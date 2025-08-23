Ο Επιχειρηματικός Πατριωτισμός (;) της Ευρώπης

Κλείσιμο

Στο περιβάλλον αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ηγετική δύναμη με μερίδιο 15-16% στο παγκόσμιο εμπόριο, καλείται να διαχειριστεί την επιβίωση της, υιοθετώντας πολιτικές που προάγουν την οικονομική αυτονομία και την παγκόσμια παρουσία, χωρίς να θυσιάζει την ταυτότητά τους.Από τον προάγγελο της, την Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (1951) των έξι κεντρικοευρωπαϊκών χωρών με σκοπό την κοινή διαχείριση της παραγωγής και εμπορίας των βασικών υλικών της πολεμικής βιομηχανίας, άνθρακα και χάλυβα, την ίδρυσή της ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1957 και το μετασχηματισμό της σε Ενιαία Αγορά με τις Συνθήκες του Μάαστριχτ (1992) και της Λισαβόνας (2007), η «εμπορική» στρατηγική της, βασίζεται σε ένα δίπολο: φιλελευθεροποίηση της αγοράς, παράλληλα με κρατικές επιδοτήσεις, δασμούς και ενίσχυση εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης.Από το 1970, η ΕΕ ακολουθώντας τις τότε κυρίαρχες πολιτικές ενάντια στον προστατευτισμό, με την Ενιαία Αγορά απελευθέρωσε την εσωτερική κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού, ενισχύοντας σε πρώτη φάση την ανταγωνιστικότητα μέσω οικονομιών κλίμακας, αυξάνοντας έτσι τις εξαγωγές κατά 500% μέσα σε μια 30ετία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, διαπραγματεύτηκε πάνω από 40 συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου (FTAs) με 70+ χώρες, εξοικονομώντας για τους ευρωπαίους καταναλωτές 1 δισ. ευρώ ετησίως και τη CETA με τον Καναδά (2017), που αύξησε τις εξαγωγές προς τη χώρα αυτή κατά 30-50%.Όμως παράλληλα με τις «φιλελεύθερες» πρακτικές, η Ε.Ε. φρόντιζε πάντα (και χωρίς τυμπανοκρουσίες) να παρέχει «ασφάλεια» σε πολιτικά ευαίσθητους τομείς όπως ο αγροτικός και άλλους επιλεγμένους κλάδους βιομηχανίας και μεταφορών.Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον Κύκλο της Ουρουγουάης που οδήγησε στη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), με στόχο τη μείωση δασμών και εμπορικών φραγμών, συγχρόνως διαπραγματεύτηκε σκληρά για να προστατεύσει κλάδους που θεωρούσε κρίσιμους για την οικονομία των κρατών-μελών της, χρησιμοποιώντας επιδοτήσεις, ποσοστώσεις και εξαιρέσεις- ενδεικτικά:• Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει την παραγωγή, τις τιμές και τη διαθεσιμότητα αγροτικών προϊόντων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ: μειώνοντας το κόστος παραγωγής με αγροτικές επιδοτήσεις, ενισχύει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων της ΕΕ, ώστε αυτά να εξάγονται πιο εύκολα (γαλακτοκομικά, δημητριακά, κρέας, ελαιόλαδο, βαμβάκι, εσπεριδοειδή και κρασί) και να εμποδίζονται εισαγωγές φθηνότερων προϊόντων. Σε ένα άλλο επίπεδο, προωθεί τα εγχώρια προϊόντα μέσω πιστοποιήσεων ΠΟΠ / ΠΓΕ (π.χ. Φέτα, Champagne, Parmigiano Reggiano κλπ), ενισχύοντας τις ποιοτικές εξαγωγές κατά 70 δισ. ευρώ ετησίως για πάνω από 3.500 προϊόντα.• Για την κλωστοϋφαντουργία / υπόδηση, με την Πολυϊνική Συμφωνία (MFA), επέβαλε ποσοστώσεις στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα από την Ασία, και εξασφάλισε μεταβατικές περιόδους και προσωρινές ποσοστώσεις για να προστατεύσει τις βιομηχανίες της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας. Επιπλέον, η ΕΕ παρείχε επιδοτήσεις μέσω περιφερειακών ταμείων για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό αυτών των κλάδων.• Για την αυτοκινητοβιομηχανία, κρίσιμη για τη Γερμανία (Volkswagen, BMW, Mercedes), τη Γαλλία (Citroen, Peugeot, Renault) και την Ιταλία (Fiat, Alfa Romeo) που αντιπροσωπεύαν το 10% της ευρωπαϊκής και 35% της παγκόσμιας παραγωγής το 1990, διατηρήθηκαν δασμοί (10-15%) και εθελοντικές συμφωνίες περιορισμού εξαγωγών (VERs) με την Ιαπωνία και παρασχέθηκαν επιδοτήσεις για έρευνα και ανάπτυξη πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η πλέον πρόσφατη παρέμβαση, (2024), επέβαλε δασμούς 100% σε κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.• Ειδικά για τη ναυτιλία, η ΕΕ διατήρησε περιορισμούς στην πρόσβαση ξένων παρόχων ναυτιλιακών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά (καμποτάζ), προστατεύοντας έτσι τις ναυτιλιακές εταιρείες κρατών-μελών και με επιμονή της Ελλάδας, διευκολύνθηκε η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πλοίων έναντι τρίτων χωρών, μέσω φορολογικών κινήτρων και κανονισμών και η ναυπηγική / ναυτιλιακή βιομηχανία με κρατικές ενισχύσεις.Με την κατακλυσμιαία αναδιάταξη της παγκόσμιας οικονομίας και τον οξυνόμενη επιθετικότητα από τις εμπορικά ανταγωνίστριες χώρες, τα μέχρι πρότινος υφιστάμενα ευρωπαϊκά εργαλεία, φαντάζουν λιανοντούφεκα μπροστά σε διαστημικά οπλικά συστήματα. Ήταν φανερό λοιπόν εδώ και καιρό ότι αποτελούσε μονόδρομο ο ανασχεδιασμός τόσο της προτεραιοποίησης των στρατηγικών όσο και των μεθόδων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, όπως αποτυπώνεται από τις επί τούτου (καθυστερημένες) μελέτες Λέττα (2023) και Ντράγκι (2024). Όμως αν θέλουμε πραγματικά την επιβίωση αυτού που έχουμε μάθει να λέμε ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο καλά έχουμε πάρει το μάθημα μας; Αντιπαραβάλλοντας στους βασικούς πυλώνες, τις πολιτικές της ΕΕ και άλλων μεγάλων οικονομικών δυνάμεων, θα διαπιστώσουμε με έκπληξη, ότι πολλά από τα ακαδημαϊκού χαρακτήρα δόγματα, πετιούνται ως αναποτελεσματικά, στον «κάδο των αχρήστων».Έπειτα από αρκετές δεκαετίες ιδεοληπτικής εμμονής σε οριζόντιες και μόνο πολιτικές βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος, η ΓΔ Ανάπτυξης (DG GROW) σχεδιάζει μια σειρά από κλαδικές πολιτικές για την ενίσχυση καινοτομίας αλλά και αυτονομίας σε στρατηγικούς τομείς που συνοδεύονται από σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ (2021-2027):• Για την ανάπτυξη αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας, η Airbus έχει ήδη λάβει επιδοτήσεις 20 δισ. ευρώ, κατακτώντας 50% της παγκόσμιας αγοράς αεροσκαφών (100 δισ. ευρώ εξαγωγές το 2023), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF, 8 δισ. ευρώ) ενισχύει εταιρείες όπως η Thales, με εξαγωγές όπλων 50 δισ. ευρώ (20% παγκόσμιας αγοράς) και το Horizon Europe (95 δισ. ευρώ) υποστηρίζει την καινοτομία σε drones.