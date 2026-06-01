Αλέξανδρος Τσουβέλας για τα υβριστικά σχόλια: Μία φορά τον χρόνο τρέχω κάποιον δικαστικά
GALA
Αλέξανδρος Τσουβέλας Σχόλια

Αλέξανδρος Τσουβέλας για τα υβριστικά σχόλια: Μία φορά τον χρόνο τρέχω κάποιον δικαστικά

Δεν είναι τίποτα χούλιγκαν, είναι επιχειρηματίες, άνθρωποι με οικογένειες, επισήμανε ο stand-up comedian

Αλέξανδρος Τσουβέλας για τα υβριστικά σχόλια: Μία φορά τον χρόνο τρέχω κάποιον δικαστικά
6 ΣΧΟΛΙΑ
Την απόφαση που έχει πάρει σχετικά με όσους εξαπολύουν υβριστικά σχόλια για το πρόσωπό μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ο stand-up comedian σε δηλώσεις του εξήγησε ότι μία φορά τον χρόνο στρέφεται νομικά κατά κάποιου που θα τον προσβάλλει. Αν και οι κακεντρεχείς κριτικές δεν τον αφήνουν ανεπηρέαστο, δεν πτοείται.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Δευτέρας 1η Ιουνίου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πού και πού τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο, μία φορά τον χρόνο. Κάποιον που μου λέει “ψόφα” και αυτά, έχουμε και τέτοιους ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χούλιγκαν, είναι επιχειρηματίες, άνθρωποι με οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας, που τις ακολουθώ και συνεχίζω».

Συνεχίζοντας, ο stand-up comedian τόνισε ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει τα όνειρά του, παρά τις αμφιβολίες και τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε στην αρχή, ακόμη και από το οικογενειακό του περιβάλλον. «Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να σκεφτώ να τα παρατήσω. Τα πρώτα αρνητικά σχόλια τα έχεις από το σπίτι σου, από την οικογένειά σου: “Τι κάνεις τώρα, πας εκεί πέρα να κάνεις τώρα, μπλέκεις, εκεί…”. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή επηρεάζεσαι όταν δεν είσαι μαθημένος, αλλά όλα είναι και θέμα τριβής», σημείωσε.

Το βίντεο με όσα είπε

6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης