Ο σεβασμός στο σχολείο ξεκινά από το σπίτι

Κλείσιμο

Περιστατικά που κατά καιρούς έρχονται στο φως μάς καλούν να κοιτάξουμε πιο βαθιά ένα πρόβλημα που συχνά αποφεύγουμε να συζητήσουμε.Στιγμές που αναδεικνύουν το βάρος και τις δυσκολίες του ρόλου του εκπαιδευτικού μάς οδηγούν να σκεφτούμε πιο ουσιαστικά τι συμβαίνει μέσα στα σχολεία μας, αλλά και ποια ευθύνη έχουμε όλοι ως κοινωνία.Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη διδασκαλία, στην καθοδήγηση και στην υποστήριξη των παιδιών αξίζει τον σεβασμό και την αναγνώριση όλων μας. Πίσω από κάθε τέτοια σκέψη δεν υπάρχει μόνο προβληματισμός, αλλά και ένα μεγάλο ερώτημα: πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση;Το σχολείο θα έπρεπε να είναι ένας χώρος όπου κυριαρχούν η γνώση, η συνεργασία και ο σεβασμός. Είναι το μέρος όπου οι μαθητές αναπτύσσουν τη σκέψη τους, χτίζουν τον χαρακτήρα τους και μαθαίνουν να συνυπάρχουν με άλλους ανθρώπους.Ταυτόχρονα όμως είναι και ο χώρος εργασίας των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσπαθούν καθημερινά να μεταδώσουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και αξίες. Όταν μέσα στην τάξη εμφανίζονται προσβολές, ειρωνείες ή συμπεριφορές εκφοβισμού προς έναν εκπαιδευτικό, τότε το σχολείο παύει να είναι ένας ασφαλής χώρος και μετατρέπεται σε ένα περιβάλλον έντασης και πίεσης.Και εδώ φαίνεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας. Το πρώτο σχολείο κάθε παιδιού δεν είναι το κτήριο του σχολείου, αλλά το ίδιο του το σπίτι. Εκεί μαθαίνει πώς να μιλάει στους άλλους, πώς να εκφράζεται, πώς να σέβεται και πώς να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους γύρω του. Οι γονείς αποτελούν τα πρώτα πρότυπα συμπεριφοράς και τα παιδιά συχνά μιμούνται αυτό που βλέπουν.Για παράδειγμα, αν ένα παιδί ακούει στο σπίτι τους γονείς του να μιλούν με σεβασμό για τους δασκάλους και να τονίζουν τη σημασία της μόρφωσης, τότε είναι πολύ πιθανό να πηγαίνει στο σχολείο με την ίδια στάση. Αντίθετα, αν ακούει συνεχώς παράπονα ή υποτιμητικά σχόλια, μπορεί να πιστέψει ότι δεν χρειάζεται να σέβεται τον εκπαιδευτικό του.Ένα άλλο παράδειγμα αφορά τα όρια. Στο σπίτι τα παιδιά μαθαίνουν τι σημαίνει υπευθυνότητα. Όταν ένας γονιός διδάσκει στο παιδί του να ζητά συγγνώμη όταν κάνει λάθος, να ακούει τους άλλους και να ελέγχει τη συμπεριφορά του, τότε το παιδί μεταφέρει αυτές τις αξίες και στο σχολείο. Αν όμως μεγαλώνει χωρίς όρια και χωρίς να μαθαίνει ότι οι πράξεις του έχουν συνέπειες, δυσκολεύεται να σεβαστεί τους κανόνες της σχολικής ζωής.Η βία στο σχολείο ξεκινά από τα πρότυπα που βλέπουν τα παιδιά στο σπίτι. Όσα όρια, σεβασμό και ασφάλεια δώσουμε εκεί, μεταφέρονται και στην τάξη.Φυσικά, το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί έχουν επίσης σημαντικό ρόλο. Πρέπει να δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές αισθάνονται ότι τους σέβονται και τους κατανοούν. Όταν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε γονείς και σχολείο, τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο εύκολα. Η επικοινωνία, η κατανόηση και η κοινή προσπάθεια είναι βασικά στοιχεία για ένα υγιές σχολικό περιβάλλον.Ωστόσο, καμία προσπάθεια δεν μπορεί να πετύχει πραγματικά αν δεν υπάρχει μια κοινή βάση αξιών. Η παιδεία δεν είναι μόνο βιβλία, εξετάσεις και βαθμοί. Είναι κυρίως η διαμόρφωση χαρακτήρα, η ικανότητα να σεβόμαστε τον άλλον, να αναγνωρίζουμε την προσπάθεια και να κατανοούμε ότι κάθε άνθρωπος αξίζει αξιοπρέπεια.Ο σεβασμός δεν διδάσκεται μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με το παράδειγμα. Αν θέλουμε τα παιδιά να σέβονται τους δασκάλους τους, πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να δείχνουμε σεβασμό. Αν θέλουμε ένα καλύτερο σχολείο, πρέπει να ξεκινήσουμε από το σπίτι.