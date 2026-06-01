Αιχμηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν

Η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει τον δρόμο της αυτονομίας, της διεύρυνσης, της τεκμηριωμένης αντιπολίτευσης και της αξιόπιστης πρότασης διακυβέρνησης - Ο Χάρης Δούκας σε δηλώσεις του είχε προτείνει συμπόρευση ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές





Η κ. Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και παρουσία σε κάθε γωνιά της χώρας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν πολιτικό φορέα που «άλλαξε την Ελλάδα», έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του και, όταν χρειάστηκε, έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον.







Η Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας», τονίζοντας ότι έχει επιλέξει τον δρόμο της αυτονομίας, της διεύρυνσης, της τεκμηριωμένης αντιπολίτευσης και της αξιόπιστης πρότασης διακυβέρνησης.







Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου «Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει.

Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το

Κλείσιμο

Ένα κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα. Που έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του, όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον.

Σήμερα είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία.

Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Αιχμηρή απάντηση στον Χάρη Δούκα έστειλε μέσω ανάρτησής της η Άννα Διαμαντοπούλου , υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αναζητά συνεργασίες «πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας»».Η κ. Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και παρουσία σε κάθε γωνιά της χώρας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν πολιτικό φορέα που «άλλαξε την Ελλάδα», έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του και, όταν χρειάστηκε, έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον.Παράλληλα, υποστήριξε ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μοναδική δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία. Όπως ανέφερε, αντίπαλος του κόμματος είναι η Νέα Δημοκρατία «πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά», ενώ πρόσθεσε ότι αντίπαλοι είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη.Η Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας», τονίζοντας ότι έχει επιλέξει τον δρόμο της αυτονομίας, της διεύρυνσης, της τεκμηριωμένης αντιπολίτευσης και της αξιόπιστης πρότασης διακυβέρνησης.«Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει.Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ τοΤο ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας. Είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε κοινωνικό και παραγωγικό χώρο.Ένα κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα. Που έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του, όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον.Σήμερα είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία.Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Αντίπαλός μας είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.

Στόχος μας δεν είναι να διαχειριστούμε την παρακμή. Είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα.

Έχουμε όραμα και σχέδιο για ισχυρή περιφέρεια. Μια χώρα που οι άνθρωποί της να δημιουργούν στις πόλεις, στα νησιά και στα βουνά της, που σήμερα ερημώνουν. Με παραγωγική οικονομία. Με στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Με σοβαρή εξωτερική πολιτική. Με αληθινή δημοκρατία.

Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ;

Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα (οι αντίπαλοι είναι εκτός), την αυτονομία και την πορεία προς τη νίκη.

Μόνο μπροστά! Καλό μήνα!»



Ο Δούκας επιμένει για διάλογο και συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ στις εκλογές Στον προγραμματικό διάλογο με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση μετά από τις εκλογές επιμένει ο Χάρης Δούκας, ο οποίος με νέα δήλωσή του σήμερα θυμίζει την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το «όχι» στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.



Ο κ. Δούκας λέει επί της ουσίας «ναι» στον διάλογο στον Αλέξη Τσίπρα με το βλέμμα στο σενάριο συνεργασίας των δύο κομμάτων μετά από τις εθνικές κάλπες.



Με τη σημερινή δήλωσή του ωστόσο δεν επαναλαμβάνει την αναφορά του για το ποιος θα ηγηθεί μιας πιθανής συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, που καταγράφει δυναμική δεύτερου κόμματος στις νέες δημοσκοπήσεις.



Υπενθυμίζεται ότι στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι επανέρχεται το σκηνικό έντασης έντασης και εσωκομματικών συγκρούσεων λόγω των διαφορετικών απόψεων για την επόμενη μέρα των εκλογών.



Οι χθεσινές δηλώσεις του Χάρη Δούκα προμηνύουν δε έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό, καθώς παραπέμπουν στην πρόταση για μετεκλογική συνεργασία υπό προϋποθέσεις και με τον Αλέξη Τσίπρα- παρότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη αποκλείσει το σενάριο συνεργασίας της ΕΛ.Α.Σ με άλλα κόμματα.



Επιπλέον οι αναφορές του κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ «θίγουν» και το ζήτημα για το πρόσωπο που θα αναλάβει σε αυτό το σενάριο την ηγεσία, δίνοντας –εάν χρειαστεί- τη μάχη του δεύτερου γύρου και παίζοντας καθοριστικό ρόλο για τη συγκρότηση «προοδευτικής κυβέρνησης».



Ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με συνέντευξή του στο Mega προτείνει ακόμη, εμμέσως πλην σαφώς, στην Χαριλάου Τρικούπη να αρχίσει από τώρα διάλογος επί των προγραμμάτων ανάμεσα στα δύο κόμματα.



Ναι μεν θυμίζει ότι απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι η αυτόνομη πορεία ωστόσο υποστηρίζει ότι εφόσον οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν «συνθήκες ανατροπής» πρέπει να ξεκινήσουν τις συζητήσεις πριν από τις εκλογές.