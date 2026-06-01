«Αν με ξαναχτυπήσεις, θα καλέσω την αστυνομία»: Νέες μαρτυρίες για το φονικό στην Καλαμάτα, η 39χρονη εκλιπαρούσε για βοήθεια λίγο πριν τη δολοφονία της
Γείτονες ειδοποίησαν την ΕΛΑΣ όταν άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα του ζευγαριού
Νέα στοιχεία και μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν τον εφιάλτη που φέρεται να βίωνε η 39χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της στην Καλαμάτα τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το έγκλημα με δράστη τον 41χρονο σύζυγό της αποκαλύφθηκε όταν περίοικοι άκουσαν φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια από το σπίτι του ζευγαριού και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν την 39χρονη νεκρή στο υπνοδωμάτιο της κατοικίας με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα και το κεφάλι από μαχαίρι. Μάλιστα, την ώρα της στυγερής δολοφονίας, τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας (6 και 10 ετών) ήταν μέσα στο διαμέρισμα, σε διπλανό δωμάτιο.
«Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία»Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων στο ΕΡΤnews, οι εντάσεις και οι συχνοί καβγάδες μεταξύ του ζευγαριού ήταν γνωστοί στη γειτονιά και προκαλούσαν συχνά αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.
Μάλιστα, περίοικοι υποστηρίζουν ότι είχαν ακούσει επανειλημμένα την 39χρονη να προειδοποιεί τον σύζυγό της λέγοντας πως, σε περίπτωση που τη χτυπούσε ξανά, θα απευθυνόταν στην Αστυνομία.
Τι ισχυρίζεται ο 41χρονος συζυγοκτόνοςΟ 41χρονος παραδέχθηκε την πράξη του ενώπιον των αστυνομικών, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να βρίσκεται πάνω από το κρεβάτι του κρατώντας ένα μαχαίρι. Όπως φέρεται να ανέφερε, ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να της αφαιρέσει το μαχαίρι, πριν της επιτεθεί θανάσιμα.
«Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς.
Παράλληλα, ο 41χρονος φέρεται να δήλωσε, πως είχαν συχνούς και έντονους καβγάδες μεταξύ τους και σκόπευαν να χωρίσουν, καθώς η ίδια διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.
Το χρονικό της σύλληψηςΗ υπόθεση αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν κάτοικοι της περιοχής επικοινώνησαν με την Αστυνομία αναφέροντας ότι άκουγαν φωνές και μια γυναίκα να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια. Οι πληροφορίες αυτές κινητοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού.
Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 41χρονο στην είσοδο της κατοικίας, μέσα στα αίματα, ενώ μέσα στο υπνοδωμάτιο βρέθηκε η 39χρονη νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.
Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία σε βάρος του 41χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μετά το φονικό τα παιδιά του ζευγαριού απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις Αρχές και μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προληπτικούς λόγους και ψυχολογική υποστήριξη.
