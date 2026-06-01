Τα 301 πρόσωπα που στηρίζουν την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Υπέγραψαν καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, όλα τα ονόματα

Ανάμεσα στα ονόματα η πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Λεπενιώτη, ο δημοσιογράφος Θανάσης Πάτρας, ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου και ο καθηγητής - μετεωρολόγος, Κώστας Λαγουβάρδος

300+1 πολιτών που υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), η οποία κατατέθηκε στον



Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, οι υπογράφοντες προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς χώρους. Στη λίστα περιλαμβάνονται πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, νομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι του πολιτισμού και των γραμμάτων, γιατροί, οικονομολόγοι, μηχανικοί, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της κοινωνικής οικονομίας, αγρότες, στρατιωτικοί και ακτιβιστές.



Ιδρυτική Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myelas.gr, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τόσο να τη συνυπογράψουν όσο και να εγγραφούν ως μέλη της νέας πολιτικής κίνησης.



Τέχνες - Πολιτισμός Γιώργος Αρβανίτης (φωτογράφος, κινηματογραφιστής), Μάριος Αθανασίου (ηθοποιός), Αθηνά Αρσένη (θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων), Βασίλης Βαφέας (σκηνοθέτης κινηματογραφιστής), Κώστας Βούλγαρης (λογοτέχνης), Γεώργιος Γαϊτάνος (εικαστικός), Γιάννης Δρακόπουλος (ηθοποιός), Βασίλης Δραμουντάνης (διευθυντής παραγωγής Μουσικών Συνόλων ΕΡΤ), Κώστας Θωμαΐδης (τραγουδιστής, ραδιοφωνικός παραγωγός), Ειρήνη Καζάκου (ηθοποιός), Ελένη Κανάκη (εκδότρια και βιβλιοπώλισσα), Μαρία Κατσουλίδη (ηθοποιός, καθηγήτρια υποκριτικής), Φαίη Κοκκινοπούλου (ηθοποιός), Νίκος Κορνήλιος (σκηνοθέτης, μουσικός), Μίλτος Λογιάδης (μαέστρος, καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Ευγενία Μανωλιουδάκη (εικαστικός), Χάρης Μαυρουδής (ηθοποιός), Σπύρος Μιχαλόπουλος (σκηνοθέτης), Θέμης Μουμουλίδης (σκηνοθέτης), Νίκη Μουτζούρογλου (στέλεχος Μεγάρου Μουσικής), Κωνσταντίνος Μωραΐτης (ηθοποιός - σκηνοθέτης), Γιώτα Νέγκα (τραγουδίστρια), Θανάσης Παπαγεωργίου (ηθοποιός, ιδρυτής του Θεάτρου Στοά, πρώην πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου), Ιωάννα Παππά (ηθοποιός), Νικόλαος Πουρσανίδης (ηθοποιός), Σπύρος Πώρος (φωτογράφος-σκηνοθέτης), Ισιδώρα Σιδέρη Ζουγανέλη (τραγουδίστρια), Μαριάννα Τουμασάτου (ηθοποιός), Αιμίλιος Χειλάκης (ηθοποιός).



Παιδεία Μεταξύ των πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών που υπογράφουν περιλαμβάνονται οι Χάρης Αθανασιάδης, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Εμμανουήλ Βακόνδιος, Νίκος Βαφέας, Πολυμέρης Βόγλης, Κώστας Γαβρόγλου, Ηλίας Γεωργαντάς, Ηλίας Γιαλάφος, Μαρία Γκασούκα, Αθανάσιος Γκούνας, Γιάννης Γράψας, Πέτρος Δαμιανός, Δημήτριος Δημητρίου, Γιάννης Δρόσος, Γιάννης Καμπουράκης, Μαριάννα Καραγιάννη, Ανδρέας Καραμπίνης, Τάσος Καρασαβόγλου, Παναγιώτης Κασσιανός, Βανέσσα Κατσαρδή, Θοδωρής Κατσωνόπουλος, Φρόσω Κιάου, Σπυρίδων Κίντζιος, Ειρήνη Κλαμπατσέα, Νεκτάριος Κορδής, Γιώργος Κουβελιώτης, Φανή Κουντούρη, Σταυρούλα (Βαλίνα) Κυριαζή, Κώστας Λαγουβάρδος, Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, Ιωάννα Λαλιώτου, Αντώνης Λιάκος, Αθανάσιος Λουκόπουλος, Ιωάννα Λουπάκη, Νίκος Μαραντζίδης, Αριστοτέλης Μπάμιας, Χάιδω Μπάρκουλα, Νίκος Μπελαβίλας, Ιωάννα Ναούμ, Θόδωρος Οτζάκογλου, Φωτεινή Παγκάλου, Γραμμάτη Πάντζιου, Γιώργος Πετράκος, Μανώλης Πλειώνης, Γιώργος Πολίτης, Γιάννης Ρούπας, Γιώργος Σιακαντάρης, Άρης Στυλιανού, Γιώργος Τερζάκης, Χάρης Τζήμητρας, Βασίλειος Τσαουσίδης, Θεόδωρος Τσέκος και Δήμητρα Φουφρή.



Δικαιοσύνη Τη διακήρυξη συνυπογράφουν, μεταξύ άλλων, η πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Λεπενιώτη, οι δικηγόροι Κώστας Αμπατζάς, Μιχάλης Αρτέμης, Γιώργος Βασιλειάδης, Φανή Γιωτάκη, Ακρίτας Καιδατζής, Μιχάλης Καλογήρου, Ιωάννα Καραβάνα, Θεώνη Κουφονικολάκου, Παναγιώτης Κύρκος, Δημήτρης Λυρίτσης, Κυβέλη Μάρδα, Γιώργος Μπαλατσούκας, Κατερίνα Μπέρδου, Βιβή Ντουρβά, Άννα Παπαδοπούλου, Κυριακή Παπαμακαρίου, Γιάννα Πεππέ, Μανώλης Πετρακάκης, Τάσος Πετρόπουλος, Αντώνης Σαουλίδης, Γιώργος Σάρλης, Στέλιος Συκάς και Διονύσης Τεμπονέρας.



Υγεία Στον χώρο της Υγείας περιλαμβάνονται οι Σταμάτης Βαρδαρός, Νίκος Γεωργακούλιας, Δανάη Γιαννακοπούλου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Δήμητρα Γκασούκα, Μαρία Δημουλά, Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Δρόσος, Βαγγέλης Ζάχαρης, Καίτη Θεοχάρη, Πολύβιος Κατσάνης, Δημήτριος Κολοστούμπης, Αντώνης Μαρτίνος, Βησσαρίων Μήχας, Βαγγέλης Μπακόλας, Στέφανος Μπαλταγιάννης, Γιώργος Μπουλμπασάκος, Εύη Πανοτοπούλου – Φλαμπουράρη, Δημήτρης Παπαδημόπουλος, Νικόλαος Τερζής, Μίλτος Τόσκας, Ιωάννα Τσιαούση και Δημήτρης Χαλαζωνίτης.



Οικονομία Μεταξύ των οικονομολόγων και στελεχών της οικονομίας συγκαταλέγονται οι Στάθης Γιαννακίδης, Ιωάννα Διαμαντοπούλου, Αντώνης Ελευθεριάδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Κώστας Καρπουχτσής, Μαρία Κοτζαπηγικόγλου, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Δημήτρης Λιάκος, Βασίλης Μαγκλάρας, Μενέλαος Μαλτέζος, Κώστας Μπουλμέτης, Νίκος Νυφούδης, Φωτεινή Παγκάλου, Θάλεια Παντούλα, Γιώργος Παππάς, Γρηγόρης Τσαπαρέλης και Ευγενία Φωτονιάτα.



Συνεχίζεται με τις υπόλοιπες κατηγορίες: Μηχανικοί, Πολιτικοί Επιστήμονες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αθλητισμός, Συνδικαλισμός, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Πρωτογενής Τομέας, Στρατιωτικοί, Δημοσιογράφοι, Επιχειρηματίες και Διάφορες Ειδικότητες.



Μηχανικοί Από τον χώρο των μηχανικών συμμετέχουν οι Σωτήρης Αλεξίου (μηχανολόγος μηχανικός), Ισιδώρα Βασίλη (πολιτικός μηχανικός, ερευνήτρια και υποψήφια διδάκτωρ του ΕΜΠ), Σωκράτης Βατάλης (μηχανικός), Χρήστος Βρεττός (μηχανικός με εξειδίκευση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή δημοκρατία), Χαρίκλεια Γεωργακοπούλου (πολιτικός μηχανικός), Σπύρος Δανέλλης (αρχιτέκτονας), Παναγιώτης Κρανιδιώτης (μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού και απόφοιτος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του ΕΜΠ), Εβίνα Λιοσάτου (πολιτικός μηχανικός με πολυετή εμπειρία στο Υπουργείο Υποδομών), Απόστολος Πέκας (πολιτικός μηχανικός), Ιωάννης Πετράκης (αρχιτέκτονας - μηχανικός), Θεόφιλος Ράπτης (μηχανικός), Ευθύμιος Τέγος (μηχανολόγος μηχανικός και δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα), Καλλιόπη Τζαβλάκη (μηχανικός στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου) και Νίκος Τρίαντος (μηχανικός, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Κέρκυρας).



Πολιτικοί Επιστήμονες Στην κατηγορία των πολιτικών επιστημόνων περιλαμβάνονται η Ελευθερία Τσακιροπούλου, η Δώρα Κοτσακά, η Φωτεινή Μπακαδήμα, ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, ο Σωτήρης Τσουκαρέλης και η Ήρα Παπαδοπούλου.



Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Νικόλαος Αγριμάκης, Βασίλης Αϊβαλής, Γιάννης Αλεξίου, Εμμανουήλ Αυγερινός, Χρήστος Βοσκόπουλος, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, Νίκος Δόντσης, Αναστάσης Ζανιάς, Νικόλαος Ηλιάδης, Γιώργος Ιωακειμίδης, Απόστολος Καλογιάννης, Μαρία Καμμά, Θόδωρος Καρυπίδης, Τίνα Καφατσάκη, Διονύσης Κεκάτος, Άρης Κρεμμύδας, Γιώργος Κρικρής, Ιωάννα Κωνσταντίνου, Γιώργος Νίτσας, Νίκη Ράπτη, Νίκος Σαράντης, Απόστολος Στασινόπουλος, Γιάννης Στέφος, Πέτρος Τσαρκνιάς, Γιώργος Φερεντίνος, Πέτρος Φιλίππου, Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, Αφεντούλα Παπαλεξίου, Γιάννης Χαΐδος και Κωνσταντίνος Φιλλιπίδης.



Αθλητισμός Από τον χώρο του αθλητισμού τη διακήρυξη υπογράφουν ο Ιωάννης Κουτσιώρας, πρώην εθνικός προπονητής του ΣΕΓΑΣ, και ο Γιάννης Γράψας, διδάκτωρ Φυσικής Αγωγής και προπονητής μπάσκετ.



Συνδικαλισμός

Στον συνδικαλιστικό χώρο ξεχωρίζουν οι Κώστας Γεννιδούνιας, Θοδωρής Κατσωνόπουλος, Γιώργος Μακράκης, Στέλλα Μανουσογιωργάκη, Αγνή Μανώλη, Θοδωρής Μπαλτάς, Θύμιος Μυλωνίδης, Βασιλική Νταουσάνη, Αλεξάνδρα Παλαιού, Γιώργος Πετρόπουλος, Γεώργιος Ραντίτσας, Ολυμπία Ρέππα, Γιάννης Ρούπας, Ανδρέας Σκλάβαινας, Νίκος Τρίαντος, Γιώργος Τρούλης και Ευάγγελος Τσούκας.



Ελεύθεροι Επαγγελματίες Από τον χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών υπογράφουν η Πένυ Αντωνίου, ο Σπύρος Δανέλλης, ο Δημήτρης Μπερτζελέτος και ο Δημήτρης Νταφόπουλος.



Πρωτογενής Τομέας Τη διακήρυξη συνυπογράφουν επίσης πρόσωπα από τον πρωτογενή τομέα, όπως οι Απόστολος Ζέρβας, Απόστολος Νεμουτιάνος, Χριστόφορος Κοσμάς, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Γρηγόρης Γεωργιάδης, Μίνως Σταυρακάκης, Δέσποινα Στούγιου και Πέτρος Τσακνάκης.



Στρατιωτικοί Μεταξύ των στρατιωτικών και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας περιλαμβάνονται ο πρώην αρχηγός του Λιμενικού Σταμάτης Ράπτης, ο πρώην αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Άρης Ανδρικόπουλος, ο Φώτιος Παπαγεωργίου, η αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο πρώην ΑΓΕΕΘΑ Χρήστος Χριστοδούλου.



Δημοσιογράφοι Από τον χώρο των ΜΜΕ υπογράφουν οι Ανδριαννή Αγγελιδάκη, Κυριάκος Αργυρόπουλος, Τζιαν Αντρέα Γκαραντσίνη, Κωστής Δήμτσας, Θανάσης Καρτερός, Νίκος Κιάος, Βασίλης Κουρουμιχάκης, Δημήτρης Μπουλουσάκης, Ανδρέας Μπούσιος, Αντώνης Παπαγιαννίδης, Αθανάσιος Πάτρας, Άκης Σακισλόγλου και Όλγα Στέφου.



Επιχειρηματίες Στην κατηγορία των επιχειρηματιών περιλαμβάνονται οι Νίκος Κουτσιανάς, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Ευάγγελος Πούλιος, Παναγιώτης Σελάχας – Ευσταθίου, Γεώργιος Τουρλίδης, Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, Νώντας Όχονος, Γιάννης Σαλπέας, Γρηγόρης Γεωργιάδης, Ελευθερία Σέλτσα, Γιώργος Χατζητέγας, Κώστας Τούμπουρος, Ντίνα Ανδρειομένου (Συκουτρή), Φέλιξ Μπεζάτι, Παναγιώτης Παπαμιχαλόπουλος, Χρήστος Σταϊκος και Άρης Ρούσσος.



Διάφορες Ειδικότητες Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη οι Δημήτρης Ακριτίδης, Ιωάννης Βάθης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Άντζελα Καλλούλι, Τάσος Κούστας, Άννα Κούτα, Λαοκρατία Λάκκα, Ζωρζέτα Λάλλη, Βαγγέλης Λιότζης, Νίκος Μανιός, Δημήτρης Μοτζάκης, Δημήτρης Παπαγιαννάκος, Ανθή Παπακώστα, Δημήτρης Πολιτόπουλος, Σπύρος Πόρρος, Κωνσταντίνος Σαρινάκης, Φωτεινή Σιάννου, Ζαφειρία Σκουλά, Ελένη Σταυρακάκη, Σοφία Τζιτζίκου, Δημήτρης Τζιώτης και Αντιγόνη Χατζηιωάννου.