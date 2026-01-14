Ρεσιτάλ Λουτσέσκου στο Καραϊσκάκη

Άλλο ένα ρεσιτάλ του Ραζβάν Λουτσέσκου και ένα πολύ δύσκολο απόγευμα για τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του. Έδωσαν ένα ματς, στο οποίο ακόμη και στα διαστήματα που είχαν υπεροχή, τις περισσότερες φορές δεν ήξεραν τι να κάνουν την μπάλα. Χωρίς ένταση, χωρίς ρυθμό και με ένα ποδόσφαιρο πολύ μακριά από τα καλά Ολυμπιακά βράδια. Ο ΠΑΟΚ μπόρεσε σχετικά νωρίς να εξασφαλίσει την νίκη- πρόκριση. Ήταν τόσο νωρίς, που η ομάδα του Πειραιά αν είχε ρυθμό και μπορούσε να βγάλει ποιότητα, θα ‘χε και ελπίδες να το γυρίσει. Όμως αυτά ήταν πολύ μακριά. Ο Λουτσέσκου κατέβασε την ομάδα του, όπως όλοι περίμεναν. Χωρίς πολλές μαγκιές απέναντι στην πίεση των «ερυθρόλευκων», αλλά τους μεσοεπιθετικούς του έτοιμους να «χτυπήσουν» εκεί που ήξεραν ότι θα κάνουν την δουλειά τους. Τα μπακ των γηπεδούχων δεν… Και ο ΠΑΟΚ σε κάθε επίθεση ανοιχτού γηπέδου, δημιουργούσε προϋποθέσεις. Όχι δεν χάθηκαν πολλές ευκαιρίες από τους νικητές, αλλά για να πάρεις έναν νοκ- άουτ αγώνα χρειάζεται απλά να εκμεταλλευτείς τις στιγμές. Και αυτό έγινε εύκολα…Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, έβγαλε για αυτόν ένα υπέροχο πρώτο ημίχρονο. Αν σκεφτείτε μάλιστα ότι μπήκε στο ματς με 2/2 γκολ, τότε καταλαβαίνετε για τι μιλάμε. Και έχει σημασία ο τρόπος που σημειώθηκαν τα τέρματα. Ο θρίαμβος της προπόνησης, της δουλειάς του Λουτσέσκου και από την άλλη, η κακή εικόνα των ακραίων της ομάδας του Πειραιά. Στο πρώτο τέρμα η συνεργασία των Θεσσαλονικέων ήταν υπέροχη, ο Μύθου πέρασε τον Τζολάκη και είχε και την τύχη εκεί που μπερδεύτηκε με την μπάλα, να μπερδευτεί και ο Κοστίνια. Αποτέλεσμα, ο μικρός να κάνει το 0- 1 σε άδειο τέρμα και ενώ πριν ο Ορτέγκα είχε κρατήσει δυο φορές onside τους αντιπάλους του. Στο 0- 2, ο ΠΑΟΚ «φόρτωσε» την αριστερή του πλευρά και μετά από μια διαγώνια του Τάισον, βρέθηκε σε καθεστώς «ένας με έναν» από δεξιά ο Ζίβκοβιτς. Πήρε την μπάλα ο Σέρβος και μετά την ενέργειά του, την «έσπασε» στον Οζντόεβ. Ο Ρώσος βρήκε δίχτυα και μετά ο «δικέφαλος» διαχειρίστηκε υπέροχα το υπέρ του αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα, είχε την κατοχή, είχε συχνές επισκέψεις στην περιοχή του Τσιφτσή, αλλά ως εκεί.Ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε τον Γιαζίτσι, ο οποίος με την παρουσία του απέδειξε γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας (ο ΠΑΟΚ δεν είναι Παναιτωλικός και ΟΦΗ), έβγαλε και τον Κοστίνια. Είχε από το πρώτο μέρος φέρει δυο επιθετικούς στον αγώνα με τον Γιάρεμτσκουκ πλέον στο πλευρό του Ταρέμι. Ο Ροντινέι ήταν ο παίκτης που πήρε την θέση του Κοστίνια για να κληθεί να συνεργαστεί με τον Ζέλσον μπροστά του. Μετά από μια ώρα αγώνα ο Μεντιλίμπαρ έβαλε και τον Έσε και τον Ποντένσε, αλλά από ένταση ο Ολυμπιακός τίποτα. Ο ΠΑΟΚ ήταν έτοιμος και για αυτό το ματς. Ήξερε τι ήθελε και ήξερε και πως να οδηγήσει με ασφάλεια την αναμέτρηση. Έχτισε το σκορ νωρίς και για να χάλαγε η διαχείριση θα έπρεπε να γίνουν πολλά. Όχι αρκετά. Πολλά. Δεν έγινε τίποτα. Ο Λουτσέσκου για άλλη μια φορά πήγε το ματς εκεί που ήθελε και ήρεμος όπως πάντα απέναντι στον Ολυμπιακό, συνεχάρη τον Μεντιλίμπαρ , τους παίκτες του και έφυγε. Για την ομάδα του Πειραιά, ήταν η αποχώρηση από έναν στόχο. Ο Ολυμπιακός παύει πλέον να υπερασπίζεται τον τίτλο του. Και τώρα έχει μπροστά του έναν άλλο… τελικό. Και εδώ που τα λέμε, πολύ πιο σημαντικό: Αυτόν με την Λεβερκούζεν. Και φυσικά να δούμε αν συνεχίσει ο Μεντιλίμπαρ να μην θέλει μεταγραφή ή αν αυτό το εύκολο 0- 2 του ΠΑΟΚ, τον κάνει να αναθεωρήσει. Ο κόσμος πάντως αντέδρασε πολύ σωστά, στο τέλος οι παίκτες χειροκροτήθηκαν, χειροκρότησαν και όλοι στρέφουν βλέμματα στην ματσάρα με τους Γερμανούς.