Κορυφαίο στο Euro NCAP το νέο Mazda6e

Το ολοκαίνουργιο Mazda6e πέτυχε τη μέγιστηστην πλέον πρόσφατη σειρά δοκιμών του ανεξάρτητου οργανισμού. Στις δύο κατηγορίες προστασίας ενηλίκων και παιδιών, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της MazdaΤο Mazda6e βαθμολογήθηκε επίσης με 74% για την προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και με 77% για τα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας.Η αξιολόγηση με 93% του Mazda6e στην προστασία των ενήλικων επιβατών, περιλάμβανε τηκαι επαρκή προστασία σε όλες τις κρίσιμες περιοχές του σώματος, κατά τη διάρκεια προσομοίωσης της πλέον σοβαρής πλευρικής πρόσκρουσης.Ο πλευρικός αερόσακος που έχει σχεδιαστεί για τον μετριασμό των τραυματισμών μεταξύ επιβατών σε πλευρικές συγκρούσεις παρείχε. Τα προσκέφαλα στα μπροστινά και πίσω καθίσματα επέδειξαν μοναδική ικανότητα προστασίας από τραυματισμούς του αυχένα σε περίπτωση οπίσθιας σύγκρουσης. Στην κατηγορία προστασίας των παιδιών επιβατών, το νέο liftback της Mazda σημείωσε επίσης συνολική βαθμολογία 93% και πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία στις δοκιμές πρόσκρουσης, τόσο με Μετωπική, όσο και με Πλευρική Σύγκρουση σε παιδιά ηλικίας από έξι έως και δέκα ετών.-με σύστημα Ελέγχου Εγκατάστασης CRS- έλαβε επίσης τη μέγιστη βαθμολογία και το Σύστημα Παρακολούθησης Επιβατών του Mazda6e, που ενημερώνει τον οδηγό για την παρουσία των παιδιών στο αυτοκίνητο,Στην κατηγορία Ευάλωτων Χρηστών του δρόμου, το νέο Mazda6e παρείχε ως επί το πλείστον επαρκή προστασία για τους πεζούς. Τπέτυχαν τη μέγιστη βαθμολογία για την προστασία των μοτοσικλετιστών και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εικόνα του αυτοκινήτου στο δρόμο αλλά και την ασφάλεια για το σύνολο των χρηστών του δρόμου.Το όχημα σημείωσε επίσης καλή βαθμολογία στην προστασία των ποδηλατών με το σύστημα AEB και τις προειδοποιήσεις ανοίγματος θυρών για όλες τις πλευρικές πόρτες, με αποτέλεσμα συνολική βαθμολογία 74% σε αυτήν την κατηγορία.του νέου Mazda6e το βοήθησε να εξασφαλίσει μια πολύ καλή βαθμολογία που αφορά στα Συστήματα Υποβοήθησης Ασφάλειας (77%).Το σύστημα AEB έδειξε να είναικαι να αντιδρά σύμφωνα με τα αναμενόμενα πρότυπα, σε άλλα οχήματα. Η στάνταρ παρακολούθηση κατάστασης οδηγού ανίχνευσε κόπωση και απόσπαση της προσοχής, το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας διορθώνει διακριτικά την πορεία του οχήματος και το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας αναγνώρισε τα κατά τόπους όρια ταχύτητας.Στην οδήγηση και την ασφάλεια που προκύπτει από, συμβάλλουν ιδιαίτερα σημαντικά το χαμηλό κέντρο βάρους, η ιδανική κατανομή του σε ποσοστό 47:53 % και η εξαιρετική οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.και η προηγμένη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI) του αυτοκινήτου βοηθούν τον οδηγό να παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στα καθήκοντά του.