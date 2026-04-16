Σοφία Μουτίδου για την αυτοκτονία του συζύγου της: Έχεις πάρα πολλές ενοχές, σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι
Το ξεπερνάς με πολλή δουλειά, αυτή ήταν η στιγμή που μπήκα στην ψυχοθεραπεία, είπε η ηθοποιός
Στην αυτοκτονία του συζύγου της αναφέρθηκε η Σοφία Μουτίδου, τονίζοντας ότι για χρόνια είχε ενοχές, σκεπτόμενη μήπως δεν είχε αντιληφθεί πιθανά σημάδια, που να υποδήλωναν ότι ο άνθρωπος αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό ζήτημα.
Με αφορμή πρόσφατη συνέντευξη της Ελένης Καστάνη για την αυτοκτονία του πατέρα της, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου στο «Real View», η Σοφία Μουτίδου μίλησε στη συνέχεια για την αυτοχειρία, σχολιάζοντας ότι τη βίωσε στο οικογενειακό της περιβάλλον πριν από δέκα χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός ανέφερε ότι μετά την αυτοκτονία του συζύγου της και πατέρα της κόρης της, Θεόδωρου Ευαγγελόπουλου ξεκίνησε ψυχοθεραπεία. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι άτομα που έχουν χάσει πρόσωπο από το στενό περιβάλλον τους με αυτόν τον τρόπο, χαρακτηρίζονται ως επιζήσαντες: «Επειδή έχει αυτοκτονήσει ο άντρας μου, να ξέρετε ότι εμείς οι υπόλοιποι ονομαζόμαστε επιζήσαντες. Είναι σαν δολοφονία του εαυτού. Έχεις πάρα πολλές ενοχές. Όταν έγινε αυτό, ήρθε ένας φίλος μου ψυχολόγος και μου είπε ότι η αυτοχειρία είναι μια πράξη που μοιράζει ενοχές και όποιος θέλει παίρνει. Εδώ χάνεται ο άνθρωπός σου από τροχαίο και νιώθεις υπεύθυνος, πόσο μάλλον όταν υπάρχει αυτό το βάρος. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι, σκέφτεσαι "μήπως δεν κατάλαβα κάτι;". Το ξεπερνάς με πολλή δουλειά, αυτή ήταν η στιγμή που μπήκα στην ψυχοθεραπεία».
Ο σύζυγος της Σοφίας Μουτίδου, Θεόδωρος Ευαγγελόπουλος έδωσε τέλος στη ζωή του στις 10 Απριλίου του 2015. Ο 43χρονος τότε επιχειρηματίας αναφέρεται ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.
