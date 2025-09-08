Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Μια BMW σειράς 3 αναβαθμίζεται μέσω AI
Ιδιοκτήτης μιας BMW 335i χρησιμοποίησε το ChatGPT για να ρυθμίσει το αυτοκίνητό του και δηλώνει εντυπωσιασμένος από το αποτέλεσμα.
Ο οδηγός, παρά τα 386.000 χιλιόμετρα που είχε διανύσει το αυτοκίνητο, αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Μέσω του λογισμικού MHD, το ChatGPT δημιούργησε μια νέα χαρτογράφηση κινητήρα προσαρμοσμένη για καύσιμο 93 οκτανίων και πρότεινε αύξηση της πίεσης υπερπλήρωσης κοντά στα 19 psi. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν θεαματικό: η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα βελτιώθηκε κατά περίπου ένα δευτερόλεπτο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχικά είχε προτείνει πιο «παραδοσιακές» λύσεις, όπως μείωση βάρους μέσω αφαίρεσης καθισμάτων και θυρών, οι οποίες έδωσαν ένα πρώτο κέρδος στην επιτάχυνση. Όταν όμως εφαρμόστηκαν οι προτάσεις για αύξηση της πίεσης υπερπλήρωσης, η BMW 335i απέκτησε πολύ πιο «επιθετικό» χαρακτήρα, αν και έχανε πρόσφυση στις δύο πρώτες σχέσεις.
Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή: λανθασμένες ρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές βλάβες κινητήρα ή μετάδοσης. Το περιστατικό δείχνει πάντως ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει πλέον εφαρμογές και στον κόσμο του tuning, ανοίγοντας νέους δρόμους αλλά και νέα ερωτήματα για την ασφάλεια και την αξιοπιστία.
