντα μοντέλα, με δυνατότητα επιλογής υλικών, χρωματισμών και λεπτομερειών που θα καθιστούν κάθε αυτοκίνητο απόλυτα μοναδικό.
Επιπλέον, το Bottegafuoriserie θα αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Maserati Corse για την ανάπτυξη ειδικών powertrains, αεροδυναμικών λύσεων και ρυθμίσεων πλαισίου, φέρνοντας τεχνολογία από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην παραγωγή.
Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς, με δυνατότητα αποκατάστασης και πιστοποίησης κλασικών μοντέλων, αλλά και με σύγχρονες αναγεννήσεις θρυλικών ονομάτων.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής των δύο εταιρειών, Santo Ficili, το Bottegafuoriserie αποτελεί «το σημείο εκκίνησης μιας νέας εποχής για Alfa Romeo και Maserati», με έμφαση στην ιταλική δεξιοτεχνία, design και υψηλή συναισθηματική αξία.
Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην παραγωγή high-emotion αυτοκινήτων, στα πρότυπα των πρόσφατων Alfa Romeo 33 Stradale και Maserati MCXtrema, ενώ παράλληλα θα προσφέρει εκτεταμένη εξατομίκευση σε υπάρχοντα μοντέλα, με δυνατότητα επιλογής υλικών, χρωματισμών και λεπτομερειών που θα καθιστούν κάθε αυτοκίνητο απόλυτα μοναδικό.
Επιπλέον, το Bottegafuoriserie θα αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Maserati Corse για την ανάπτυξη ειδικών powertrains, αεροδυναμικών λύσεων και ρυθμίσεων πλαισίου, φέρνοντας τεχνολογία από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην παραγωγή.
Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς, με δυνατότητα αποκατάστασης και πιστοποίησης κλασικών μοντέλων, αλλά και με σύγχρονες αναγεννήσεις θρυλικών ονομάτων.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής των δύο εταιρειών, Santo Ficili, το Bottegafuoriserie αποτελεί «το σημείο εκκίνησης μιας νέας εποχής για Alfa Romeo και Maserati», με έμφαση στην ιταλική δεξιοτεχνία, design και υψηλή συναισθηματική αξία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα