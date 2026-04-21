Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της πόλης, συνελήφθη 21χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη καταδίωξη

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της πόλης, συνελήφθη 21χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Ο οδηγός της μηχανής δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να ξεφύγει

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της πόλης, συνελήφθη 21χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας 21χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς να φέρει προστατευτικό κράνος, ενώ είχε προβεί και στην απόκρυψη των στοιχείων της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος.

Νωρίτερα, ο 21χρονος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Κατά την προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, προέβη σε σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, κίνηση με υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση σε μονόδρομο αντίθετα με την προβλεπόμενη κατεύθυνση.

Η επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος για πεζούς και διερχόμενους οδηγούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του ΚΟΚ και απείθεια.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Δείτε Επίσης