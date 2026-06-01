Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών
Ο πρώην παίκτης της Εθνικής και της ΑΕΚ υπέκυψε στα τραύματά του μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα»

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή, Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, της Μπολόνια αλλά και της Εθνικής ομάδας, δέκα ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα», έχασε τη σκληρή και άνιση μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει, καθώς υπέστη ισχαιμική βλάβη στον εγκέφαλο που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».

Ποιος ήταν ο Μάριος Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία από τον ΠΑΣ Γιάννινα και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους του εξωτερικού και της Ελλάδας, όπως η Κάλιαρι, η Μπολόνια, η ΣΠΑΛ, η Μπάρι, η ΑΕΚ, η Κοπεγχάγη, η Σαμπντόρια και ο Παναιτωλικός. Το 2024 είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έχοντας στο ενεργητικό του έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και κατακτώντας μεταξύ άλλων το πρωτάθλημα Δανίας το 2022 με την Κοπεγχάγη.

Πηγή: gazzetta.gr
