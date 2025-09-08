Μια BMW σειράς 3 αναβαθμίζεται μέσω AI

Ο οδηγός, παρά τα 386.000 χιλιόμετρα που είχε διανύσει το αυτοκίνητο, αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Μέσω

, το

δημιούργησε μια νέα χαρτογράφηση κινητήρα προσαρμοσμένη για καύσιμο 93 οκτανίων και πρότεινε αύξηση της πίεσης υπερπλήρωσης κοντά στα 19 psi. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν θεαματικό: η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα βελτιώθηκε κατά περίπου ένα δευτερόλεπτο.





Αξιοσημείωτο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχικά είχε προτείνει πιο «παραδοσιακές» λύσεις, όπως μείωση βάρους μέσω αφαίρεσης καθισμάτων και θυρών, οι οποίες έδωσαν ένα πρώτο κέρδος στην επιτάχυνση. Όταν όμως εφαρμόστηκαν οι προτάσεις για αύξηση της πίεσης υπερπλήρωσης, η BMW 335i απέκτησε πολύ πιο «επιθετικό» χαρακτήρα, αν και έχανε πρόσφυση στις δύο πρώτες σχέσεις.



