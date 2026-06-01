Ράμα για την επένδυση 4 δισ. στην Αλβανία: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία τα σοβαρά επεισόδια
Ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι τα σοβαρά επεισόδια στο Ζβέρνετς προκλήθηκαν από ιδιώτες φρουρούς ασφαλείας - Ο Αλβανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι του προκάλεσε έκπληξη η ανακοίνωση ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
Σε δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, όπου ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας φέρεται να έσυρε διαδηλωτή κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων που συνδέονται με το αμφιλεγόμενο επενδυτικό σχέδιο στην περιοχή προχώρησε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα ο οποίος δήλωσε επίσης ότι δεν γνώριζε ότι στην περιοχή υπάρχει πληθυσμός Ελλήνων ομογενών.
Ο Ράμα άσκησε κριτική στην αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης μετά τα επεισόδια και ιδιαίτερα στην ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είχε εκφράσει ανησυχία μετά τον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς.
Υποστήριξε επίσης ότι η περίφραξη της επίμαχης έκτασης πραγματοποιήθηκε νόμιμα, βάσει άδειας ανάπτυξης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για άδεια κατασκευής. Όπως ανέφερε, η περίφραξη αποτελεί δικαίωμα κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου.
Παράλληλα, σημείωσε ότι το αρχικό σχέδιο για την περιοχή έχει ήδη κατεδαφιστεί από τις αλβανικές αρχές, καθώς η κυβέρνηση επιθυμεί μια διαφορετική προσέγγιση για την ανάπτυξη της περιοχής. Αναφερόμενος στη νήσο Σαζάν, τόνισε ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η αλβανική πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει το μερίδιο του αλβανικού κράτους στο έργο.
Παράλληλα, δήλωσε ότι άκουσε για πρώτη φορά αναφορές περί ύπαρξης ελληνικού ομογενειακού πληθυσμού στην επίμαχη περιοχή, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη σχετική συζήτηση που αναπτύχθηκε μετά τα γεγονότα.
Ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι το περιστατικό στο Ζβέρνετς δεν συνιστά κρατική βία, αλλά ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας. Όπως είπε, το αλβανικό κράτος οφείλει να ξεκαθαρίσει ότι η επίκληση εθνοτικών ζητημάτων δεν συμβάλλει στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας, τις οποίες χαρακτήρισε ως τις χειρότερες των τελευταίων ετών.
Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Αλβανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι του προκάλεσε έκπληξη η ανακοίνωση ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν πρέπει να αποκτήσει εθνοτικό χαρακτήρα.
Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιστατικά που, όπως είπε, έχουν σημειωθεί στο παρελθόν με Αλβανούς σε ελληνικές φυλακές ή στους δρόμους της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι το συμβάν στο Ζβέρνετς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κρατική βία.
«Πρώτη φορά άκουσα ότι υπάρχει ελληνικός ομογενειακός πληθυσμός εκεί»Ο Αλβανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις διεκδικήσεις που έχουν διατυπωθεί για την περιοχή, επισημαίνοντας ότι ζητήματα ιδιοκτησίας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και όχι της κυβέρνησης.
