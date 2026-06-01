Παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης από τον «Κόσμο»
Παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης από τον «Κόσμο»
Και ο συμπρόεδρος του «Κόσμος», Νίκος Ράπτης προανήγγειλε πως θα παραιτηθεί τον καθηκόντων του
Ο ιδρυτής και γραμματέας του κόμματος «Κόσμος», Πέτρος Κόκκαλης, ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη θέση του και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ο ίδιος ίδρυσε τον Ιούλιο.
Η είδηση έγινε γνωστή από τον συμπρόεδρο του «Κόσμος», Νίκο Ράπτη ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία».
Επίσης, έκανε γνωστό πως και εκείνος θα παραιτηθεί των καθηκόντων του καθώς «δεν έχει νόημα να τα ασκεί πλέον» αλλά διευκρίνισε πως θα συμμετέχει στη «Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Ράπτη:
🌐 Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Πέτρος Κόκκαλης μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος - Kosmos και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.
Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.
Σε ό,τι με αφορά δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου. Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας.
Αυτό που δεν τελειώνει όμως, είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα. Γι’ αυτό προσκαλώ όσα μέλη και στελέχη του Κόσμου επιθυμούν να συντονιστούμε πολιτικά στο μέλλον, σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ.
Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου-Πράσινη Συμφωνία.
Νίκος Ράπτης
1/6/2026
Η είδηση έγινε γνωστή από τον συμπρόεδρο του «Κόσμος», Νίκο Ράπτη ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία».
Επίσης, έκανε γνωστό πως και εκείνος θα παραιτηθεί των καθηκόντων του καθώς «δεν έχει νόημα να τα ασκεί πλέον» αλλά διευκρίνισε πως θα συμμετέχει στη «Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Ράπτη:
🌐 Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Πέτρος Κόκκαλης μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος - Kosmos και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.
Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.
Σε ό,τι με αφορά δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου. Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας.
Αυτό που δεν τελειώνει όμως, είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα. Γι’ αυτό προσκαλώ όσα μέλη και στελέχη του Κόσμου επιθυμούν να συντονιστούμε πολιτικά στο μέλλον, σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ.
Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου-Πράσινη Συμφωνία.
Νίκος Ράπτης
1/6/2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα