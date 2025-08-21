Σε δεύτερη νιότη η Ελληνική αγορά αυτοκινήτου

Για χρόνια το μετατρέψανε σε «εχθρό». Το κράτος το γονάτισε με φόρους, κάποιοι το δαιμονοποίησαν ως πολυτέλεια, κι έτσι οι δρόμοι μας γέμισαν γερασμένα αυτοκίνητα. Σήμερα όμως, η εικόνα αλλάζει – και αναμένεται η αλλαγή αυτή να έχει ορμή, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, ένας από τους νέους παίκτες που μπήκαν στην αγορά. Και δεν μου είπε απλά την άποψή του. Αυτό έχει μετρηθεί από τους ίδιους πριν απλώσουν τα εκατομμύρια τους στην Ελλάδα...

Αναμφίβολα, αυτή, τη νέα πραγματικότητα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου αλλά και το έντονο ενδιαφέρον, τα βλέπουμε και στις εκθέσεις αυτοκινήτου που επανεκκίνησαν και στη χώρα μας μετά την covid περίοδο, και οι οποίες καταγράφουν επισκέψεις-ρεκόρ.

Το restart της Ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου είναι πραγματικό.



Η μεγάλη πρόκληση όμως είναι το ποιος θα το εκμεταλλευτεί. Γιατί το «νέο χρήμα» που μπαίνει στην ελληνική αγορά, οι ξένες επενδύσεις και τα φρέσκα brands, ανατρέπουν τις ισορροπίες. Η σκακιέρα στήνεται από την αρχή. Και σε αυτήν δεν θα χωρέσουν όλοι. Οι παίκτες (παλαιοί και νέοι) που επιμένουν σε λογικές του χθες θα χάσουν το παιχνίδι. Οποιοι ανοίξουν αυτιά και μάτια για να πιάσουν τον παλμό της εποχής, όσοι τολμήσουν και προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις και σωστή στοχευμένη επικοινωνία, αυτοί θα είναι οι αυριανοί πρωταγωνιστές.



Υπάρχει όμως κι ένας ακόμη καταλύτης: η εμπιστοσύνη. Ο Έλληνας καταναλωτής κουράστηκε να τον κοροϊδεύουν. Θέλει καθαρές κουβέντες, διαφάνεια, και πάνω απ’ όλα αξιοπιστία. Και αυτό επιβάλλεται να υπηρετήσουν οι εισαγωγικές εταιρείες στην Ελλάδα, αλλά και το συνάφι μας. Δυστυχώς, αυτήν την αξιοπιστία ιδιαίτερα στο αυτοκίνητο και την μοτοσικλέτα δεν μπορούν να την υπηρετήσουν πλέον όλα τα ΜΜΕ, γιατί το… έκαψαν.



Αναμφίβολα -όσο και αυτό να ... πονάει κάποιους- ΜΜΕ όπως το newsauto, το newsmoto και το περιοδικό CAR έχουν αποδεδειγμένα κερδίσει την αποδοχή και την αναγνωσιμότητα γιατί απλώς κάνουν αυτό που πρέπει: ενημερώνουν με υπευθυνότητα, χωρίς να χαϊδεύουν αυτιά.

Και, κυρίως, δεν παραπλανούν με τίτλους και θέματα για λίγα παραπάνω «κλικ», κάτι που το βλέπουμε έντονα -ευτυχώς από λίγους πια- και στον ειδικό Τύπο.

Ο κόσμος χαρίζει την εμπιστοσύνη του μόνο όταν αυτή κατακτάται με κόπο, μέσα από την αξιοπρέπεια, την αξιοπιστία και τη συνέπεια. Όχι με το φθηνό κυνήγι των «κλικ».Για τα παραπάνω ΜΜΕ του ειδικού Τύπου (newsauto.gr, newsmoto.gr, περιοδικό CAR) αυτή δεν είναι μια απλή επιλογή, αλλά μια συνειδητή στρατηγική που εφαρμόζεται σταθερά και απαρέγκλιτα, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του ίδιου τους του DNA.Ποιο είναι και το μεγάλο στοίχημα; Να στηριχθεί αυτό το restart σε στέρεες βάσεις, ώστε να μην είναι μια φούσκα που θα σκάσει με την πρώτη δυσκολία. Η αγορά έχει τη δυναμική, οι εκθέσεις δείχνουν το ενδιαφέρον, τα σοβαρά ΜΜΕ διαμορφώνουν το ενδιαφέρον, το χρήμα υπάρχει, οι ευκαιρίες είναι μπροστά μας. Το αν θα αναδειχθούν νέοι πρωταγωνιστές ή αν οι παλιοί θα κρατήσουν τα σκήπτρα, θα το κρίνει η ίδια η αγορά. Το σίγουρα είναι πως πλέον η αγορά (ο κόσμος δηλαδή) δεν χαρίζεται σε κανέναν…Το restart της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου γράφεται τώρα. Το ερώτημα είναι: ποιοι θα μείνουν στην πρώτη σελίδα και ποιοι θα χαθούν στις υποσημειώσεις της ιστορίας;