Ντελιβεράς παίζει Μητροπάνο σε πιάνο στο μετρό του Συντάγματος και μαγεύει το πλήθος, δείτε βίντεο

Απέναντι σε ένα ασυνήθιστο γεγονός βρέθηκαν όσοι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το μετρό του Συντάγματος
το απόγευμα του Σαββάτου (30/5). Τις τελευταίες ημέρες έχει τοποθετηθεί ένα πιάνο
μετά τα εκδοτήρια εισιτηρίων, στο οποίο μπορεί όποιος περαστικός επιθυμεί να κάτσει και να παίξει ένα τραγούδι της επιλογής του.
Από όσους δοκίμασαν την τύχη τους, ξεχώρισε ένας ντελιβεράς
, ο οποίος αποφάσισε με τα ρούχα της εργασίας του και το κράνος της μηχανής να κάτσει στη θέση του πιανίστα. Επέλεξε να παίξει το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου «Έρωτας αρχάγγελος», αφήνοντας όσους τον παρακολουθούσαν και τον άκουγαν κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό. Η ερμηνεία του ήταν τόσο καλή που πολλά άτομα άρχισαν να καταγραφούν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα και στη συνέχεια τα δημοσίευσαν στα social media, όπου πολύ γρήγορα έγιναν viral. Μόνο το βίντεο που ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι συγκέντρωσε περισσότερα από μισό εκατ. προβολές στο Tik Tok.
Στη συνέχεια έπαιξε και άλλα διάσημα τραγούδια ξένα αλλά και ελληνικά. Ξεχώρισαν τα τραγούδια «Παράλληλη αγάπη», το «είπες» του Θοδωρή Φέρρη, το «Φεγγάρι» της Νατάσας Θεοδωρίδου. Όσο έπαιζε πιάνο ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος, παθιασμένος, ενώ ταυτόχρονα φαινόταν και ιδιαίτερα χαρούμενος.
Επιπλέον, μία γυναίκα ντυμένη στα μαύρα άφησε για λίγο τον καφέ της κάτω και έπαιξε πιάνο με μεγάλη ενέργεια και πάθος συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των περαστικών πάνω της.
Ένας ακόμη άνδρας έκατσε στη θέση του πιανίστα και ερμήνευσε το «Requiem for a Dream».
Η πανέμορφη αυτή πρωτοβουλία της ΣΤΑΣΥ, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πιάνου της Αθήνας, μεταμορφώνει το Μετρό από έναν απλό χώρο μετακίνησης σε μια ζωντανή σκηνή τέχνης, ακολουθώντας τα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων.