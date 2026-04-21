CNN: ΗΠΑ και Ιράν ήταν κοντά σε συμφωνία αλλά ο Τραμπ την «έκαψε» με τις αναρτήσεις του
«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ακριβώς αυτό που οι συνεργάτες του έχουν επανειλημμένα πει ότι δεν θα έκαναν: φάνηκε να προσπαθεί να διαπραγματευτεί μέσω του Τύπου» γράφει το CNN
Τη δυσκολία που προκαλούν οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα social media στην προσπάθεια να μπει ένα τέλος στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν αποτυπώνει ρεπορτάζ του CNN.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «καθώς πλησίαζε το Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνονταν να πλησιάζουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του επτά εβδομάδων πολέμου. Τότε ο πρόεδρος Τραμπ έκανε ακριβώς αυτό που οι συνεργάτες του έχουν επανειλημμένα πει ότι δεν θα έκαναν: φάνηκε να προσπαθεί να διαπραγματευτεί μέσω του Τύπου, κάνοντας αναρτήσεις για τις εν εξελίξει συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μιλώντας τηλεφωνικά με αρκετούς δημοσιογράφους το πρωί της Παρασκευής, καθώς Πακιστανοί μεσολαβητές τον ενημέρωναν για τις συνεχιζόμενες επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη».
Στις αναρτήσεις του αυτές ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει σε μια σειρά από όρους που, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, δεν είχαν ακόμη οριστικοποιηθεί. Υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη είχε αποδεχθεί πολλές από τις πιο αμφιλεγόμενες αμερικανικές απαιτήσεις — συμπεριλαμβανομένου ότι είχε συμφωνήσει να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο — και δήλωσε ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του.
Αποτέλεσμα ήταν Ιρανοί αξιωματούχοι να απορρίψουν δημοσίως πολλούς από αυτούς τους ισχυρισμούς και να αρνηθούν ότι προετοιμάζονται για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών, υπονομεύοντας γρήγορα την αυξανόμενη αισιοδοξία για μια συμφωνία.
Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αναγνώρισαν ιδιωτικά στο CNN ότι τα δημόσια σχόλια του προέδρου έχουν βλάψει τις συνομιλίες, σημειώνοντας την ευαισθησία των διαπραγματεύσεων και τη βαθιά δυσπιστία των Ιρανών προς τις ΗΠΑ. Επιπλέον, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, και των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το ποιος μπορεί τελικά να εγκρίνει μια συμφωνία.
«Οι Ιρανοί δεν εκτίμησαν το γεγονός ότι ο πρόεδρος διαπραγματευόταν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έδινε την εντύπωση ότι είχαν συμφωνήσει σε ζητήματα που δεν είχαν ακόμη αποδεχθεί, και μάλιστα σε θέματα που δεν είναι δημοφιλή στο εσωτερικό», δήλωσε στο CNN άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί ανησυχούν ιδιαίτερα μήπως φανούν αδύναμοι.
