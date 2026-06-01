Απομακρύνεται ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό, «βλέπουν» τον Μπόνζι Κόλσον της Φενέρ οι ερυθρόλευκοι
«Αντίο» λέει κατά πάσα πιθανότητα ο Πίτερς, ενώ δημοσιεύματα από το Ισραήλ ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μπόνζι Κόλσον της Φενέρμπαχτσε

Το θέμα του Άλεκ Πίτερς «καίει» τον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά τις μεγάλες εμφανίσεις του στο Final Four της Euroleague, καθώς έμοιαζε να έχει πάρει την... απόφαση για να πάει στο Μιλάνο και την Αρμάνι, όμως τα τελευταία 24ωρα ο κόσμος ασκεί τη δική του πίεση για να τον πείσει να μείνει στο λιμάνι.

Βέβαια, στον Ολυμπιακό μπορεί να αναμένουν την τελική απόφαση του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ, όμως από τις 29 Μαΐου με ρεπορτάζ του το Gazzetta ανέφερε πως «ο Μπαρτζώκας περιμένει τον Πίτερς, αλλά τσεκάρει τη λύση Κόλσον».

Μερικά 24ωρα αργότερα δημοσιεύματα από το Ισραήλ ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μπόνζι Κόλσον της Φενέρμπαχτσε. Ο Αμερικανός άσος μπορεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο, αλλά έχει ρήτρα αποδέσμευσης που ανέρχεται στα 200.000 ευρώ, γεγονός που καθιστά εύκολη την απεμπλοκή του από την τουρκική ομάδα.

Μάλιστα, οι Ισραηλινοί ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον των πρωταθλητών Ευρώπης, όταν αντιλήφθηκαν πως στο παιχνίδι της διεκδίκησης του μπήκε η Μακάμπι Τελ Αβίβ στην οποία αγωνίζονταν ο Κόλσον πριν υπογράψει στη Φενέρμπαχτσε.

Τόσο το «Sport5», όσο και η «WallaSport», ανέφεραν σε ρεπορτάζ τους πως ο Ολυμπιακός είναι μια από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Αμερικανού άσου, στην περίπτωση που δεν παραμείνει ο Άλεκ Πίτερς.

Στον Ολυμπιακό τη δεδομένη στιγμή κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, κάτι απολύτως λογικό, καθώς ακολουθούν οι τελικοί με τον Παναθηναϊκό AKTOR και άπαντες είναι προσηλωμένοι στον στόχο του πρωταθλήματος.

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

